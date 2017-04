Vậy là Hà Nội quyết định xử ép người nông dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội… Không chịu nghe ý dân, chính quyền còn buộc người dân đủ thứ tội nhằm xóa đi căn bản vấn đề là chính quyền dàn dựng cướp đất dân để trao cho doanh nghiệp…Báo Tiền Phong kể chuyện về huyện Mỹ Đức:“Các đối tượng quá khích đã giữ, đập phá 5 xe ô tô của lực lượng chức năng (gồm 1 xe chở quân, 3 xe Innova, 1 xe cứu thương); giữ trái phép 38 cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội...Ngày 18/4, thành phố Hà Nội đã thông tin một số nội dung về vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).”Nghĩa là, Thành Ủy Hà Nội kiên quyết biểu diễn màn “đánh đẹp” y hệt trận đánh úp anh Đoàn Văn Vươn năm xưa…Báo Tuổi Trẻ kể chuyện các quan chức ăn trên lưng nhạc sĩ: Cấm xong mới biết mấy ca khúc đó mình đã... cho phép:“60 năm cuộc đời của Y Vân cấp phép 1995, Chỉ có bạn bè thôi của Lâm Hoàng cấp phép 2016, Đêm buồn phố thị của Ngọc Sơn được Sở VHTT TP.SG cấp phép... Thế mà bốn bài ấy bị cấm tuốt! Hay là Cục NTBD quên là đã cho phép?”Báo Thanh Niên kể chuyện cháy nhà: Ngọn lửa bùng phát khiến căn nhà nằm trong ngõ sâu ở Q.Hải Châu (Đà Nẵng) đổ sập, toàn bộ khu vực mất điện.Khoảng 21 giờ 20 phút ngày 17.4, những người trong nhà K104/09 đường Mai Am (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) phát hiện ngọn lửa bùng phát từ căn gác lửng rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ căn nhà.Chị Nguyễn Thị Minh Thư (39 tuổi) dẫn 2 con nhỏ là Nguyễn Bá Hữu Ân (11 tuổi), Nguyễn Bá Hoàng Long (5 tuổi) chạy ra ngoài kêu cứu.Trong khi đó, bản tin Infonet kể chuyện nhà ở xã hội cho thuê của Hà Nội: Thu tiền tăng, nhà xuống cấp "mặc bay"…Mới sử dụng được hơn 6 năm nay, nhưng khu nhà ở xã hội (NOXH) cho thuê CT19A khu đô thị mới Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đã có nhiều hạng mục xuống cấp song không được sửa chữa.Điều đáng nói, các tòa nhà ở khu NOXH CT19A khu đô thị mới Việt Hưng này đều không có thang máy, hàng tháng người dân phải đóng 2.400 đồng/m2 phí dịch vụ...Báo Người Lao Động kể chuyện: Hàng Trung Quốc 'ăn ốc', hàng Việt 'đổ vỏ'…Điều này có thể hiểu nôm na là doanh nghiệp (DN) Trung Quốc “ăn ốc” nhưng DN Việt phải “đổ vỏ”.EU và một số thị trường đang nghi ngờ về sản phẩm tôm xuất khẩu nói riêng và một số sản phẩm thủy sản nói chung của Việt Nam không minh bạch về nguồn gốc.Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), ông Trương Đình Hòe thông tin đoàn chuyên gia của cơ quan chống gian lận thuộc Ủy ban châu Âu (OLAF) vừa tiến hành điều tra về nguồn gốc, xuất xứ tôm nguyên liệu chế biến xuất khẩu tại Việt Nam. Nguyên nhân là do OLAF nghi ngờ các công ty của Việt nhập khẩu tôm nguyên liệu từ Ấn Độ về sơ chế, đóng gói rồi xuất khẩu sang các nước châu Âu để né thuế.Hiện tại, Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế khi xuất khẩu vào EU. Ví dụ tôm đã sơ chế ở Việt Nam xuất vào châu Âu hưởng thuế suất 7%, trong khi tôm cùng loại của Ấn Độ phải chịu thuế suất lên đến 20%.“Theo quy định của EU, tôm Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này phải có nguồn gốc từ nuôi trong nước mới được hưởng ưu đãi thuế quan, nếu vi phạm sẽ bị áp thuế rất cao” - ông Hòe giải thích thêm.Đề cập thêm về vấn đề này, ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, nhận định EU điều tra nguồn gốc xuất xứ tôm Việt Nam vì số lượng tôm nguyên liệu từ Ấn Độ nhập khẩu vào nước ta tăng. Số lượng nhập khẩu tôm từ Ấn Độ tăng nhưng người nhập là DN Trung Quốc chứ không phải DN Việt Nam.“Nhiều DN Trung Quốc đã đầu tư mở nhà máy ở Việt Nam để nhập khẩu tôm nguyên liệu từ Ấn Độ, Thái Lan… về chế biến. Sau đó họ tiếp tục xuất khẩu vào Trung Quốc hoặc nước khác với thuế suất thấp hoặc xuất theo đường tiểu ngạch, trốn thuế. Đây là nguyên nhân khiến EU nghi ngờ xuất xứ tôm Việt và hàng Việt chịu thiệt thòi” - ông Lĩnh tiết lộ.Trong khi đó, báo Lao Động kể chuyện Sài Gòn: Tức giận vì không được lên máy sau khi đến trễ 14 phút so với quy định về thời gian làm thủ tục, một nam hành khách đã hành hung nhân viên hàng không và dính án phạt.Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một hành khách vì đã đánh vào mặt nhân viên hàng không.Cụ thể, vào lúc 23h14 ngày 14.4, tại đầu đảo làm thủ tục hàng không J-K ga đi Quốc nội (sảnh B) – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, hành khách L.T.N. (39 tuổi, ngụ Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đến làm thủ tục hàng không đi chuyến bay VJ636 (hành trình TP.SG – Đà Nẵng, dự kiến khởi hành lúc 23h40).Bản tin VnExpress kể chuyện côn đồ đòi nợ: Thiếu nợ 5 tỷ đồng, căn nhà ở Sài Gòn liên tục bị tạt mắm tômLiên tiếp trong nhiều ngày, căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP SG bị tạt sơn và mắm tôm. Bà chủ cho biết, nhiều người xăm trổ còn tới nhà đòi khoản nợ hơn 5 tỷ đồng chồng bà vay mượn.Than ôi… Cán bộ dùng cường quyền để cướp đất dân. Công đồ lại dùng mắm tôm và sơn để hù dọa kiếm tiền… Hẳn cũng là giống nhau vậy.