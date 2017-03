Westminster: Ông Ornelas Nhậm Chức Cảnh Sát Trưởng

Ông Ralph G. Ornelas (phải) đưa tay tuyên thệ nhậm chức Tân Cảnh Sát Trưởng Westminster trước mặt vợ.

Trong buổi lễ tuyên thệ.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 4:30 chiều Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2017 tại hội trường Rose Center Thành phố Westminster một buổi lễ tuyên thệ cho ông ông Ralph G. Ornelas Tân Cảnh Sát Trưởng Thành Phố Westminster đã long trọng diễn ra.Hàng trăm viên chức cảnh sát đến từ Quận Hạt Orange County, Los Angerles và các Thành phố lân cận, một số các viên chức chính quyền, đông đủ các viên chức trong Hội Đồng Thành Phố Westminster trong đó có: Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nghị Viên Margie Rice, Nghị Viên Sergio Contreras, Nghị Viên Kimberly Hồ, ông Eddie Manfro, Giám Đốc Thành Phố, ông Hugh Nguyễn Chánh Lục Sự Quận Cam và nhiều viên chức trong thành phố tham dự.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ, Sĩ Quan Tuyên Úy lên làm nghi thức cầu nguyện.Tiếp theo ông Eddie Manfro, Giám Đốc Thành Phố lên giới thiệu qua về tiểu sử cũng như qúa trình làm việc của vị Tân Cảnh Sát Trưởng trong đó ông cho biết:Ông Ralph G. Ornelas, một cảnh sát viên trên 30 năm của Sở Cảnh Sát Los Angeles County, từng được cựu Cảnh Sát Trưởng Lee Baca bổ nhiệm làm chỉ huy, phụ trách trại giam Pitchess Detention Center, từ năm 2011 đến năm 2013, trước khi nghỉ hưu, theo hồ sơ của cơ quan công lực này.Ông bắt đầu làm cảnh sát ở Los Angeles County năm 1979, và làm việc ở học viện cảnh sát của quận hạt.Sau khi tối nghiệp, ông làm việc tại nhà tù Mens Central Jail, trạm cảnh sát ở Carson, và Cơ Quan Tuyển Mộ và Huấn Luyện.Năm 1992, ông Ornelas được lên trung sĩ, được điều đến làm việc ở trạm cảnh sát Lakewood, phụ trách tuyển mộ và huấn luyện cảnh sát viên.Năm 2000, ông được lên trung úy, làm việc tại trạm Lennox, cơ quan bảo vệ an toàn đường phố, rồi cơ quan điều tra, nơi ông trở thành phụ tá của cảnh sát trưởng.Năm 2009, ông được thăng chức đại úy, chỉ huy đơn vị chống ma túy, và sau đó là nhà tù nam giới.Ông Ornelas có bằng đại học hai năm về hình sự tại đại học Farmingdale University và bằng cử nhân về hình sự học tại đại học C.W. Post College.Sinh ra ở Brooklyn, New York, ông Ornelas hiện cư ngụ tại Huntington Beach với vợ. Ông có một con gái, làm trong ngành truyền thông, và một con trai, làm trong ngành tiếp thị.Tiếp theo lễ Tuyên thệ bắt đầu do Bà Chánh Án Lori Ann Fournie đến từ Quận Hạt Los Angerles làm lễ tuyên thệ cho ông.Sau đó Tân Cảnh Sát Trưởng lên cảm ơn Hội Đồng Thành Phố Westminster, cảm ơn phu nhân các bạn bè thân hữu. Đặc biệt ông cảm ơn người Cậu đã dắt dìu, hướng dẫn ông để ông có được ngày hôm nay, ông cảm ơn Tim Vũ và các cộng sự trong sở Cảnh Sát Thành Phố Westminstter…Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức với những tràng pháo tay thật lớn chúc mừng ông, mọi người cùng đứng lên bắt tay ông trứớc khi bế mạc.