Cựu TT Nam Hàn Park Geun-hye Bị Mất Chức, Có Cơ Nguy Vô Tù

SEOUL - Luận tội TT Park Geun-hye của QH Nam Hàn hồi Tháng 12 đã được toà bảo hiến công nhận qua 1 cuộc biểu quyết đồng thanh hôm Thứ Sáu, truất chức TT dân cử phụ nữ đầu tiên của Nam Hàn về tai tiếng tham nhũng liên quan với đại doanh nghiệp như Samsung.Bà Park bị bãi nhiệm tức khắc và tổ chức bầu cử TT mới sẽ đuợc tổ chức trong thời hạn 60 ngày.Quyền chánh án Lee Jung-mi xác nhận tất cả 8 vị thẩm phán toà bảo hiến bỏ phiếu chấp thuận truất phế, và đây là vấn đề bảo vệ hiến pháp, nên không có giải pháp nào khác.Cảnh sát tăng cuờng an ninh bảo vệ an ninh thủ đô, huy động 1 quân số trên 20,000 người bảo vệ công sở trong khu vực.Hơn 70% cử tri Nam Hàn muốn bãi nhiệm TT Park – nhưng phán quyết truất phế của tòa toà gieo mầm chia rẽ trong xã hội.Quân đội đuợc báo động coi chừng Bắc Hàn lợi dụng tình hình này.2 người thiệt mạng tại thủ đô trong cuộc biểu tình phản đối quyết định của toà án thu hút hàng ngàn người. 1 người cao niên trên 70 tuổi chết vì thương tích ở đầu, theo tin từ bệnh viện. Không có thông tin chi tiết đuợc loan báo về trường hợp tử vong thứ nhì.Trong tiếp xúc video nối mạng với các quân binh chủng hôm Thứ Sáu, bộ trưởng quốc phòng Han Min-koo báo động: Bắc Hàn có thể khiêu khích bất cứ lúc nào.Trong khi đó, nhiều người ăn món thịt gà gọi là “Chicken Geun-hye” để mừng TT Park bị hạ bệ theo cách chơi chữ. Phát âm “gà” trong tiếng Hàn gần giống chữ Park – gà cũng có nghĩa là thiếu trí khôn. Tại thị trấn thôn dã Jeonju, 1 nhà hàng khuyến mãi món thịt gà trong chương trình hạ giá 50%.Ngoại trưởng Nhật tuyên bố: đây là vấn đề nội bộ của Nam Hàn, và Tokyo mong đợi có thể giải quyết với lãnh đạo mới tại Seoul vấn đề “gái giải khuây” phục vụ lính thiên hoàng thời thế chiến.Với Hoa Kỳ, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mark Toner tuyên bố: đây là vấn đề nội bộ của Nam Hàn, liên minh phòng thủ Mỹ-Hàn vẫn là 1 phần quan trọng của ổn định và hoà bình trong vùng.Thủ Tướng Hwang Kyo-ahn là quyền TT loan báo: sẽ cùng nội các ổn định tình hình và tổ chức bầu TT thay thế. Truyền thông sở tại cho hay: ông Hwang có thể tranh cử như là ứng viên TT của phe bảo thủ. Trong các thăm dò dân ý gần đây, chính khách Moon Jae-in của phe tự do thua ứng viên Park năm 2012 đang dẫn đầu bảng.Một bản tin khác của Reuters hôm Thứ Sáu cho biết rằng bà Park, 65 tuổi, không còn được miễn tội nữa và hiện bó thể đối diện với các truy tố tội hình vì hối lộ, tống tiền và lạm dụng quyền lực trong liên hệ với các cáo buộc về âm mưu của người bạn của bà là bà Choi Soon-sil.