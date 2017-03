Bão Sẽ Nhiều Hơn

Trong năm 2017, dự báo nóng điên người kèm siêu bão...Báo Pháp Luật viết theo báo Tiền Phong như thế.Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo mùa hè 2017 sẽ nắng nóng gay gắt hơn, nhiều khả năng có các cơn bão mạnh.Lãnh đạo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết dự báo từ đầu tháng 3-2017 cho thấy hiện tượng El Nino đang có khuynh hướng trở lại.Bản tin nói, mưa trái mùa sẽ nhiều nhưng mưa chính mùa ở mức ít hơn. Nắng nóng năm nay được dự báo sẽ nóng hơn so với trung bình. Đây là những cảnh báo đầu tiên nên chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến về El Nino để có thể đưa ra những dự báo xa về hiện tượng thời tiết trong năm.Trong khi đó, báo Kiến Thức kể chuyện người tử tế ở Quảng Trị: Nhân viên đường sắt trả gần 20 triệu cho khách bỏ quên.Chiều 23/3, Trưởng tàu SE6 Lê Bá Đạt gửi lại cho ga Đông Hà (Quảng Trị) chiếc ví da chứa tiền mặt, điện thoại, thẻ tín dụng cùng giấy tờ tùy thân của khách bỏ quên lại trên tàu.Hành khách tên Thoa (ngụ huyện Tây Hòa), lên từ ga Tuy Hòa (Phú Yên) hành trình đến Huế. Khi xuống, chị bỏ quên tài sản.Trong khi đó, báo Đồng Nai kể chuyện: Hai nhóm đánh nhau, một người tử vong...Theo thông tin từ Công an tỉnh, ngày 22-3, đối tượng Bùi Bái Tử Long (27 tuổi), ngụ xã Phú Túc (huyện Định Quán) đã ra đầu thú về hành vi giết người.Báo Dân Trí kể về một thống kê: Hơn 2.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 tháng đầu năm...Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra hơn 4.800 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết hơn 2.100 người, bị thương hơn 3.800 người. So với 3 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.Cơ quan An toàn giao thông Quốc gia nêu rõ mức giảm TNGT theo các tiêu chú cụ thể: Số vụ TNGT giảm 175 vụ (giảm 3,51%), số người chết giảm 80 người (giảm 3,65%), số người bị thương giảm 687 người (giảm 15,19%).Riêng trong tháng 3/2017, trên toàn quốc xảy ra gần 1.350 vụ TNGT, làm chết hơn 540 người và làm bị thương gần 1.200 người. So với tháng cùng kỳ năm 2016, TNGT giảm 20 vụ, giảm 59 người chết nhưng tăng 20 người bị thương.Trong khi đó, bản tin VietnamPlus kê chuyện: Mặt cầu Thanh Trì lại xuất hiện hằn lún, khe con giãn bong tróc nặng.Mặt cầu Thanh Trì hiện nay đã xuống cấp, vệt trồi lún xuất hiện ngày một nhiều hơn, nhất là trên làn đường dành cho xe tải. Thậm chí, một số khe co giãn trên cầu bong tróc, xuất hiện ổ gà nham nhở gây mất an toàn giao thông.Cầu Thanh Trì được thông xe từ năm 2007 đã giải quyết được phần nào lượng phương tiện tham gia lưu thông trên các tuyến đường của thủ đô Hà Nội, đặc biệt là các xe có trọng tải lớn. Tuy nhiên, trải qua vài lần sửa chữa các hư hỏng, mặt cầu Thanh Trì có hiện tượng sụt lún và biến dạng bề mặt bê tông nhựa, tạo thành vệt rãnh dài kèm theo là những ổ gà ở nhiều đoạn trên cầu.Báo Khánh Hòa kể chuyện: Mía chết khô vì không được thu mua...Hiện nay, hàng trăm héc-ta mía của nông dân các xã Ninh Tây, Ninh Sim chặt xong đã bị để chết khô ngay trên ruộng (ảnh) do không được thu mua theo hợp đồng. Được biết, nguyên nhân là Nhà máy Đường Khánh Hòa đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 13-3 vì sự cố về hệ thống xử lý nước thải. Rất mong các cơ quan liên quan, ngành chức năng sớm quan tâm, có biện pháp giúp người dân giảm thiệt hại.Trong khi đó, báo Hà Nội Mới kể về một thông kê: Còn 30% bệnh nhân lao trong cộng đồng chưa được phát hiện...Bản tin HNM ghi lời Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, Việt Nam hiện đứng thứ 14/30 nước có bệnh nhân lao và đứng thứ 11/30 nước có gánh nặng bệnh nhân lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới. Mỗi năm, cả nước có khoảng 130.000 người mắc lao mới, trong đó có 7.000 người mắc lao đồng nhiễm HIV, hơn 5.000 bệnh nhân lao kháng đa thuốc, gần 6% bệnh nhân lao siêu kháng thuốc.Mặc dù đã nỗ lực không ngừng nhưng còn tới 30% bệnh nhân chưa được phát hiện bệnh. Đây là điều đáng lo ngại, bởi sẽ trở thành nguồn lây lan bệnh ra cộng đồng.Lúc nào cũng đáng lo vậy.