Mỹ Đức Vẫn Sôi Động

Như dường chính phủ câu giờ, nhằm làm người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội... phải đầu hàng vô điều kiện, và phải nộp đất cho tư bản đỏ đội lốt doanh nghiệp quôc phòng.Bản tin VietnamNet ghi lời kêu gọi từ một quan chức Quốc hội: Nên đối thoại sớm với người dân Mỹ Đức...ĐBQH Lê Thanh Vân, ủy viên thường trực UB Tài chính Ngân sách của QH đề xuất: Chủ tịch UBND TP Hà Nội cần tổ chức đối thoại sớm với nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.Chia sẻ với VietNamNet về trăn trở khi lên tiếng về vụ việc Đồng Tâm, Mỹ Đức (Hà Nội), ĐB Lê Thanh Vân nói: “Khi nghe thông tin này, tôi thật sự thấy buồn và lo lắng”.Vì mấy năm trước đã từng diễn ra sự việc tương tự, lẽ ra phải có bài học rút ra để có ứng xử thích hợp. Làm được điều đó chắc chắn không có bùng phát như Mỹ Đức.Bản tin ghi lời ĐBQH Lê Thanh Vân:“Tôi nghĩ cả đêm và đã đặt ra nhiều câu hỏi chia sẻ trên Facebook cá nhân. Với tư cách là ĐBQH, tôi phải lên tiếng. Vợ tôi có can: 'Thôi mọi người không ai lên tiếng, anh nói làm gì'. Tuy nhiên sau khi tôi nêu ý kiến lên Facebook, vợ tôi đọc và đã ủng hộ.”Trong khi đó, có một vụ chết chóc, hoặc là tai nạn, hoặc là tự tử, hoặc là băng đảng tham nhũng ám sát...Đó là chuyện ở Sài Gòn theo bản tin VnExpress: Nữ phó giám đốc trung tâm của Viện Dầu khí ngã từ tầng 9.Thi thể người phụ nữ 41 tuổi được phát hiện trên thảm cỏ tòa nhà trong Khu công nghệ cao (quận 9, TP SG) sau ít phút đến cơ quan.Công an TP HCM đang phối hợp với quận 9 làm rõ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ 41 tuổi - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí (Viện Dầu khí Việt Nam) - trong Khu Công nghệ cao.Camera tại trung tâm ghi nhận, sáng sớm 17/4 bà này đến cơ quan và lên phòng làm việc tại tầng 5. Đến 7h30, Phó giám đốc đi bộ lên sân thượng ở tầng 9 tòa nhà.5 phút sau camera tại tầng 2 ghi được hình ảnh người phụ nữ rơi từ trên cao xuống. Thi thể nạn nhân được người của trung tâm phát hiện trên thảm cỏ, cạnh tòa nhà.Báo Dân Trí lại kể chuyện: Chính phủ chỉ đạo làm rõ thông tin “mô hình” cả nhà làm quan ở Hải Dương...Trong khi đó, báo Giáo Dục kể chuyện: Lộ hình ảnh rất nhạy cảm nghi của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng.Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng thành phố Sài Gòn – ông Lý Hoàng Ánh bị tố ép học viên cao học đi nhậu, rồi có những hành động nhạy cảm với phụ nữ.Bản tin viết:“Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của người dân, cho biết các thông tin được cho là có liên quan đến Phó Giáo sư Lý Hoàng Ánh – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.Cụ thể, thông tin này gửi về nhiều bức hình, một người đàn ông mặc áo sơ mi sọc ca rô ngắn tay đang có những hành động nhạy cảm với một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng.”Trong hình đăng trên báo Giáo Dục, người ta thấy một quan chức vòng tay quàng vai một phụ nữ đang đứng, cả 2 tay người đàn ông đều đang bận rộn không ngừng trên thân thể người phụ nữ...Trong khi đó, báo Thanh Niên kể chuyện tuyệt vời: Thấy trẻ em nghèo không có sách đọc, thiếu sân chơi, chị Ngô Thị Ly (36 tuổi, ở làng Kon Nhên, xã Đăk Ruồng, H.Kon Rẫy, Kon Tum) đã mở một thư viện nhỏ tại nhà cho các em hằng ngày đến đọc sách, vui chơi.Gọi là thư viện nhưng thực ra, đó chỉ là căn phòng mà vợ chồng chị Ly tạm dành chỗ để kệ, tủ, giá kê hàng ngàn đầu sách các loại. Hôm gặp chúng tôi, cô gái này kể trong làng Kon Nhên thiếu điểm vui chơi, giải trí nên vào cuối tuần, nhiều em nhỏ vùi đầu vào game. Vì vậy, chị Ly mở thư viện sách để thu hút các em vào sinh hoạt, đọc sách và được hướng dẫn kỹ năng sống.Báo Người Lao Động kể trí thức Nam Hàn dính bẫy một nhà xuất bản Hà Nội: Tác giả Hàn Quốc kêu cứu về bản quyền...Tác giả Woo Bo Hyun cho biết có những ấn phẩm thuộc bản quyền của ông có tới 14 phiên bản khác nhau được in từ nhiều nhà in khác nhau với cùng một giấy phép xuất bảnTác giả Woo Bo Hyun người Hàn Quốc vừa tổ chức họp báo (ngày 18-4) để tố cáo Công ty CP sách MCBooks (Hà Nội) đã gian lận thương mại và vi phạm bản quyền đối với các cuốn sách mà hai bên ký hợp đồng xuất bản tại Việt Nam.Báo Lao Động kể chuyện Thái Bình: Ngang ngược lập gác chắn gần biển Cồn Vành, thu phí khách du lịch...Muốn vào khu du lịch biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), du khách buộc phải trả mức phí là 5.000 đồng/xe máy và 20.000 đồng/ôtô. Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã diễn ra ngang nhiên từ lâu song giới chức địa phương lại tỏ ra khá gượng gạo khi trả lời “có” hay “không”.Bản tin Infonet kể chuyện Đà Nẵng: Khách sạn "tung hê" chuyện bị hạch sách, xin xỏ hạ mức phạt...Nhiều khách sạn ở Đà Nẵng than vãn với lãnh đạo Sở Du lịch là họ “một cổ mà nhiều tròng”, "những cái gì mà hạch sách, yêu sách thì chúng tôi cũng biết hết. Nói thật là có những cái chúng tôi buộc phải thực hiện nhưng trong lòng chúng tôi không phục.Tại cuộc gặp mặt, trao đổi với hàng trăm đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch tại Đà Nẵng Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức, lãnh đạo nhiều khách sạn (KS) đã kêu ca về tình trạng “một cổ nhiều tròng”!Than ôi... thời nó thế... cán bộ phải kinh doanh trên lưng, trên cổ các cơ sở kinh doanh chớ...