Cẩm Nang Thẩm Mỹ: Ăn Rau Cải, Sà Lách Giữ Eo

Giữ eo thon, vóc dáng nhẹ nhàng bằng cách ăn rau cải, sà lách hằng ngày.

Rau cải có chứa rất nhiều chất xơ, đồng thời với những sinh tố tươi tốt bổ dưỡng mà không làm cho phụ nữ lên cân nặng nề. Rau cải luộc, hấp, tốt hơn là xào với dầu mỡ, ăn tươi lại càng tốt hơn nữa.

Chúng ta có thể làm sẵn một keo nước sốt dùng cho sà lách trộn hằng ngày, tiện lợi và không mất thì giờ để làm.

Chọn sà lách loại lá non, màu xanh, màu tím, rau dền non, cải bông xanh, cải bông trắng, củ dền đỏ, cà chua, cần tây, dưa leo. Tiện nhất cho các bạn gái là mua loại bịch sà lách rau cải non trong đó có đầy đủ hầu hết những loại rai cải.

Về hạt có thể dùng hạt hướng dương, hạt đậu nành, hạt hạnh nhân.

Cách pha sốt dùng cho sà lách trộn:

2 chén dầu olive

2 chén giấm đỏ hay giấm táo

2 muỗng canh nước tương loại lạt

2 muỗng cà phê đường hay mật ong

Chút tiêu và nước cốt cam hay quit, khoảng nửa trái hay nguyên trái tùy gia vị nêm nếm vừa miệng.

Trộn tất cả thành hỗn hợp, đậy kín, dùng trộn sà lách ăn hằng ngày.