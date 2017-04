Những Anh Hùng Lặng Lẽ

Họ là các anh hùng thầm lặng... vì trong khi cứu sinh mạng người, họ cũng gặp một số rủi ro khác.Báo Lao Động kể rằng: Nhiều nhân viên y tế bị phơi nhiễm HIV từ bệnh nhân...Thường xuyên tiếp xúc với máu và dịch tiết từ bệnh nhân, phải mổ khẩn cấp mà không biết bệnh nhân có bệnh truyền nhiễm, bác sĩ, nhân viên y tế là một trong những người dễ bị phơi nhiễm HIV nhất.Tại Hội nghị khoa học thường niên của Bệnh viện Chợ Rẫy 2017, ThS.BS Đặng Thị Vân Trang, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã trình bày báo cáo tình hình phơi nhiễm với máu và dịch tiết do nghề nghiệp của nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình phơi nhiễm và hiệu quả của phòng ngừa sau phơi nhiễm nhằm có biện pháp dự phòng cho nhân viên y tế.Trong khi đó, báo Dân Trí kể chuyện Biên Hòa: Đoàn tàu dừng khẩn cấp vì ô tô mắc kẹt trên đường ray.Khi chiếc xe ô tô băng qua đường sắt, bánh xe bị mắc kẹt giữa đường ray. Do say xỉn nên tài xế loay hoay mãi vẫn không điều khiển được xe thoát ra được. Lúc này, đoàn tàu Bắc - Nam đang chạy tới nhưng rất may đã kịp dừng khi chỉ còn cách chiếc xe khoảng 100m.Chuyện trên xảy ra vào chiều 20/4 trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn đi qua địa phận phường Tân Tiến, TP Biên Hòa (Đồng Nai).Theo đó, xe ô tô 7 chỗ BKS 51F- 28723 do tài xế Nguyễn Văn Hóa (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) điều khiển băng ngang đường sắt tại địa điểm trên. Khi ra giữa nút giao, bất ngờ ô tô tông vào phía bên phải của đường ngang và gục đầu xe xuống đường thoát nước bên cạnh đường sắt. Tình hình khiến chiếc xe nằm vắt ngang, mắc kẹt giữa đường ray.Cùng thời điểm này, đoàn tàu SPT1 do lái tàu Nguyễn Phụng Hoàng điều khiển đang lưu thông hướng từ Bình Thuận đi ga Sài Gòn cũng vừa tới địa phận TP Biên Hòa. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã hô hoán báo hiệu cho nhân viên trực gác gần nhất để báo đoàn tàu dừng lại. May mắn, khi chỉ còn cách hiện trường gần 100m, đoàn tàu đã kịp dừng hẳn.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện một thầy hiệu trưởng miền núi tận tâm: Mang cột mốc chủ quyền Trường Sa lên núi.“Mục đích của chúng tôi là giúp các em ghi nhận rõ chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa của VN. Sau khi dựng cột mốc, nhà trường giao cho giáo viên chuyên môn tuyên truyền thêm cho các em kiến thức lịch sử, địa lý biển đảo VN”.Thầy Nguyễn Thanh Triều, hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Tây Giang (Quảng Nam) cho biết như vậy khi nói về mục đích đặt bản sao mô hình cột mốc chủ quyền Việt Nam trên đảo Trường Sa Lớn trong khuôn viên nhà trường.Theo thầy Triều, vì là trường dân tộc miền núi nên học sinh nhiều em ở đây chưa biết biển đảo là gì.Trong khi đó, Infonet ghi lời khách hàng tố Chevrolet Quảng Trị bán xe gỉ sét, máy không nổ.Báo Khánh Hòa kể chuyện: Hãng hàng không Việt sắp mở đường bay thẳng tới Mỹ.Vietnam Airlines đã chuẩn bị mở đường bay thẳng sang Mỹ cách đây gần 10 năm nhưng chưa thực hiện được do nhiều cản trở. Trong đó có việc cơ quan chức trách Việt Nam chưa đạt năng lực giám sát an toàn theo tiêu chuẩn của Mỹ.Thông tin mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sẽ đến Việt Nam rà soát kỹ thuật vào tháng 5 tới. Đây là tiền đề để các hãng hàng không nước ta được mở đường bay thẳng đến Mỹ, không phải quá cảnh ở nước thứ 3.Trong khi đó, bản tin VTC kể chuyện: Xuất hiện mưa đá bất thường ở Hà Nội...Vào lúc 16h30 chiều Thứ Sáu, tại Ba Vì, Sơn Tây - các huyện ngoại thành Hà Nội bất ngờ xuất hiện mưa đá có kích thước lớn.Người dân tại Sơn Tây cho biết, trước khi mưa có dông và sấm lớn, đến 16h50 xuất hiện mưa đá kéo dài khoảng 15 phút, kích thước hạt đá từ 2,5-3cm.Đến hơn 17h, cơn mưa đá mới kết thúc.Anh Nguyễn Huy Ba (Đường Lâm, Sơn Tây) cho biết, ban đầu đá rơi thưa thớt, viên nhỏ bằng viên bi. Càng về sau, đá rơi dồn dập, viên to bằng ngón chân cái, bắn liên tiếp vào mái nhà.Phải chăng, dân oan xã Đồng Tâm kêu khóc đã làm xúc động các cõi chư thiên?