Quan Chức Mưu Mẹo...

Chuyện muôn đời: đứng nghe những gì Cộng sản nói... mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Xem chuyện xã Đồng Tâm là rõ.Bản tin VnExpress ghi lời ông Chủ tịch Hà Nội: 'Đề nghị bà con thả người và tháo chướng ngại vật'...Cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung với người dân xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) đã không diễn ra như kỳ vọng.Đầu giờ chiều 20/4, đoàn công tác khoảng 30 người gồm Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ông Đỗ Văn Đương (Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội), đại diện Cục Cảnh sát hình sự... về làm việc tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đất đai tại địa phương này.Đây là chuyến đi đầu tiên về Mỹ Đức của Chủ tịch Chung, hai ngày sau khi 18 cảnh sát được tự do trong tổng số 38 người bị nhóm người dân giữ tại nhà văn hóa thôn Hoành.Đoàn công tác tổ chức đối thoại tại Huyện ủy Mỹ Đức, cách thôn Hoành (xã Đồng Tâm) khoảng 20km. Trực tiếp gọi điện mời 100 người dân thôn Hoành đến dự, đoàn công tác của Chủ tịch Hà Nội chờ đợi 3 tiếng trước khi bắt đầu họp với lãnh đạo chủ chốt xã Đồng Tâm mà không có mặt đại diện người dân nào.Câu hỏi: tại sao ông Chung không vào thẳng Đồng Tâm như lời mời của dân để nói chuyện? Có phải ông Chung mưu mẹo để lộ ra 100 người lãnh đaọ và đaị diện ra ánh sáng, để rồi bắt gọn, lấy cớ cả 100 người đại diện Đồng Tâm bị rạn xương đùi cần nhập viện như cụ Kình?Trong khi đó, VOV kể chuyện: Giá xăng RON 92 và xăng E5 cùng các loại dầu đồng loạt tăng cùng chung mức giá 350 đồng/lít/kg. Kể từ 15h00 chiều 20/4/2017.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện rùng rợn: Nữ sinh tạt axit bạn cùng phòng để hàn gắn tình cảm?Ngày 20-4, TAND quận Gò Vấp đã đưa ba bị cáo trong vụ án tạt axit nữ sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật kinh tế miền Nam, xảy ra tại quận Gò Vấp ra xét xử về tội cố ý gây thương tích.Ba bị cáo gồm Nguyễn Thanh Tâm (21 tuổi, ngụ quận 12), Lương Thúy Kiều Quyên (22 tuổi, ngụ quận 12) và Phạm Hoàng Long (20 tuổi, ngụ quận Tân Bình).Trong khi đó, báo Tiền Phong đăng theo tin Dân Trí: Ngày 19/4, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp C.T.Q. (SN 1979, quê Long Thành, Đồng Nai; hiện thuê trọ ở phố Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy) về hành vi hiếp dâm.Nguyên khởi, chiều 18/4, chị N.T.H (SN 1992, ở Hà Nội) đến cơ quan công an trình báo về việc mình bị đối tượng Q. lừa tuyển làm nhân viên để thực hiện hành vi hiếp dâm. Và:“Chị H. chống trả quyết liệt, cắn gần đứt lưỡi kẻ đồi bại. Tuy nhiên, đối tượng không chịu bỏ cuộc, trói tay chị H. và dùng dao chọc tiết lợn đe doạ, hiếp dâm nạn nhân.Thực hiện xong hành vi đồi bại, Q. còn dùng dao đe doạ nạn nhân không được kêu cứu, không được trình báo công an rồi mới mở cửa cho chị H. lấy xe máy về.Tiếp nhận trình báo của chị Hoa, Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng đưa nạn nhân đi khám thương, đồng thời tổ chức truy xét, bắt giữ đối tượng.Đến 17h cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ Q. khi đối tượng chuẩn bị bỏ trốn vào Đồng Nai.”Cũng chuyện kẹt xe, bản tin VietnamNet ghi về đề nghị: Loại xe máy khỏi Sài Gòn, thủ phạm gây kẹt xe...Theo PGS.TS Phạm Xuân Mai, xe máy gián tiếp gây tổn thất hơn 6 tỷ USD, chiếm đường nên cần loại ra khỏi hệ thống giao thông...Ông Mai phát biểu tại một hội thảo sáng 20/4 tại TPSG rằng SG hiện có gần 7,5 triệu xe máy cùng gần 1 triệu xe máy biển số ngoại tỉnh. Trung bình mỗi năm tăng từ 400.000 đến 450.000 xe gắn máy khiến ùn tắc giao thông ở TP càng trở nên trầm trọng....Từ nhiều vấn đề trên, ông cho rằng TP cần sớm loại bỏ xe máy ra khỏi hệ thống giao thông.Theo ông Mai, nếu hạn chế xe máy thì người dân không có phương tiện để thay thế. Do đó, hệ thống giao thông công cộng cần được đầu tư, phát triển hơn nữa.Báo Lao Động kể chuyện: Năm 2017, Việt Nam sẽ cán mốc tiêu thụ 4 tỉ lít bia...Theo thông tin từ Bộ Công Thương, vào cuối năm 2016, Việt Nam đã chính thức lọt vào Top 10 thị trường lớn nhất thế giới xét về lượng bia tiêu thụ. Theo tính toán, năm 2017, thị trường bia Việt Nam sẽ cán mốc tiêu thụ 4 tỉ lít.Trong năm 2016, sản lượng bia các loại của cả nước đạt 3,786 tỉ lít, tăng 9,3% so với năm 2015.Nhậu tưng bừng để quên chuyện xã Đồng Tâm bị cướp đất?Báo Người Đưa Tin kể chuyện: Doanh nghiệp tặng xe, sau đó có những dự án, hợp đồng kinh tế...Có việc doanh nghiệp tặng xe cho sở, ban ngành nhưng sau đó lại có những dự án, hợp đồng kinh tế liên quan thì rất khó xác định.Rất buồn...