Rời Quy Hoạch Treo

Vậy là nhiều người thoát hiểm: Báo Tuổi Trẻ cho biết nhiều nhà dân TP.SG sẽ thoát quy hoạch “treo”...Bản tin TT nói, TP.SG vừa chấp thuận đề xuất điều chỉnh quy hoạch nhiều khu vực quy hoạch đất chỉnh trang đô thị, đất giáo dục, công cộng và tuyến đường dự phóng tại các quận, huyện thành đất ở. Nhiều nhà dân vướng quy hoạch sắp được thoát “án treo”.Cùng với điều chỉnh quy hoạch các khu, nhiều quận, huyện còn đề xuất giảm lộ giới nhiều tuyến đường dự phóng “treo” hàng chục năm nay.Đây là những tuyến đường dự phóng được “vẽ” rất đẹp trên đồ án, nhưng để thực hiện phải giải tỏa một khối lượng nhà dân rất lớn nên không có tính khả thi, trong khi người dân nằm trong lộ giới dự phóng chịu nhiều thiệt thòi.Như tuyến đường dự phóng đi qua khu dân cư P.13, bắt đầu từ hẻm 128 đường Hòa Hưng đến hẻm 79 đường Tô Hiến Thành, P.13 (Q.10) dài 500m. Đây là một trong ba tuyến đường dự phóng có lộ giới trên 12m chạy giữa các khu dân cư P.13 (Q.10).Để làm tuyến đường này, có 150 nhà dân đang ở ổn định sẽ bị giải tỏa.Trong khi đó, báo Tiền Phong kể chuyện: Ông nội 81 tuổi ra tòa vì cháu rủ đi bán ma túy...Để che mắt các cơ quan chức năng, đối tượng Báo chia ma túy thành những gói nhỏ đựng trong lọ nhựa màu xanh rồi đưa cho ông nội 81 tuổi mang đi bán cho các con nghiện.Tòa án huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành phiên tòa sơ thẩm lưu động vụ án buôn bán trái phép ma túy đối với các bị cáo: Lô Văn Chí (SN 1988), Âu Văn Báo (SN 1936, cùng trú tại thôn Nà Vạc, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) tại Hội trường UBND xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng.Trong khi đó, báo Dân Trí kể chuyện Hà Nội: Ô tô đâm hàng loạt xe máy, 1 học sinh trọng thương.Chiếc xe ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên phố Trích Sài (phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) đã bất ngờ đâm vào hàng loạt xe máy đi ngược chiều khiến nhiều người bị trầy xước chân tay, trong đó có 1 học sinh bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.Trong khi đó, báo Thanh Niên kể chuyện Quảng Ngãi: Khoảng 4 giờ sáng 24.3, một xe tải đang lưu thông trên QL24, khi đến đèo Violắc thuộc địa phận H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) thì bất ngờ phát hỏa, bị thiêu rụi.Theo Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi, vào thời điểm trên, xe tải BS 76C - 061.18 do ông Lê Sỹ Khoa (ở P.Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) điều khiển, trên xe chở củ mì, khi chạy qua đoạn đèo Violắc thì bất ngờ bốc cháy.Sau khi phát hiện, tài xế Khoa nhanh chóng cho xe dừng lại đồng thời sử dụng các biện pháp dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa cháy quá lớn, bao trùm cả chiếc xe nên tài xế Khoa cấp báo với lực lượng chức năng.Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã điều động 2 xe chữa cháy và gần 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nỗ lực chữa cháy. Sau nhiều giờ, đám cháy trên xe đã được dập tắt hoàn toàn nhưng chiếc xe tải bị cháy rụi, gây thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1,7 tỉ đồng.Trong khi đó, báo Công An kể chuyện: Sở TN-MT Bình Dương khảo sát hiện tượng cá chết hồ ở Từ Vân...Sau nhiều ngày cá chết trắng trên hồ Từ Vân nghi do ô nhiễm nguồn nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã trực tiếp khảo sát kiểm tra.Ngày 23-3, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bình Dương đã trực tiếp cùng đoàn công tác đi khảo sát, kiểm tra hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cống xả đấu nối về hồ Từ Vân, sau khi hiện tượng cá chết bất thường xuất hiện tại hồ.Trong khi đó, VOV kể chuyện Trà Vinh: Chồng chém gần đứt lìa tay vợ vì ghen tuông.Nghi ngờ vợ có bồ, Lý Ngọc Tú (36 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) đã dùng dao chém gần đứt bàn tay vợ.Ngày 23/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lý Ngọc Tú để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.Trời ạ, sân si làm gì....