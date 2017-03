CSVN: Đông Du, Tây Du Đều Kẹt

Hiện tình cho thấy Mỹ bây giờ không cần vị trí chiến lược của VN để làm tiền đồn chống Cộng như thời Chiến tranh Lạnh. Mỹ cũng không cần o bế CSVN như thời TT Obama chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương vì phe CSVN do Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng thần phục TC đã biến VN thành chư hầu của TC rồi. Mỹ thời TT Trump đã cho CSVN ra rìa vì nếu Mỹ “hợp tác toàn diện” với CSVN là Mỹ nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà nói theo kiểu VN, hay đưa con ngựa thành Troie vào liên minh Mỹ, tức mở đường cho CSVN nội tuyến cho TC, tai hại cho Mỹ và đồng minh vô lường.Nhưng CSVN vẫn phải lập lờ đánh lận con đen, tiếp tục ngón nghề đi đu dây với Mỹ và Nhựt, để chứng tỏ lập trường làm bạn với các nước, không đứng về phía nước nào để chống phía bên kia.Một, CSVN o bế Nhựt. TC mặc thị “nhứt trí, đồng tình” để cho CSVN làm điều ấy. Một là để Mỹ có một nội tuyến xâm nhập vào bên trong kỳ phùng địch thủ là Mỹ và kẻ thù tiền cừu hậu hận từng đánh chiếm Trung Hoa là Nhựt. TC đã làm đều ấy với Đài Loan, đã cài 5.000 điệp viên vào đảo quốc ấy. Hai là TC đã nắm chắc hồn lẫn xác, đã cấy sinh tử phù vào lãnh đạo Đảng Nhà Nước CSVN, làm sai một chút, TC niệm thần chú là tiêu diêu sinh mạng.Nên tin mới đây CSVN o bế hết mức Nhựt Hoàng và hoàng hậu viếng CSVN. Đảng Nhà nước cho Phó Chủ Tịch Nước ra tận sân bay, chờ dưới cầu thang, trên đường trải thảm đỏ nghênh đón quốc khách này. Long trọng hơn đón TT Obama của Mỹ viếng thăm VN hồi tháng 5/2016, Đảng Nhà Nước CSVN chỉ cho Thứ Trưởng Ngoại giao, cấp thấp hơn Phó Chủ Tịch Nước ra nghênh đón.Ai cũng biết chuyến viếng thăm CSVN chỉ có tính ngoại giao nghi lễ, văn hoá, hoàn toàn không có tính kinh tế, chánh trị hay quân sự vì Nhựt Hoàng như Nữ Hoàng Anh, là biểu tượng vương quyền của Nhựt, không tham chánh, Thủ Tướng Nhựt mới là giới chức nắm chánh quyền, cai trị thực sự.Chế độ CSVN từ thời Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng đến Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc đều có đi Nhựt viếng thăm và ký kết nhiều vấn đề tương quan giữa hai nước. Có thể nói Nhựt là nước giúp VNCS khá nhiều. Nhật rất rộng rãi cung cấp viện trợ ODA cho CSVN, cho đến bây giờ tính ra khoảng 25 tỷ Mỹ kim. Bây giờ hàng năm Nhựt vẫn cấp cho VN mỗi năm từ 1-1,5 tỷ USD. Nhựt cũng là nước đầu tư sản xuất kinh doanh vào VN nhiều. Nhựt cũng viện trợ quân sự cho VN, như cấp hàng năm cho các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở. Nhật cũng là quốc gia có lượng đầu tư đổ vào Việt Nam khá lớn. Nhựt cũng viện trợ cho VNCS 3 tàu chiến, Nhật đã cùng tập trận với Hải quân Việt Nam ngay tại vùng biển Đà Nẵng. Hà nội cũng để cho chiến hạm của Nhựt vào Vịnh Cam Ranh.Nên Hà nội lợi dụng chuyến viếng thăm của Nhựt hoàng để o bế Nhựt làm phao cứu sinh kinh tế cho CSVN đang rơi vào hoàn cảnh sắp phá sản. Mỹ rút khỏi TPP là hiệp ước có lợi cho kinh tế VN. Nợ xấu của VN đã lên 