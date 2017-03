Từ Cây Di Sản Tới Xe Máy Cũ

Cây di sản, danh hiệu nghệ nhân, linh thiêng cổ tự… muốn phong gì cũng được. Bây giờ sẽ thôi.Báo Tuổi Trẻ gọi đó là: 'Dẹp loạn' danh hiệu nghệ nhân, 'cây di sản'...Bộ VH-TT&DL vừa yêu cầu các hội trong cả nước dừng hàng loạt việc cấp chứng nhận tôn vinh các danh hiệu nghệ nhân, “Cây di sản”…Chiều 10-3, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị chỉ đạo dừng việc chứng nhận tôn vinh nghệ nhân, công nhận “VN linh thiêng cổ tự”, chứng nhận “Cây di sản”...Công văn của Bộ VH-TT&DL đề nghị Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật VN, Liên hiệp các hội UNESCO VN, Hội Sinh vật cảnh VN dừng việc tổ chức vinh danh và công nhận “Cây di sản”; cấp bằng cho hệ thống đền đạt chuẩn hóa đền thờ Tam, Tứ phủ theo nghi lễ văn hóa truyền thống VN; bằng công nhận “VN linh thiêng cổ tự”; bằng chứng nhận nghệ nhân văn hóa dân gian; bằng chứng nhận tôn vinh nghệ nhân...Sá gì một cái tên nhỉ? Nhiều người cứ ưa mua danh thôi.Trong khi đó, bản tin VnExpress kể chuyện: Dự án bô xít - nhôm Lâm Đồng lỗ gần 3.700 tỷ…Lỗ gấp 8 lần tính toán ban đầu? Đúng vậy.Bản tin cho biết: “Đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch, song số âm vốn thực tế mà Tổ hợp bô xít - nhôm Lâm Đồng của Vinacomin đang gánh gấp 8 lần tính toán ban đầu.”Kết quả thanh tra tại dự án Tổ hợp bô xít - nhôm Lâm Đồng do Tập đoàn Than & khoáng sản Việt Nam - Vinacomin làm chủ đầu tư cho thấy những con số không mấy khả quan của dự án này sau 3 năm vận hành.Bản tin viết:“Tuy nhiên, sau 3 năm chạy máy dự án này đang "ôm" số lỗ lên tới 3.700 tỷ đồng, trong đó khoản lỗ do hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm gần 70%, khoảng 2.520 tỷ đồng; lỗ do chênh lệch tỷ giá 1.176 tỷ và phần còn lại do vượt lỗ lũy kế theo kế hoạch 1.660 tỷ đồng.”Trong khi đó, bản tin VOH kể chuyện: Hàng trăm động cơ ô tô nhập lậu tại cảng Cát Lái…Khám xét 3 container hàng tại cảng Cát Lái, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm động cơ ô tô thuộc mặt hàng cấm nhập khẩu.Chiều 13/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành mở niêm phong, khám xét 3 container tại cảng Cát Lái phát hiện bên trong chứa hàng trăm động cơ ô tô và linh kiện đi kèm đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.Theo hồ sơ, 3 container trên do một công ty ở địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TPSG đứng tên làm thủ tục nhập khẩu vào cảng Cát Lái từ giữa năm 2015. Theo khai báo, hàng hóa trong 3 container là động cơ diezen máy thủy, máy đào đã qua sử dụng.Tuy nhiên, do nghi vấn có dấu hiệu gian lận thương mại nên cơ quan hải quan đã đưa vào giám sát trọng điểm. Về phía doanh nghiệp, sau khi mở tờ khai hải quan đã không tiếp tục làm thủ tục thông quan hàng hóa, mặc dù phía hải quan đã mời nhiều lần.Trong khi đó, nhìn ra Hà Nội, một viễn ảnh giảm khói…Báo Hà Nội Mới kể:“Theo chủ trương, trong thời gian tới Hà Nội sẽ nghiên cứu phương án thu hồi xe máy cũ nát, không bảo đảm về tiêu chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Mặc dù chưa có quy định cụ thể về kiểm định kỹ thuật cũng như niên hạn sử dụng xe máy, căn cứ xác định xe máy nằm trong diện thu hồi, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, việc thu hồi xe máy cũ nát là cần thiết và cần có lộ trình phù hợp...... Song, khó khăn trong xử lý là xe máy chưa có đăng kiểm, trong khi đó phần lớn các "khổ chủ" là người nghèo, sử dụng xe máy cũ để mưu sinh. Không ít trường hợp sau khi bị lực lượng CSGT xử lý đã “bỏ của chạy lấy người"…”Bởi vậy… tiền đâu mà nộp phạt.