Vĩnh Biệt Sư Phạm?

Câu hỏi rất buồn từ báo Giáo Dục VN: Các trường cao đẳng sư phạm đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử? Đơn giản vì không ai muốn học ngành này, có học xong cũng thất nghiệp.Bản tin nói rằng các trường cao đẳng sư phạm rơi vào thời kì ảm đạm, dù đã xoay xở bằng mọi cách như liên kết, liên thông đào tạo; mở mã ngành ngoài sư phạm.Một nhà giáo ghi nhận trên GDVN:“Sự lãng phí là rất lớn khi một lớp đào tạo bây giờ co lại chỉ còn vài ba chục sinh viên.Mỗi buổi lên lớp nhìn số sinh viên vốn đã ít ỏi lại không mấy chuyên chú chuyện học hành, nghề nghiệp (bởi trong số họ, mấy ai chọn trường vì yêu nghề?) chúng tôi không khỏi chạnh lòng xót xa.”Trong khi đó, báo Pháp Luật nêu câu hỏi: Có gì trong khô, mắm mà ruồi cũng không dám đậu?Bản tin nói, khô cá, các loại mắm vốn là những thực phẩm rất thu hút ruồi nhưng tại rất nhiều quầy bán khô, mắm trong chợ ruồi lại không hề dám bén mảng.Bản tin PL ghi lời Bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.SG rằng bà thấy nhiều sạp bán cá khô và mắm trong chợ tự phát (phường 2, quận 8, TP.SG) không bóng dáng một con ruồi trong khi chỗ bán thịt, cá cách đó vài bước chân thì ruồi nhặng bu đầy.Theo một nhà khoa học -- TS Phùng Đức Nhật, Phó Viện trưởng Viện Y tế công cộng TP.SG (Bộ Y tế) -- cho biết kết quả khảo sát trên địa bàn TP.SG từ năm 2012 đến nay ghi nhận cá khô có chứa trichlorfon và sorbitol, mắm có chứa Cd. “Điều đáng quan tâm là trichlorfon ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe”, TS Nhật nói.Nghĩa là, độc hại.Trong khi đó, báo Người Lao Động cho biết các quan chức Sài Gòn muốn biết nơi này thành điểm thu hút du lịch.Bản tin NLĐ ghi lời ông Bí thư Thành ủy TP SG Đinh La Thăng nhấn mạnh muốn TP là điểm đến hấp dẫn, một mình Sở Du lịch không làm được mà cần sự vào cuộc của các sở, ban - ngành khác và người dân.Bản tin NLĐ viết:“Theo các doanh nghiệp (DN), ngành du lịch TP đã đạt những thành quả nhất định, là trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước nhưng đang bị cạnh tranh gay gắt bởi các điểm đến hấp dẫn khác trong khu vực. Năm 2016, TP thu hút hơn 5,2 triệu lượt khách nước ngoài, chiếm hơn một nửa lượng du khách này đến Việt Nam và là năm thành công của ngành du lịch TP. Mục tiêu đến năm 2020, TP thu hút 9-10 triệu lượt khách quốc tế. Trong khi đó, TP không nằm trong 10 điểm đến đông khách nhất ở Đông Nam Á dù được đánh giá có nhiều tiềm năng.”Một quan chức nói rằng trong 10 điểm đến đông khách nhất khu vực, Thái Lan có tới 3, gồm Bangkok, Phuket, Pattaya. Điểm đến Siem Reap của Campuchia cũng đứng thứ 3 trong bảng này.Nhưng Sài Gòn vẫn lẹt đẹt.Theo ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Du Ngoạn Việt:“TP mất dần sút hút mạnh là “hòn ngọc Viễn Đông” do không có điểm cạnh tranh nổi bật. Các điểm tham quan nổi tiếng của TP như nhà thờ Đức Bà, Hội trường Thống Nhất, Bưu điện TP chưa thể buộc du khách không đến không được.”Trong khi đó, nỗi lo là vé phi cơ sắp tăng.Báo Thanh Niên kể: Tổng công ty cảng hàng không VN (ACV) vẫn quyết tâm đeo đuổi đề xuất tăng giá dịch vụ hàng không đã trình lên Bộ GTVT từ giữa năm 2016. Nếu được thông qua, giá vé máy bay chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.Một tin khác từ VOV cho biết một tài xế "xe điên" đâm liên hoàn xe máy từng nhiều năm làm nghề lái xe...Khoảng 9h sáng 8/3, ông Vũ Trọng Tiến (SN 1953), trú tại tổ 5, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đến đến cơ quan điều tra Công an quận Long Biên, khai nhận về việc lái xe Yaris đâm hàng loạt xe máy khiến nhiều người nhập viện trên đường Nguyễn Văn Cừ tối 7/3.Lại tai nạn.Kể hoài không xiết.