210% GDP. Còn Mỹ thì hầu như cho CSVN ra rìa. Nên cả Tổng Bí Thư Đảng CSVN và phu nhân, Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội đều cố gắng làm Nhựt Hoàng hài lòng.Nhưng có điều Nhựt là đồng minh cột trụ của Mỹ. Nhựt Giúp chút đỉnh về kinh tế cho CSVN thì được, nhưng liên minh quân sự, chia sẻ tình báo, phát triển đối tác chiến lược với CSVN, chắc khó vì Nhựt và Mỹ đều lo ngại CSVN sẽ tiết lộ cho TC.Hai, CSVN o bế Mỹ. Có tin của VOA, ngày 11 tháng 3, Ông Phúc sẵn sàng thăm Mỹ. “Ông Nguyễn Xuân Phúc hôm 9/3 nói với một phái đoàn doanh nghiệp Mỹ rằng ông “sẵn sàng” tới thăm nước họ và làm việc với Tổng thống Donald Trump để thúc đẩy quan hệ Hà Nội - Washington… Trang thông tin Chính phủ trên Facebook dẫn lời ông Trump nói trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ rằng ông sẽ tiếp ông Phúc “bất cứ lúc nào, dù là ở Washington hay là New York”. Tuy nhiên, hiện chưa rõ phía Mỹ đã chính thức mời Thủ tướng Phúc công du Hoa Kỳ hay chưa.”Nhưng hiện thời Thủ Tướng Phúc đang ở thế kẹt lớn ngay trong nội bộ Đảng Nhà Nước CSVN. Ông không đủ thâm niên, vi cánh trong chánh phủ, hậu thuẫn trong thành phần đảng chủ trương đổi mới, xích lại gần Mỹ như TT Nguyễn tấn Dũng. Trái lại TT Phúc đang có nhiều đối thủ công khai và tiềm ẩn chống trong nội bộ Đảng Nhà Nước. Họ đổ tội suy thoái kinh tế, nợ xấu ngập đầu, ngân sách khiếm hụt cho Ông. Ngay khi Mỹ có đích danh mời TT Phúc, chưa chắc Bộ Chánh trị CSVN để cho Ông ấy đi.Còn Ngoại Trưởng Phạm bình Minh, Phó Thủ Tướng kiêm Ngoại Trưởng, là một trong rất ít người còn lại trong nội các mới sau khi Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng loại TT Dũng, độc diễn làm tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ. Ô. Minh là người từng du học ngoại quốc, không bị rào cản ngôn ngữ, được cử làm bộ trưởng ngoại giao nhưng rất lâu mới được Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng đề cử và được vào Bộ Chánh trị. Ông Minh khó đủ tư thế nâng Nhà Nước lên và qui tụ lại thành phần đổi mới xích lại gần Mỹ như Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng.Và trước đây, tân Tổng Thống Trump đã cho chế độ CSVN ra rìa, vì một số lý do chánh yếu kinh tế, chánh trị, quân sự, ngoại giao. Ngay khi tranh cử, TT Trump chống TPP, một hiệp ước có lợi nhiều cho CSVN, Nhà Nước đã ký gia nhập và Đảng CS đã chuẩn nhận xong rồi. Tuyên thệ xong, TT Trump ký sắc lịnh đầu tiên rút Mỹ khỏi TPP. Và chính TT Trump kêu gọi đại công ty Apple của Mỹ đã đầu tư 19 tỷ ở VN trở về Mỹ, đưa việc làm về Mỹ Ông sẽ giảm thuế cho.Chỉ còn một con đường cho Ông Phúc là đi ngoại quốc Nhựt, Mỹ, Liên Âu xin viện trợ, vay tiền, kêu gọi tăng gia đầu tư. Nhưng chưa chắc phe thân TC trong CSVN để cho Ông đi. Còn các nước thì đang hồn ai nấy giữ trước khuynh hướng bảo hộ mậu dịch của TT Trump.CSVN chỉ còn có cách cầu cạnh TC. Nhưng kinh tế TC đang xuống. Tây Âu, Bắc Mỹ thấy Hà nội bám sát Bắc Kinh thì càng xa lánh CSVN.Hai con đường Đông du nhờ Nhựt, Tây du nhờ Mỹ đều kẹt. TC sẽ lợi dụng thế bí ấy để ép CSVN như ép khô mực nướng nhậu chơi./.(VA)