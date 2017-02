Từ Biển Số Tới Giàu Có...

Chỉ vì một bản tin nhầm lẫn về chiếc xe của ông Bí Thư Đà Nẵng, tờ báo liền bị đóng cửa. Trong khi đó, câu hỏi về tài sản những người giaù ở VN vẫn chưa có câu trả lời.Bản tin RFA kể chuyện “Bí thư Đà Nẵng bác tin xe biển số giả, kỷ luật trang Văn Nghệ”...Bản tin ghi rằng tại thành phố Đà Nẵng, bí thư Nguyễn Xuân Anh hôm Thứ Tư được truyền thông trích dẫn bác bỏ tin nói chiếc xe công vụ mà ông này đang sử dụng mang biển số giả.Trước đó cư dân mạng loan truyền hình ảnh một chiếc Toyota biển số xanh, tức biển số xe công vụ tại Việt Nam, do ông bí thư Nguyễn Xuân Anh sử dụng mang biển số giả. Theo đó biển số xanh xe của ông bí thư Nguyễn Xuân Anh trùng với biển số trắng của một chiếc xe Land Rover. Qua kiểm tra, cư dân mạng cho rằng cả hai chiếc xe đều không tồn tại trên mạng Đăng Kiểm Việt Nam.RFA ghi rằng hôm Thứ Tư, ông bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nói với báo giới thông tin biển số xe công vụ mà ông đang sử dụng như loan truyền trên mạng là không đúng. Ông này khẳng định đó là biển số thật, được Bộ Công an cấp và đăng kiểm cho Thành ủy Việt Nam dùng vào việc chung...Vừa qua một báo trong nước cũng loan tin ông đương kim bí thư thành ủy Đà Nẵng đang sử dụng chiếc xe mà giá thị trường khoảng trên 2,5 tỷ đồng Việt Nam. Trong khi đó theo qui định, tiêu chuẩn bí thư thành phố trực thuộc trung ương chỉ được sử dụng xe công dưới 1.1 tỷ đồng thôi.Đơn vị truyền thông loan tin ông bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sử dụng xe công biển số giả là chuyên trang Văn Nghệ Trẻ của báo Văn Nghệ điện tử bị kỷ luật với hình thức xử phạt hành chính và ngưng hoạt động.Tin cho hay sau khi Văn Nghệ Trẻ loan tin hôm 21 tháng 2, thì hôm Thứ Tư Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin- Truyền Thông làm việc với tổng biên tập báo Văn Nghệ và kết luận chuyên trang Văn Nghệ Trẻ với tên miền.net là không có phép vì Cục này chỉ cấp phép cho các trang tên miền.vn mà thôi.Chưa hết, bản tin ghi thêm: “Cũng trong ngày hôm nay, chánh văn phòng Thành Ủy Đà Nẵng gửi văn bản đến Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin- Truyền Thông đề nghị chỉ đạo xử lý bài viết trên chuyên trang Văn Nghệ Trẻ về biển số giả của chiếc xe công mà ông bí thư Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng.”Trong khi đó, một bộ môn nghệ thuật dân tộc đang mờ nhạtd ần: báo SGGP kể rằng sàn diễn nghệ thuật cải lương vắng dần.Bản tin này nói, sàn diễn cải lương ngày càng heo hút, các rạp hát phục vụ loại hình nghệ thuật này ngày một teo tóp, khán giả vì thế cứ xa dần với niềm say mê sân khấu một thời, nghệ sĩ không có nhiều cơ hội để làm nghề… là một thực trạng đáng buồn...Báo Thanh Niên hôm Thứ Tư kể chuyện: Con trai bị tố 'sờ mó' học sinh, cô giáo bị đình chỉ công tác 1 tháng...Chuyện naỳ xảy ra ở Lâm Đồng: Một cô giáo tiểu học vừa bị đình chỉ công tác một tháng, liên quan đến việc con trai 12 tuổi của cô giáo này bị các phụ huynh phản ánh chuyện 'sở mó' các bé gái.Chiều 22.2, ông Lê Đức, Trưởng phòng GD-ĐT H.Bảo Lâm (Lâm Đồng), cho biết: “Sau khi nhận được đơn phản ánh của các phụ huynh trường tiểu học L. (H.Bảo Lâm) bị con trai của một cô giáo đang dạy tại trường sàm sỡ, chúng tôi đã tiến hành xác minh vụ việc".Ông Đức cho biết thêm, sau khi xác minh vụ việc, Phòng GD-ĐT H.Bảo Lâm đã yêu cầu ban giám hiệu và cô H. đến từng gia đình phụ huynh để xin lỗi. Ngay sau đó, các học sinh lớp 1 đã trở lại đi học bình thường. Các phụ huynh yêu cầu cô H. bồi thường mỗi gia đình số tiền 10 triệu đồng và cô H. đã chấp nhận.Cũng theo ông Đức, hiện tại có 9/10 phụ huynh nhận tiền bồi thường từ cô H. Phòng GD-ĐT H.Bảo Lâm cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với cô H., đồng thời đang xem xét luân chuyển công tác cô giáo này.Trong khi đó, báo Infonet nêu vấn đề: Những dấu hỏi về sự giàu có của người giàu Việt...Bản tin ngày 21/2/2017 ghi lời Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thắc mắc: Không chỉ số lượng người giàu tăng nhanh trong những năm gần đây làm cho mọi người quan tâm mà vấn đề chính nằm ở chỗ nguồn gốc của sự giàu có đó là từ đâu?Bà Phạm Chi Lan nói:“Đa phần người giàu ở Việt Nam làm giàu lên từ đất đai là chính, mà đất đai ở Việt Nam theo luật pháp thuộc sở hữu toàn dân. Khi mà trong xã hội một số người khai thác mảng tài sản thuộc sở hữu toàn dân mà giàu lên nhanh chóng thì dễ gây nên những bức xúc và những dấu hỏi về sự giàu có của họ. Đấy là vấn đề. Còn nếu họ giàu có bằng tài năng kinh doanh thực sự, làm ăn đàng hoàng minh bạch, mang lại lợi ích lớn cho xã hội thì không ai thắc mắc mà mọi người chỉ hoan nghênh sự giàu có đó mà thôi.”Thôi thì, ai cũng biết, nhưng điều tra cho ra chứng cớ hư thật rất là khó.