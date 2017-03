2/3 Dân Mỹ Khi Cần Sửa Xe Gấp Không Kiếm Ra Nổi 500 đôla

WASHINGTON – Dân Mỹ lúc nào cũng nói rằng họ muốn tiết kiệm… và mở một trương mục tiết kiệm. Nhưng thực tế lại là chuyện khác.Khoảng 21% người lao động Hoa Kỳ không tiết kiệm được chút gì từ mức lương, vốn là kể như không đổi từ bản khảo sát người tiêu thụ trong năm 2016, theo một bản khảo sát mới phổ biến tuần này thực hiện bởi Bankrate.com.Và chỉ có 25% dân Mỹ tiết kiệm hơn 10% mức lương, giảm từ 28% trong năm 2016.Bản khảo sát Bankrate thực hiện bởi viện nghiên cứu Princeton Survey Research Associates từ việc chọn mẫu toàn quốc hơn 1,000 người.Các lý do nào làm người Mỹ không tiết kiệm được?Câu trả lời nhiều nhất là: tới 38% nói họ có nhiều khoản chi xài, một phần vì lương không cao.Lý do kế tiếp là không kiể soát được chi xài: 16.4% nói là cứ gặp chuyện là xài.Khoảng 16% nói họ không có việc làm tốt.Và 13% nói là họ đang mang nợ.Khoảng 2/3 người thành niên Hoa Kỳ không viết một kế hoạch ngân sách.Khoảng 2/3 dân Mỹ nói khi cần khẩn cấp 2,000 đôla là kiếm không ra.Khoảng 59% nói là không đủ tiền mặt để trả cho hóa đơn phòng cấp cứu 1,000 đôla, thậm chí không kiếm nổi 500 đôla để sửa xe.Một số cuộc nghiên cứu cho thấy lý do số 1 để cá nhân khai phá sản là hóa đơn y tế quá cao.