Ấn-Trung: Tranh Ảnh Hưởng Với Lân Bang Bangladesh

NEW DEHLI - Ấn Độ và Trung Cộng cùng nhận thấy Bangladesh (nguyên là Đông Hồi, Pakistan là Tây Hồi) là yếu tố mới trong chiến luợc kinh tế và địa chính trị.Ảnh hưởng của Beijing tại xứ sở ven bờ bắc Vịnh Bengal tăng mạnh trong mấy năm gần đây, và New Dehli muốn kéo Dhaka về phiá mình.Thủ Tướng Sheikh Hasina của Bangladesh đã đến New Dehli hôm Thứ Sáu, bắt đầu 4 ngày công du Ấn Độ, chứng kiến ít nhất 25 thỏa ước hợp tác, gồm các hợp tác về điện nguyên tử và quốc phòng.Phiá Ấn Độ đã chuẩn bị 1 khoản tín dụng trị giá 500 triệu MK về cung cấp quân nhu, quân cụ cho lân bang Bangladesh.Thủ Tướng Narenda Modi tiếp Thủ Tướng Hasin trong lúc các nhà hoạch định chính sách tại New Dehli cảm thấy quan ngại gia tăng về ảnh hưởng của Beijing tại Nam Á.