Đức: Bắt Nghi Can Khủng Bố Là 1 Tín Đồ Hồi Giáo Salafist

BERLIN - 1 thanh niên Salafist 26 tuổi bị cảnh sát Đức bắt hôm Thứ Năm tại Northeim, 1 thành phố nhỏ của tỉnh bang Lower Saxonny vì tình nghi âm mưu tấn công khủng bố – 1 ngày trước, tình báo tiết lộ mối đe dọa gia tăng từ những người Hồi Giáo cực đoan.Trong vụ bắt giữ hôm Thứ Năm, cảnh sát tìm thấy vật liệu chế bom tại trú sở của nghi can, theo tin từ cơ quan công tố. Y có thể đặt bom tại các cơ sở cảnh sát hay căn cứ quân sự.Tin bổ túc từ Phòng biện lý cho hay: nghi can có quốc tịch Đức, đã đuợc nhận biết từ lâu là Hồi Giáo cực đoan.Cảnh sát trưởng của thị trấn Gottigen gần bên nói “nhổ rễ” tình nghi khủng bố là ưu tiên cao trong vùng.Hôm Thứ Tư, cơ quan tình báo nội địa BfV công bố các số liệu thống kê ám chỉ sự gia tăng khuynh hướng cực đoan hoá trong giới trẻ theo đạo Hồi tại Đức.BfV ước luợng 500 trong 1600 di dân Hồi Giáo có ý định bạo động, là tăng nhiều so với vài tháng trước.Mới đây, gần 2 tuần trước, 1 thanh niên Nigeria 22 tuổi và 1 thanh niên Algeria 27 tuổi bị cảnh sát thẩm vấn về ý định tấn công khủng bố – vũ khí, cờ ISIS và tài liệu đuợc tìm thấy tại nơi ở của họ.