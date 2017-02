Mã: Bắc Hàn Ám Sát Kim Jong-Nam

KUALA LUMPUR - Chính quyền Malaysia chỉ danh viên chức Bắc Hàn là nghi can trong vụ hãm hại anh cả của lãnh tụ Kim Jong-un tại phi trường Kuala Lumpur trong lúc chờ lên phi cơ trở lại Macau.Cảnh sát Malaysia tố cáo nhà nước Bắc Hàn ra lệnh giết Kim Jong-nam, con trai trưởng của cố lãnh tụ Kim Jong-il.Cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar loan báo hôm Thứ Tư: đoàn điều tra tin rằng bí thư thứ 2 của sứ quán Bắc Hàn nhúng tay trong vụ hạ độc Kim Jong-nam hôm 13-2. Theo lời ông, 1 đồng loã là nhân viên của North Korean Airlines đang bị truy nã để thẩm vấn. Cả 2 còn có mặt tại Malaysia.Ông Khalid xác nhận đã gửi công văn cho toà ĐS Bắc Hàn yêu cầu thẩm vấn 2 đối tượng vừa kể. Cảnh sát tin rằng 4 nghi can đã đào thoát cùng ngày ám sát Kim Jong-nam.Chưa thấy thân nhân của Kim tới nhận xác và nguyên nhân tử vong chưa đuợc biết.Trong khi đó, bản tin RFI cho biết trong vụ ám sát anh Kim Jong Un: Hai nghi phạm đã được huấn luyện.Theo cảnh sát Malaysia, hai nữ nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam và Indonesia bị bắt giữ trong vụ ám sát anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên ngày 13/02, đã được huấn luyện để giết người bằng chất độc.Hôm 22/02/2017, trả lời giới báo chí tại Kuala Lumpur, lãnh đạo cảnh sát quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar bác bỏ thông tin cho rằng hai nữ nghi phạm mang tên Đoàn Thị Hương và Siti Aishah đã tưởng rằng họ tham gia vào một trò chơi truyền hình, chỉ phun một chất lỏng vô hại vào mặt ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.Trên thực tế, hai nghi phạm này đã được huấn luyện để giết người bằng chất độc, thậm chí đã tập dợt ngay tại sân bay, trước khi tấn công ông Kim Jong Nam. Sau khi phun một chất lỏng vào mặt anh của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, một trong hai nghi phạm đã đi về hướng nhà vệ sinh, hai bàn tay đưa về phía trước, chứng tỏ nghi phạm biết rõ đây là chất độc và cần phải rửa tay ngay lập tức.Lãnh đạo cảnh sát quốc gia Malaysia hôm Thứ Tư cũng cho biết là họ muốn thẩm vấn một nhà ngoại giao của đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Kuala Lumpur, trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Nhà ngoại giao đó là ông Hyong Kwan-Song, 44 tuổi, bí thư thứ hai của sứ quán Bắc Triều Tiên. Hiện giờ, nhà chức trách Malaysia xác định có đến 8 người Bắc Triều Tiên bị tình nghi có liên quan đến vụ ám sát. Cho tới nay, cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ vẫn cho rằng vụ ám sát bằng chất độc ông Kim Jong Nam là do gián điệp của Bắc Triều Tiên thực hiện.Trong khi đó, BBC ghi rằng hiện có 10 người được xác định là nghi phạm hoặc bị cảnh sát Malaysia truy lùng trong vụ giết hại Kim Jong-nam.3 người đang bị giam:-- Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt Nam, được cho là nữ nghi phạm mặc áo thun có chữ 'LOL' trong băng ghi hình CCTV.-- Siti Aisyah, 25, người Indonesia. Cơ quan chức năng Indonesia cho biết cô này khai rằng cô nghĩ mình đang tham gia một show hài tình huống trên TV.-- Ri Jong Chol, 47 tuổi, người Bắc Hàn.Còn laị đang bị truy nã:-- Hyon Kwang Song, 44 tuổi, Bí thư thứ hai tại Sứ quán Bắc Hàn ở Kuala Lumpur, được tin rằng vẫn đang ở Malaysia.-- Kim Uk Il, 37 tuổi, nhân viên hãng hàng không Bắc Hàn Air Koryo, được tin rằng vẫn đang ở Malaysia.-- Ri Ju U, 30 tuổi, người Bắc Hàn có tên khác là "James", được tin rằng vẫn đang ở Malaysia.-- Ri Ji Hyon, 33 tuổi, người Bắc Hàn, được cho là đã trốn về Bình Nhưỡng.-- Hong Song Hac, 34 tuổi, người Bắc Hàn, được cho là đã trốn về Bình Nhưỡng.-- O Jong Gil, 55 tuổi, người Bắc Hàn, được cho là đã trốn về Bình Nhưỡng.-- Ri Jae Nam, 57 tuổi, người Bắc Hàn, được cho là đã trốn về Bình Nhưỡng.