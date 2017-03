Trả Tiền Karaoke…

Nói chung… là phải sòng phẳng. Qua rồi thời kỳ hát chùa…Bản tin Đời Sống Plus ghi nhận qua bản tin với tựa đề như dường câu hỏi: Sắp tới, hát karaoke sẽ phải trả tiền bản quyền tác giả?Các tụ điểm ca nhạc gồm các trung tâm kinh doanh dịch vụ karaoke, các địa điểm kinh doanh dịch vụ ca hát có sử dụng thiết bị karaoke tới đây sẽ bị thu phí 2.000 đồng/bài hát/đầu máy karaoke trong thời hạn 1 năm.Bản tin ghi rằng vào ngày 24/3, ông Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc trung tâm cấp phép và quản lý quyền, đơn vị trực thuộc Hiệp hội Công nghiệp ghi âm VN (RIAV) đã ký văn bản về việc các đơn vị kinh doanh dịch vụ karaoke hiện đang sử dụng các sản phẩm bản ghi (ghi âm, ghi hình) âm nhạc thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý của RIAV vào mục đích kinh doanh nhằm thu lại lợi nhuận khi chưa có sự thỏa thuận và được phép của các chủ sở hữu.Trong khi đó, một tai nạn được kể trên báo Infonet: Xe đầu kéo cháy như đuốc trên xa lộ Hà Nội…Đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội, tài xế xe đầu kéo phát hiện khói lửa bốc lên phía sau ca bin liền mở cửa tháo cháy. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ đầu xe.Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng 28/3. Thời điểm này, tài xế khoảng 45 tuổi điều khiển xe đầu kéo mang BKS 60S-91XX lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ Khu du lịch Suối Tiên đi về cầu Sài Gòn.Khi đến dốc “coca” đoạn qua phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, tài xế phát hiện lửa bốc lên phía sau ca bin nên mở cửa tháo cháy. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ phần đầu xe.Trong khi đó, báo Lao Động nói về một nỗi oan của cam VN: Cam sành Việt Nam có phải là cam Trung Quốc đội lốt?Bản tin LĐ kể, mặc dù đã cuối tháng 2 âm lịch, nhưng trên thị trường vẫn còn nhiều cam vỏ sần (cam sành) và cam vỏ trơn được bày bán. Trong khi người bán khẳng định đây là cam sành Hà Giang, Tuyên Quang chính hiệu thì một số cá nhân bán hàng trên mạng còn cho rằng, đây là cam của Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam. Vậy đâu là sự thật?...Theo Chi cục trồng trọt Sở NNPTNT tỉnh Tuyên Quang, đặc điểm của cam sành Tuyên Quang là vỏ hơi vàng cánh gián, đôi chỗ còn hơi xỉn màu mốc. Bổ cam ra bên trong có hạt, ruột màu vàng đậm, nhiều nước, khi ăn có vị ngọt, mùi thơm....Báo Kiến Thức kể chuyện hình sự tiềng ỉa: Bán tiền giả công khai trên Facebook…Mạng Facebook gần đây lại xuất hiện nhiều đối tượng bán các loại tiền giả mệnh giá 200.000 hay 500.000 đồng công khai lên tới hàng trăm triệu đồng.Chỉ với vài từ khóa tìm kiếm đơn giản, người dùng mạng xã hội Facebook dễ dàng tìm ra rất nhiều tài khoản đang kinh doanh tiền giả. Các tài khoản này không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, không có số điện thoại mà chỉ trao đổi với "khách hàng" qua Facebook.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Xe tải tông sập hiên nhà dân, hai người bị thương nặng…Căn nhà của ông Phạm Văn Hữu bị sập hết phần hiên và hàng rào nhưng may mắn người trong nhà không bị thương. Tài xế và phụ xe bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.Khoảng 5h30 sáng 28-3, một xe tải chở xoài đã lao thẳng vào nhà dân trên tỉnh lộ ĐT 843 đoạn qua xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp làm tài xế và phụ xe bị thương nặng. Những người đang sống trong căn nhà tuy không bị thương nhưng cũng bị một phen hốt hoảng.Cụ thể vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 47P-0120 do tài xế Trương Thanh Hữu - 30 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp điều khiển chạy từ hướng huyện Tam Nông về huyện Thanh Bình thì bất ngờ mất lái lao thẳng vào nhà dân ven đường.Vụ tai nạn làm tài xế Hữu và phụ xe Mai Văn Đỉnh (27 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.Báo Hà Nội Mới kể về một nghịch lý:“Trái cây Việt Nam đang từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. Nhưng có một nghịch lý đang diễn ra là, trong khi các doanh nghiệp nỗ lực xuất khẩu trái cây, thì ở chiều ngược lại người tiêu dùng Việt cũng sẵn sàng chi hàng nghìn tỷ đồng để nhập trái cây ngoại mỗi tháng dù trong nước cũng có sản phẩm cùng loại bảo đảm chất lượng, giá phải chăng. Theo các chuyên gia, ngoài yếu tố tâm lý người tiêu dùng, còn những nguyên nhân nội tại trong sản xuất, quảng bá, xây dựng thương hiệu nông sản...”Nào có phải chỉ trái cây thôi đâu… Nghịch lý thì nhìn đâu cũng thấy vậy.