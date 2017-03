Từ Đồng Tháp Tới Sài Gòn

Bản tin báo Lao Động kể chuyện ở Đồng Tháp: Trên bờ tan hoang vì nạn khai thác cát sông.Những ngày này, về xã Long Thuận (huyện Hồng Ngự) tận mắt chứng kiến cảnh tan hoang của vùng đất cù lao giữa sông Tiền, chúng tôi không khỏi nao lòng...Nhiều tuyến đường giao thông bị cắt đứt, bị đe dọa, nhiều đoạn sông bị ngoạm sâu vào bờ phơi ra những lớp đất mới như vết thương tứa máu..., rồi những căn nhà bỏ trống vì chủ nhân dắt nhau chạy trốn “giặc” sạt lở.Theo nhiều bậc cao niên, nạn sạt lở bờ sông với tốc độ nhanh như hiện nay là điều hiếm thấy so với những gì xảy ra trước đó. Hiện toàn xã Long Thuận có khoảng 300 hộ nằm trong vùng nguy cơ, nhưng vẫn chưa thể di dời vì chưa có mặt bằng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn nạn này, nhưng nhiều ý kiến cho rằng cơ bản và chủ yếu là do nạn khai thác cát quá mức.Trong khi đó, báo Người Lao Động kể chuyện hối lộ ở Cần Thơ: Có 3/7 cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) TP Cần Thơ và 2 tay “cò” bị truy tố tội nhận hối lộ với khung hình phạt cao nhất là tử hình.Chiều 24-3, Viện KSND TP Cần Thơ cho biết nơi đây đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố về tội “nhận hối lộ” đối với 7 bị can nguyên là cán bộ TTGT thuộc Sở GT-VT TP Cần Thơ và 2 bị can khác là 2 tay “cò” nhận hối lộ đưa cho các TTGT.Bản tin NLĐ ghi rằng những bị can bị truy tố, gồm: Dương Minh Tâm (37 tuổi, nguyên Phó Chánh TTGT); Nguyễn Trần Lưu (40 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT quận Thốt Nốt); Trần Lập Pháp (31 tuổi, nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng); Hồ Công Thiện (40 tuổi, nguyên Đội phó Đội TTGT huyện Phong Điền); Võ Hoàng Anh (35 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT số 3, phụ trách quận Ninh Kiều); Lý Hoàng Minh (32 tuổi, nguyên Đội phó Đội TTGT số 3); Đoàn Vũ Duy (39 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT số 11, phụ trách quận Bình Thủy) và 2 “cò” là Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Trần Tường An (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).Trong khi đó, báo Kiến Thức kể chuyện Lào Cai: cô giáo dốc đầu trẻ vào máy vặt lông gà đang khiến dư luận xôn xao xảy ra vào ngày 22/3 tại trường mầm non xã Xuân Giao (Bảo Thắng, Lào Cai).Trẻ được cho là bị cô giáo hiệu trưởng trường này bạo hành dọa dốc đầu vào máy vặt lông gà mới 5 tuổi tên Nguyễn Gia H. Theo phản ánh của anh Nguyễn Văn Nam (bố cháu bé) trên báo chí, ngày 22.3, như thường lệ anh đưa con đi học tại trường mầm non xã Xuân Giao. Tuy nhiên, khi đến trường con đã khóc thét lên không chịu vào lớp. Việc con không chịu vào lớp và bị giật mình, hoảng hốt khi ngủ đã diễn ra mấy hôm nay. Nghi ngờ có điều gì không hay, anh Nam đã quay lại trường và phát hiện ra hai cô giáo của trường đang quát tháo con anh.Sau đó cô hiệu trưởng là cô Vũ Thị Hằng đã bế dốc ngược đầu cháu vào máy vặt lông gà và hô cắm điện. Quá bất bình với cách đối xử với cháu nhỏ của các cô giáo nhưng anh Nam vẫn bình tĩnh ghi hình lại sự việc trước khi nói: “Chị đừng làm thế với con em…” rồi lao vào bế cháu H. và đưa con trở về nhà.Và bây giờ là tuổi trẻ khoa học Việt Nam: Báo Tuổi Trẻ kể chuyện máy bán phở tự động đầu tiên của Việt Nam.Khi thèm phở, bạn chỉ việc đến trước chiếc máy tự động, chọn mua mấy tô, trả tiền và chờ khoảng một phút, máy sẽ 'bưng' cho bạn tô phở thơm ngon nóng hổi.Chiếc máy do thầy và trò khoa cơ khí chế tạo máy Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.SG nghiên cứu, chế tạo theo đặt hàng của một doanh nghiệp, là máy bán phở tự động đầu tiên tại Việt Nam. Người hướng dẫn các bạn SV là TS Nguyễn Trường Thịnh - trưởng khoa cơ khí chế tạo máy.Ba sinh viên Phạm Ngọc Diện, Vòng Lỷ Phu, Nguyễn Hào Quang cho biết đã mày mò trong gần nửa năm để cho ra đời chiếc máy trên.Máy cao 2,1m, bề ngang 1,5m, sâu 0,8m. Tại ngăn giữ lạnh nhiệt độ 5oC, các bạn thiết kế đủ chứa 50 tô phở đã chuẩn bị sẵn, mỗi tô gồm 330g bánh phở, thịt, hành. Ngăn giữ nóng gồm có hai bình: một để chứa nước dùng, một để chứa nước trụng phở, hai bình này luôn ở nhiệt độ từ 70 - 90oC.Bản tin Tuổi Trẻ kể:“Khi khách bấm nút chọn mua phở và đưa tiền vào máy, tô phở sẽ được chuyển từ ngăn giữ lạnh sang ngăn kế bên để trụng nóng và rót nước dùng, sau đó tô phở được chuyển ra khay cho khách cùng với muỗng, đũa tương ớt, chanh…”Bên các mảng tối, vẫn có những mảng sáng. Không biết giới trẻ có thúc đẩy được xã hội đi tới hay không, hay rồi cứ mãi thế này.