LHQ: Sẽ Họp Vòng Đàm Phán Thứ 5 Về Syria Ngày 23-3

GENEVA - Nhà ngoại giao kỳ cựu Staffan De Mistura là ĐS-LHQ phụ trách Syria loan báo: các phe đối đầu sẽ trở lại bàn thương thuyết tại Geneva ngày 23-3.Sau khi thuyết trình tình hình cập nhật với HĐ Bảo An tại New York, ĐS De Mistura tuyên bố với nhà báo: ý định cuả tôi là mời các phe dự vòng đàm phán thứ 5 – ông cho biết 4 vấn đề chính đuợc đưa ra thảo luận kỳ này tại Geneva là về điều hành chính quyền, xây dựng hiến pháp, tuyển cử, và chống khủng bố, bao gồm các biện pháp về tổ chức an ninh và tạo niềm tin. Ông nói: thành phần dự hội nghị là như cũ để thảo luận tiếp những tiến bộ đã đạt đuợc kỳ trước.Các thế lực ảnh hưởng là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ họp trước tại thủ đô Kazakhstan, với trọng tâm là củng cố ngưng bắn do các phe vận động.Về phần Hoa Kỳ, ĐS Nikki Haley lên tiếng hậu thuẫn hoà đàm, và nhắc lại ưu tiên là giải pháp chính trị.Mặt khác, các hội đoàn phi chính phủ tiếp tục giúp dân chiến nạn tại Syria.Tại thủ đô Damascus, 2 thanh niên điếc phát minh “ngôn ngữ dấu hiệu” để giúp ước luợng 20,000 người cùng khuyết tật kể lại các trải nghiệm về bạo động.