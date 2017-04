Chìm Tàu, Giỗ Tổ...

Chuyện ở Bạc Liêu, chìm tàu ở lễ hội Nghinh Ông... Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội văn hóa dân gian của ngư dân vùng biển, nhằm tưởng nhớ công ơn của loài cá voi được cho đã cứu giúp người đi biển vượt qua sóng to gió lớn mỗi khi gặp bão tố.Bản tin VnExpress nói rằng có 3 nam sinh tử vong, nhưng báo Tuổi Trẻ nói có 2 nữ sinh tử vong.Bản tin VnExpress kể:“Nhóm học sinh THPT ở Bạc Liêu ra biển Gành Hào vui chơi lễ Nghinh Ông, nhưng không may tàu bị chìm, 3 nam sinh đã tử vong.Ông Bùi Minh Túy - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, sáng 6-4, nhóm học sinh trường THPT ở thị trấn Đông Hải (16-17 tuổi) được cho tự thuê tàu đi ra cửa biển Gành Hào vui chơi lễ Nghinh Ông.Khi tàu vừa ra cửa biển, cách cảng cá Gành Hào khoảng 500 m, bị sóng lớn (sóng do nhiều tàu cùng chạy ra biển tạo ra) đánh chìm, khiến ít nhất 3 nam sinh tử vong được tìm thấy xác.”Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể:“Theo ông Nguyễn Bình Tân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, tàu cá mang biển số BL 93322 do bà Nguyễn Thị Lời làm chủ, tài công Doãn Thanh Nam (sinh năm 1982, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, con bà Lời) điều khiển, chở 39 người tham gia lễ hội Nghinh Ông.Khi tàu chạy ra cách cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải khoảng 2km thì gặp phải sóng to, gió lớn, xảy ra chìm tàu...Có 2 nạn nhân tử vong, cả hai đều là nữ sinh của một trường trung học phổ thông tại thị trấn Gành Hào.”...”Có lẽ, bản tin dựa vào Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu đúng hơn...Trong khi đó, tại Sài Gòn, nhân dịp Giỗ Tổ, rất nhiều người đến Thảo Cầm Viên (quận 1, TP SG) để vui chơi, giải trí, thắp hương tưởng niệm tổ tiên... khiến khu vực này quá tải.Ngày 6-4, nhân dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, thay vì đi chơi xa, nhiều người dân TP SG đổ về Thảo Cầm Viên để vui chơi, thắp hương tưởng nhớ tổ tiên.Khoảng 8 giờ, cổng Thảo Cầm Viên trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) bắt đầu đông nghẹt. Càng về trưa và chiều, số người đổ về đây tham quan ngày càng đông. Các bãi giữ xe của Thảo Cầm Viên đều hết chỗ khiến nhân viên phải tận dụng các bãi đất trống. Xe máy tập trung đông, chen chúc tìm chỗ gửi, gây ra tình trạng kẹt cứng...Báo Lao Động lại kể chuyện ở Nghệ An: Ngày 6.4, thông tin từ chính quyền xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, một nữ sinh bị tử vong khi chụp ảnh ở trên cầu Đò Đao...Theo đó, nữ sinh Nguyễn Thị Nh (16 tuổi, trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) cùng một nhóm bạn gồm 4 người leo lên cầu Đò Đao để chụp ảnh.Do mải chụp ảnh nên cả nhóm quên quan sát tàu hỏa. Lúc tàu đến nơi, nhóm nữ sinh trên chạy tán loạn. Trong lúc hỗn loạn, em Nh đã rơi xuống sông và tử vong.Báo Thanh Niên kể chuyện thường ngày ngộ độc:“Ngày 6.4, 21 người phải nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại cửa hàng bánh mì A.T. ở thị trấn Châu Ổ, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).Trong số những người bị ngộ độc, hai người đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; 2 người đang được điều trị ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam; số còn lại đang được theo dõi tại Bệnh viện H.Bình Sơn.”Báo Hà Nội Mới kể chuyện Sông Hồng ngập rác:“Phản ánh đến Báo Hànộimới, người dân ở khu vực phường Thanh Lương cho biết, thời gian gần đây, tại khu vực Cảng Hà Nội (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) xuất hiện nhiều kho bãi trái phép tập kết hàng hóa và kinh doanh. Thậm chí, một số doanh nghiệp còn cho đổ trộm phế thải lấn ra sông Hồng nhằm mở rộng kho bãi......Người dân cho biết, thời gian gần đây, tại các khu vực tiếp giáp với cầu cảng, nơi các doanh nghiệp, tư nhân thuê làm kho bãi, đã xuất hiện nhiều bãi phế thải lớn lấn ra lòng sông Hồng. Đặc biệt vào ban đêm, xe tải chở đất, cát… chạy rầm rầm rồi trút xuống sông, vậy nhưng không hiểu vì sao cơ quan chức năng và chính quyền sở tại không có biện pháp xử lý?”Rác, rác... ngập rác...