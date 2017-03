Phố Ẩm Thực, Cháy Lớn...

Trước tiên, để nói chuyện xuất cảng. Việt Nam mình làm nhiều, nhưng lợi tức lớn lại sang tay người khác.Báo Người Lao Động kể rằng kết quả các cuộc khảo sát cho thấy, có tới 90% lượng nông sản Việt Nam đang phải mượn danh của nước ngoài để xuất khẩu. Như xuất khẩu hạt tiêu, Việt Nam tự hào giữ vị trí số một thế giới nhưng vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng thế giới biết đến. Lý do: 95% lượng xuất khẩu dưới dạng sơ chế.Bản tin NLĐ cũng cho biết, dù thủy sản mỗi năm mang về nhiều tỷ đô la Mỹ, nhưng theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), có tới 90% sản phẩm thủy sản của Việt Nam là xuất khẩu qua trung gian, dưới dạng thô, hoặc gia công cho các thương hiệu của nước ngoài. “Niềm tự hào cá tra”, dù có mặt tại hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng chủ yếu mang thương hiệu của các nhà nhập khẩu. Tình cảnh xuất khẩu nhiều nhưng chưa vang danh ở thị trường nước ngoài có ở hầu hết các ngành hàng.Báo Tuổi Trẻ cho biết sẽ có nhiều khu ẩm thực cho người bán hàng rong ở Sài Gòn.Bản tin nói, trước đây UBND Q.1 - TP.SG dự kiến lập khu ẩm thực cho người bán hàng rong ở vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm thì nay đề xuất thêm bên trong công viên Bách Tùng Diệp và vỉa hè đường Chu Mạnh Trinh.Đại diện UBND Q.1 cho biết ngoài đề án phố đi bộ ở khu phố tây Bùi Viên, đơn vị này cũng xây dựng đề án chợ phiên cuối tuần tại công viên Bạch Đằng và nhiều khu vực ẩm thực trên địa bàn quận.Theo đó quận 1 sẽ tổ chức chợ phiên cuối tuần với 120 gian. Về lý do chọn công viên Bạch Đằng làm chợ phiên cuối tuần, đại diện UBND Q.1 cho rằng nơi đây có không gian đẹp và gần phố đi bộ Nguyễn Huệ thuận lợi cho việc tổ chức các loại hình văn hóa, xã hội và hội chợ.Nơi đây còn tập trung nhiều du khách trong và ngoài nước đến vui chơi giải trí, gần các trung tâm du lịch, mua sắm sầm uất của TP.Một bản tin VOV kể chuyện ở tỉnh Vĩnh Phúc: 2 thanh niên tử vong trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Vĩnh Phúc.Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên cánh đồng thuộc huyện Vĩnh Tường khiến 2 người tử vong, một người bị thương nặng.Các quan chức xã xã Kim Thái xác nhận vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên dẫn đến xô xát.Bản tin An Ninh Thủ Đô kể chuyện cháy lớn ở tỉnh Bắc Ninh.Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng18h, ngày 20-3, tại khu Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã thiêu rụi toàn bộ xưởng sản xuất giấy của một doanh nghiệp.Vào thời điểm trên, người dân phát hiện cột khói phát ra từ xưởng giấy My Lan và nhanh chóng bùng phát thành đám lửa. Trước sự việc trên, người dân đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng cứu hỏa đến dập lửa.Bản tin nói, theo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh, đám cháy đã lan sang một ngôi nhà 3 tầng của một hộ dân ngay sát xưởng giấy, một xưởng sản xuất của Công ty cổ phần nhựa Hà Thái gần đó đã phải di dời khẩn cấp hàng hóa ra ngoài.Được biết, hiện trường cháy làko xưởng giấy My Lan, có diện tích khoảng gần 700m2. Vụ hỏa hoạn đã không gây thiệt hai về người, tuy nhiên toàn bộ nhà xưởng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.Trong khi đó, bản tin VTV kể chuyện Sài Gòn: Nổ bình hàn khí làm 4 người bị thương.Một vụ nổ bình hàn khí đã xảy ra tại cơ sở sản xuất bóng đèn trên đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.SG làm 4 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc do trong quá trình hàn xì, bình hàn khí đã bất ngờ phát nổ.Những người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân. Hiện các nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.Thế gian đầy nỗi lo...