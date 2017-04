Sau chuyện đòi lấp hồ Thành Công ở Hà Nội, lại có chuyện muốn lấn vịnh Nha Trang... Toàn là siêu ý tưởng để kiếm tiền. Trên nguyên tắc, cái gì chưa bể thì đừng sửa chữa.Báo Người Loa Động kể về: Đề xuất lấn vịnh Nha Trang...Theo đồ án quy hoạch mới được đề xuất, vịnh Nha Trang sẽ bị lấn nhiều điểm với lý do để phát triển TP này.Chiều 13-4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp với sở, ngành liên quan về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2.000) khu vực phía Đông đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia là đơn vị tư vấn, đề xuất ý tưởng.Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã có nhiều ý kiến trái chiều.Theo Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia, yêu cầu chung của UBND tỉnh đối với đồ án quy hoạch lần này là phát huy thế mạnh của TP Nha Trang, tăng cường kết nối với các tài nguyên lân cận.Theo đơn vị tư vấn, khu vực phía Đông đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng sẽ lấn biển ở nhiều điểm. Cụ thể, khu vực phía Đông, bắt đầu từ phía Nam cầu Trần Phú sẽ mở thêm khu đô thị kéo dài ra phía Đông đường Trần Phú. Khu đô thị này lấn biển tạo thành hình cánh cung với tính chất công trình nhỏ, đan xen...Các chuyêng ia ngành kiến trúc nghĩ sao?Trong khi đó, báo Thanh Niên kể chuyện nữ nhạc sĩ, nữ ca sĩ: Suboi lọt top 30 người trẻ ảnh hưởng nhất châu Á...Suboi là đại diện duy nhất của Việt Nam từ trước tới nay lọt vào top 30 người nổi tiếng dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng nhất châu Á của tạp chí danh tiếng Forbes.Mới đây, tạp chí Forbes công bố 30 gương mặt trẻ (dưới 30 tuổi) thành công và nhiều sức ảnh hưởng nhất châu Á trong lĩnh vực giải trí và thể thao. Năm nay, Việt Nam có một đại diện lọt vào danh sách này là nữ ca sĩ Suboi.Ngoài ra, hình ảnh của Suboi còn được đăng tải trên trang bìa của tờ báo Forbes châu Á, bên cạnh những nhân vật thành công ở lĩnh vực khác...Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ ek63 chuyện: Cán bộ ngân hàng 'rút ruột' ATM 20 tỉ nhận 20 năm tù...Do được áp dụng quy định có lợi của Bộ luật hình sự 2015, bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn - nguyên trưởng phòng marketting Agribank CN Bình Thạnh được giảm từ tù chung thân xuống 20 năm tù.Trước đó tại phiên sơ thẩm, TAND TP.SG đã phạt bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn tù chung thân về tội trộm cắp tài sản....Nhàn đã thừa nhận mình lợi dụng nhiệm vụ tiếp quỹ các máy ATM để chiếm đoạt trên 20 tỉ đồng.Báo Lao Động kể chuyện ở tỉnh Vĩnh Phúc: Hàng trăm phụ huynh cho con nghỉ học vì sợ thịt bẩn vào bếp ăn.Người nhà bà Hiệu phó Trường mầm non Hợp Lý (xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã mang thịt lợn của nhà ăn không hết đến trường để nấu ăn cho các cháu học sinh. Rất may 1 phụ huynh phát hiện số thịt trên đã ôi thiu và sự việc đã khiến nhiều phụ huynh không dám cho con đi học.Sáng 13.4, ông Đặng Đức Hiệp – Trưởng Công an xã Hợp Lý (huyện Lập Thạch) xác nhận với PV Báo Lao Động một sự việc hi hữu vừa xảy ra tại địa phương. Theo lời ông Hiệp, khoảng cuối tháng 3.2017, thông tin 5kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, bị “tuồn” vào bếp ăn của Trường mầm non xã Hợp Lý và chuẩn bị chế biến thì bị phát hiện đã khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang. Vì thế các phụ huynh đã không dám cho con đi học, đỉnh điểm là ngày 27.3, có khoảng 300 trên tổng 349 trẻ nghỉ học.Trong khi đó, bản tin ICT News ghi lời Ông lớn ngành ô tô dự báo thị trường xe con giảm 10%, lợi nhuận giảm mạnh trong năm 2017.Thị trường xe con trong năm 2017 dự báo giảm 10%; dự kiến tổng doanh thu đạt 64.000 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 5.063 tỷ đồng, giảm tới 31% so với năm 2016.Bản tin VOV kể chuyện bi thảm: Bị xe tải tông từ phía sau, 2 mẹ con tử vong tại chỗ...Tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 13/4 trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xóm 2, xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.Vào thời gia trên, chị Nguyễn Thị T. (SN 1982, trú xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê) điều khiển xe máy BKS 38Y1 - 0937, chở phía sau 3 người, trong đó có 2 người con ruột đi học về.Khi đi đến địa điểm trên, xe máy chị T. bị chiếc xe tải BKS 99C - 068.00 chạy cùng chiều đâm từ phía sau khiến 4 người trên xe ngã xuống đường.Chị T. và cháu Nguyễn Thị Kiều A. (con ruột, đang học lớp 5) tử vong tại chỗ. Hai cháu bé còn lại đi cùng xe bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hương Khê (Hà Tĩnh) cấp cứu.Nữa, vịnh Nha Trang sẽ bị lấn để làm giàu cho vài đại gia và cán bộ? Phải chi, đất nước mình ai cũng tài năng như Suboi thì hay biết mấy... Các quan chức Ba Đình có làm rạng danh gì được cho VN đâu, chỉ phá đủ thứ thôi.