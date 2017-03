Tàu TQ Vào Tìm Nơi Đậu Tàu Ngầm

BIỂN ĐÔNG -- Tàu Trung Quốc liên tục thâm nhập vùng biển Philippines.Bản tin RFI ghi rằng đó là tô1 giác đưa ra từ Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana trong cuộc họp báo tại tổng hành dinh quân đội, Manila, ngày 09/03/2017.Phát biểu trong khuôn khổ diễn đàn an ninh quốc gia, ngày 09/03/2017 bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, Delfin Lorenzana tuyên bố “rất lấy làm lo ngại” trước việc tàu khảo sát biển của Trung Quốc thâm nhập hải phận Philippines. Năm 2016, tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã hoạt động tại khu vực Benham Rise, một vùng biển đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là thuộc chủ quyền của Philippines.Benham Rise là một khu vực dưới biển rộng 13 triệu hecta và được xem là nơi giàu khí đốt. Năm 2012 Liên Hiệp Quốc công nhận Benham Rise thuộc chủ quyền của Philippines.Dự diễn đàn an ninh quốc gia bộ trưởng Quốc Phòng Philippines cho biết thêm, năm ngoái, trong vòng ba tháng, tàu của Trung Quốc đã ở lại khu vực Benham Rise. Tránh để tình trạng này tái diễn, ông Lorenzana đã ra lệnh cho Hải Quân Philippines “áp sát và hộ tống tàu” của nước ngoài ra khỏi lãnh hải của nước này.Tuyên bố trên của bộ trưởng Quốc Phòng Lorenzana được đưa ra vào lúc Manila và Bắc Kinh đang trên đà cải thiện quan hệ sau vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông.Hãng tin Pháp AFP nhắc lại cả Trung Quốc và Philippines cùng khẳng định chủ quyền tại Benham Rise là Reed Bank (tức Bãi Cỏ Rong). Về câu hỏi tàu Trung Quốc hiện diện trong vùng biển của Philippines để làm gì, bộ trưởng Quốc Phòng Lorenzano trả lời một cách gián tiếp là Manila có được một số thông tin cho rằng các tàu của Trung Quốc đang “tìm kiếm địa điểm để đặt tàu ngầm”.Bản tin VOA ghi rằng một ngày trước đó, hôm 8/3/2017, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ không cho phép sự ổn định ở Biển Đông lại bị “khuấy động” hoặc “phá hoại”.Ngoại Trưởng Vương Nghị được Tân Hoa Xã dẫn lời nói bên lề cuộc họp báo nhân kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc:“Tình hình ở biển Nam Trung Hoa [Biển Đông] đang yên tĩnh trông thấy vì nỗ lực chung của Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Nam Trung Hoa đang được triển khai một cách toàn diện, và các quốc gia liên quan trực tiếp đang quay trở lại con đường đúng đắn nhằm xử lý các tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn.”Ngoại Trưởng TQ hăm dọa, theo lời VOA:“Nếu ai đó tìm cách làm dậy sóng và khuấy động bất ổn, họ sẽ không nhận được sự ủng hộ và sẽ đối mặt với sự phản đối của toàn khu vực”.Ông Vương nói thêm rằng trong thế kỷ 21, Trung Quốc mong muốn hợp tác thêm nữa về hàng hải và tăng cường lòng tin giữa các bên.“Kể cả giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nếu chúng ta thay đổi cách nghĩ, đại dương rộng lớn sẽ trở thành một nơi hợp tác sâu rộng”, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc được Tân Hoa Xã dẫn lời.Phát biểu của ông Vương được đưa ra 10 ngày trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson dự kiến sẽ bắt đầu công du quốc gia đông dân nhất thế giới, với Biển Đông là một trong các chủ đề nằm cao trong nghị trình.VOA nhắc rằng:“Ông Vương nói như trên ít ngày sau khi Việt Nam chỉ trích Trung Quốc “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa”, sau khi Bắc Kinh áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở Hoàng Sa hiện do Bắc Kinh kiểm soát.”