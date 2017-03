Mây Báo Bão Xuất Hiện Sau Điều Trần Của Giám Đốc FBI

WASHINGTON - Trong buổi điều trần tại Hạ Viện hôm Thứ Hai, giám đốc FBI James Comey khẳng định không có bằng chứng Trump Tower bị chính quyền Obama nghe lén, như tố giác không trưng bằng chứng của chính TT Trump 2 tuần trước.Giám đốc Comey cũng xác nhận FBI đang điều tra các quan hệ giữa đoàn vận động tranh cử của ứng viên Trump và viên chức Nga – với công bố này, coi như giám đốc FBI đã khởi động nhiều tháng bất ổn trước mắt với các thẩm lậu tiềm ẩn và thông tin đánh lạc hướng đe dọa làm yếu thủ đô chính trị của TT Trump giữa thời điểm hệ trọng như hiện nay.Kết quả sau cùng có thể là không lên án các phụ tá của ông Trump về quan hệ với Moscow, nhưng các hoài nghi “như mây báo bão” về nhóm thân cận TT sẽ kéo dài nhiều tháng, tương tự với cựu quản đốc tranh cử Paul Manafort và chuyên gia đối ngoại Carter Page. Hôm Thứ Hai, ông Manafort đã xác quyết “Không làm gì sai”.Dân biểu CH Devin Nunes, chủ tịch ủy ban tình báo Hạ Viện, nói với giám đốc Comey “Ông đã đặt đám mây xám trùm phủ trên những người làm công việc quan trọng trong hệ thống lãnh đạo đất nước này – hoài nghi kéo dài, mây báo bão càng lớn hơn”.Cũng trong buổi điều trần tại Hạ Viện, giám đốc Mike Rogers của cơ quan an ninh quốc gia (NSA) bác bỏ tố giác chính quyền Obama nhờ tình báo Anh GCHQ nghe lén Trump Tower.Buổi điều trần tại ủy ban tình báo Hạ Viện đặt 1 dấu ấn mới về 1 nội các phá vỡ mọi quy uớc thông thường – tỉ lệ cử tri hậu thuẫn ông Trump vào lúc này là thấp chưa từng thấy.Nhưng, hầu như viên chức Bạch Ốc không nhân nhượng – tham vụ báo chí Sean Spicer nói: trước khi TT Obama rời Bạch Ốc, Tướng Michael Flynn đã bị lột mặt nạ và lý lịch bị thẩm lậu cho truyền thông, tuy giám đốc NSA báo động là đe dọa an ninh quốc gia. Ông Spicer cũng xác nhận: TT Trump sẽ không xin lỗi cựu TT Obama về tố giác không bằng chứng, vì vô số hình thức do thám không đuợc biết.Bạch Ốc dị ứng với việc xin lỗi, là chiến thuật của ứng viên Trump trong thời gian tranh cử chưa thể biết sẽ ảnh hưởng thế nào với người đứng đầu hành pháp liên bang, theo nhận xét từ CNN.Về phiá đảng DC, cựu phát ngôn viên Brian Fallon giúp việc đoàn tranh cử của bà Clinton nói: như dân biểu Nunes nói về đám mây báo bão phiá trên Bạch Ốc, chương trình làm luật của phe CH sẽ bị tê liệt.