Từ Cô Hương Tới Đà Nẵng

Có nhiều tin để suy nghĩ hôm nay.Nhà nước cam kết sẽ tiếp xúc hồ sơ cô Đoàn Thị Hương, người bị bắt trong vụ ám sát Kim Jong-nam, anh của lãnh tụ Bắc Triều Tiên.Bản tin VOA ghi rằng Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam – Tướng Tô Lâm – khẳng định Việt Nam sẽ “bảo vệ tích cực” công dân Đoàn Thị Hương, nữ nghi phạm giết ông Kim Jong Nam – anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un – đang bị bắt giữ ở Malaysia. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho VOA biết các giới chức Việt Nam hiện đang chờ được tiếp xúc lãnh sự với nữ nghi phạm trên.Trong khi đó, báo Thanh Niên kể chuyện công an đã bắt giam giám đốc đánh đổ máu Phó chủ tịch xã.Trưa 23.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Tánh Linh (Bình Thuận) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huỳnh Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Thanh.Trả lời Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng công an H.Tánh Linh cho biết ông Huỳnh Thanh bị bắt giam để làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ” vì đã có hành vi đánh chảy máu mặt Phó chủ tịch UBND xã Gia An và Phó Phòng TN-MT huyện khi các cán bộ này đang cùng đoàn công tác của huyện đi bắt “cát tặc”.“Trong quá trình điều tra, nếu Cơ quan CSĐT nhận thấy mức độ thương tật của người bị hại đủ mức độ khởi tố thì sẽ khởi tố bổ sung tội danh cố ý gây thương tích như luật quy định”, đại tá Loan nói.Trong khi đó, bản tin Kênh 14/Trí Thức Trẻ ghi về tình hình một trường mầm non ở Hải Phòng: Tạm đình chỉ cô giáo bị "tố" dội nước lên đầu bé trai 4 tuổi ở Hải Phòng.2 giáo viên trường mầm non Kitty (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã bị tạm đình chỉ công tác sau khi bị phụ huynh "tố" dội xô nước lên đầu con trai mình vì "tè dầm" trong giờ ngủ trưa.Trao đổi với PV chiều 23/2, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Hiệu trưởng trường mầm non Kitty cho biết đã tạm đình chỉ công tác 2 cô giáo gồm: cô Đồng Thị Thủy (24 tuổi, giáo viên đứng lớp 4 tuổi A4) và cô Đinh Thị Kim Anh là Phó hiệu trưởng nhà trường.Việc tạm đình chỉ 2 cô giáo này liên quan tới việc chị Đào Hải Hà, phụ huynh cháu Nguyễn V.A (lớp A4) phản ánh, cháu A về nhà kể bị cô giáo dội nước lên đầu trong nhà vệ sinh do tè dầm khi ngủ trưa.Thời hạn tạm đình chỉ ít nhất đến khi phía cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng về sự việc.Bản tin viết:“...Ngày 18/2, nhà trường nhận được phản hồi của chị Hà về việc cháu V.A kể bị cô giáo dội xô nước lên đầu sau khi tè dầm vào giờ ngủ trưa.Chúng tôi đã trích xuất toàn bộ hình ảnh từ camera cho gia đình chị Hà xem thấy không phát hiện việc cháu có dấu hiệu bị ướt đầu.Theo tường trình của cô giáo Thủy với lãnh đạo nhà trường, cháu V.A tè dầm trong giờ ngủ trưa thấm lên ngang lưng áo nên đưa vào nhà vệ sinh dùng nước ấm rửa sạch và thay quần áo mới cho cháu", bà Hồng nói...”Như thế là oan cho cô giáo?Trong khi đó, trang Tin 24 H/Dân Việt kể chuyện: CSGT núp lùm bắn tốc độ mới xử được "quan tài bay"?Các luật sư cho rằng việc CSGT hóa trang, núp bụi cây bắn tốc độ là cần thiết để xử lý các vi phạm tốc độ, đặc biệt là những quái xế phóng xe với tốc độ “bàn thờ”.Vừa qua, trả lời thắc mắc của cử tri tỉnh An Giang về việc, CSGT thường xuyên nấp trong các bụi cây để bắn tốc độ phương tiện tham gia giao thông. Cử tri cho rằng, việc thi hành công vụ thì phải công khai, minh bạch.Trả lời ý kiến của cử tri, Bộ Công an khẳng định, việc kết hợp giữa hình thức đo tốc độ công khai và bí mật là xuất phát từ đòi hỏi của tình hình thực tế.Trao đổi với PV, các luật sư đều cho biết, căn cứ theo các quy định, việc CSGT núp bụi cây, ngồi trong xe ô tô bắn tốc độ có thể coi là một biện pháp hóa trang để làm nhiệm vụ.Về việc núp bắn tốc độ, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh Sáng Công lý) cho rằng, việc bắn tốc độ cần được diễn ra minh bạch, công khai. Bản thân lái xe khi tham gia giao thông khi phát hiện lực lượng CSGT công khai xử lý về tốc độ thì cũng sẽ có ý thức chấp hành.Trong khi đó, bản tin CafeF/Zing báo động: Bãi biển Đà Nẵng 'kêu cứu'...Gần tháng nay, nước biển xâm thực nghiêm trọng vào đất liền tại một số khu vực ở Đà Nẵng, gây sạt lở và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, du lịch.Tại khu vực bãi tắm T20 (thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), một đoạn bờ biển dài gần 30 m thoai thoải trước đây đã bị sóng biển khoét vào, tạo vực sâu. Có đoạn sạt lở chỉ cách chân kè vỉa hè vài mét.Theo các hộ kinh doanh xung quanh, đây là lần đầu tiên họ thấy nước biển xâm thực sâu vào đất liền như vậy. Chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ hộ kinh doanh ở bãi tắm Mỹ Khê, quận Sơn Trà, cho biết từ năm 2016 tình trạng sạt lở ngày càng nặng hơn. Sóng biển làm trôi quầy phục vụ, tài sản.Không chỉ Đà Nẵng đâu, Sạt lở đã xảy ra ở nhiều tỉnh ven biên rồi...