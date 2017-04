Ngư Dân VN Mất Tích Nhiều Hơn

BIỂN ĐÔNG -- Ngư dân Việt Nam không còn cảm thấy an toàn, trong khi cá biển vắng dần.Báo Thanh Niên cho biết 2 tàu cá Việt Nam đã bị tàu nước ngoài, có lẽ là tàu Indonesia, bắt giữ.Bản tin TN ghi lời một cán bộ của Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang điều tra, xác minh về đơn trình báo của một người dân về việc 2 tàu cá cùng 14 ngư dân bị tàu nước ngoài bắt giữ.Ngày 20.4, ông Bùi Văn Vân (61 tuổi, ngụ P.5, TP.Vũng Tàu) đến Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình báo hai tàu cá do ông làm chủ là BV 9027 TS và BV 9118 TS cùng 14 ngư dân bị mất tích, không liên lạc được.Theo ông Vân, khoảng 9 giờ ngày 19.4, thuyền trưởng tàu cá BV 9027 TS Phạm Văn Sơn (49 tuổi, quê Tiền Giang) gọi điện báo tàu cá BV 9118 TS do ông Đoàn Phi Hồng (49 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) làm thuyền trưởng đang bị tàu của Indonesia bắt giữ.Ông Sơn đã yêu cầu các ngư dân kéo lưới lên tàu để bỏ chạy nhưng bị những người trên tàu Indonesia dùng súng bắn nên buộc phải dừng lại.Sau khi liên lạc với ông Vân xong thì hai tàu này hoàn toàn mất tín hiệu.Ông Vân cho biết khi ông Sơn gọi điện thoại về báo cả hai tàu trên cùng 14 ngư dân đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Việt Nam.Đây là vùng biển mà các tàu của ông Vân thường xuyên đánh bắt hải sản từ hàng chục năm qua.Trong khi đó, bản tin ANTV cho biết mặc dù mùa khai thác hải sản năm 2017 mới đi qua được hơn 3 tháng, song tình trạng thuyền trưởng, chủ tàu cá trên địa bàn Quảng Ngãi đưa phương tiện, ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép có chiều hướng gia tăng, gây khó khăn trong công tác quản lý. Đây cũng là nguyên nhân gây ra những vụ việc đau lòng cho ngư dân.Vừa qua tàu cá số hiệu QNg 96677 TS, của ông Nguyễn Văn Mười, ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi là chủ tàu và là thuyền trưởng đã chở xác ngư dân Trương Văn Định, 37 tuổi bị nước ngoài bắn chết do xâm phạm ngư trường nước ngoài để về đến đảo Lý Sơn mai táng.Trước đó, tàu cá QNg 96677 TS có 13 lao động trong lúc trên đường đến vùng biển của nước ngoài hành nghề lặn bắt hải sâm thì bị tàu nước ngoài đến xua đuổi và dùng súng bắn làm ngư dân Trương Văn Định tử vong.Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, chỉ tính riêng ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) từ đầu năm 2017 đến nay đã có 6 tàu với trên 80 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, tiêu hủy tài sản do xâm phạm ngư trường.Theo nhiều ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xác suất thành công trong chuyến đi biển của những con tàu vượt đại dương là rất nhỏ. Thậm chí có những đợt ra đi bằng đường biển, nhưng đều phải trở về bằng đường hàng không, dẫn đến cuộc sống vô cùng khó khăn.Trong khi đó, bản tin VTV cho biết cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa giải cứu nhiều thuyền viên bị giam giữ và bị ép lao động trên thuyền.Vì nợ tiền, hoặc bị cò lao động vờ giới thiệu việc làm, nhiều người lao động đã bị bắt nhốt, bị ép viết giấy vay nợ với lãi suất cắt cổ. Sau đó, họ bị bán cho các chủ tàu để trừ nợ bằng cách đưa ra biển đánh bắt hải sản và bị đối xử tàn tệ với đồng lương rẻ mạt.Nhiều thuyền viên không chịu nổi đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Từ đây, cơ quan điều tra đã tìm ra nhiều đường giây chuyên cò lao động đi biển, giam giữ người trái pháp luật, thậm chí đánh đập người lao động.Bản tin ghi lời Đại úy Nguyễn Văn Tiện - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Bến Đá, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, 5 thuyền viên trên tàu cá 5860 sau khi vào đến bờ đã chạy trốn và đã vào đồn biên phòng trình báo sự việc, tố báo bị giam giữ. Các thuyền viên này cho biết, họ bị cò lao động bị lừa đi biển.Tiếp nhận vụ việc từ lực lượng biên phòng, công an TP. Vũng Tàu đã bắt giữ 2 đối tượng chuyên cò lao động đi biển cho các chủ tàu. Các đối tượng khai nhận đã cấu kết với một số người làm nghề xe ôm ở các bến xe tại TP.SG, dụ dỗ những người đang cần việc làm rồi chở ra Vũng Tàu bán cho các chủ tàu.Các nạn nhân cho biết sau khi được xe ôm chở xuống Vũng Tàu, họ bị giam giữ và phải ký giấy vay nợ từ 3-3,5 triệu đồng để trả tiền môi giới việc làm cùng nhiều khoản nợ khác. Nếu không nghe lời hoặc không chịu đi ghe, họ sẽ bị đánh đập..VTV ghi thêm: “Hiện tượng bắt chẹt, lừa đảo để bóc lột người lao động đi biển hiện đang diễn ra khá phổ biến. Cuối năm ngoái, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã khởi tố và bắt giam 4 đối tượng trong đường dây cò lao động đi biển vì giam giữ người trái pháp luật.”