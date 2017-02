Biển Đông: TC Đánh Mỹ?

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, Cựu Đại Tướng Thủy Quân Lục Chiến là người được TT Trump tin tưởng tài thao lược, mời tham chánh lo điều hành một bộ quan trọng nhứt của nước Mỹ. Vị tướng Mỹ bách chiến bách thắng này cũng là người được quân dân Mỹ khen là Mad Dog. Và Quốc Hội lưỡng viện Mỹ ưu ái Ông nên thảo luận biểu quyết chấp thuận một biệt lệ cho Ông một tướng lãnh mới giải ngũ 3 năm rưỡi thay vì 7 năm mà được ra tham chánh. Lại tham chánh với chức vụ Bộ Trưởng Quốc Phòng là một chức vụ theo thông lệ do một chánh trị gia, một nhân sĩ giỏi về quản trị đảm trách vì đó là một bộ ngân sách lớn nhứt nhì của Mỹ vì nhân số và quân số cộng lại không có bộ nào nhiều hơn. Riêng Thượng Viện liên bang dành cho Ông Mattis một niềm tin đặc biệt. Ông là vị tổng trưởng được Thượng Viện thảo luận biểu quyết rất nhanh, dành cho Ông số phiếu áp đảo. Dù Đảng Dân chủ đã dùng mọi nỗ lực nhằm ngăn cản việc phê chuẩn các ứng cử viên trong chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump, nhưng cả 46 TNS Dân chủ bỏ phiếu cho Tướng James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng.Nội các của TT Trump là nội các đối đầu với TC trên nhiều mặt trận kinh tế, ngoại giao và quân sự. TT Trump và hai bộ trưởng Quốc Phòng Mattis và Ngoại giao Tillerson cùng Giám đốc CIA đều triệt để và nhất tề chống TC. Sau khi đắc cử, trong cuộc họp báo đầu tiên ngày 11/1/2017, TT Donald Trump tố TC thêm, nói Trung Quốc tấn công Mỹ trên mạng, xâm nhập 22 triệu tài khoản của nhân dân và chánh quyền Mỹ. Mỹ đã chịu thua thiệt hàng trăm tỷ đô la mỗi năm về thương mại và mất cân đối thương mại với Trung Quốc. Ông tố TC chơi xấu Mỹ. Ngoại Trưởng chỉ định Tillerson điều trần trước Uỷ ban Thương Viện, rằng Mỹ «phải chặn không cho Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp» ở Biển Đông, và TC phản ứng «Nếu Rex Tillerson thực hiện lời tuyên bố thì sẽ dẫn đến chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc». Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis và Giám đốc CIA là một Dân biểu cựu thủ khoa của trường Võ bị West Point của Mỹ nổi danh thế giới. Cả hai coi TC là mối đe doạ cho Mỹ.Và tân Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Tướng Mattis dành chuyến công du ngoại quốc sang Á châu Thái bình dương. Đây cũng là chuyến công du đầu tiên của một nhân viên chánh phủ Trump, nơi đến là Á châu Thái binh dương là diện mà điểm là Biển Đông. Nơi có thể là chiến trường giữa Mỹ và TC.Tin RFI của Pháp ngày 5-02, "Vừa đặt chân đến Tokyo, bộ trưởng quốc phòng Mỹ được thủ tướng Shinzo Abe, chứ không phải là người đồng cấp Tomomi Inada, tiếp kiến. Tân bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tuyên bố ngay «Hoa Kỳ 100% vai kề vai với nhân dân Nhật Bản» và sau đó ông nói thêm để trấn an lãnh đạo Nhật Bản là theo hiệp định an ninh chung, Hoa Kỳ cũng có bổn phận bảo vệ các hải đảo tí hon Senkaku-Điếu Ngư đang bị Trung Quốc, từ khi tranh giành chủ quyền, thường xuyên đưa tàu chiến vãng lai dòm ngó.” Đây là cú đánh sanh tử của Tướng Quốc Phòng Mỹ, đánh ngay vào cái gót Achille của TC. Mỹ thừa nhận Senkaku là lãnh thổ của Nhựt, Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ theo hiệp ước hỗ tương quốc phòng. TC đụng Nhựt là đụng Mỹ. Mỹ thừa nhận TC tranh chấp vô lý, vô luật đảo Senkaku của Nhựt là mặc thị coi những chiếm cứ, quân sự hóa biển đảo của Phi, VN, Mã lai, Brunei là vô quyền, vô pháp, vô lý như phán quyết của Toà Trong Tài về Luật biển.Trước đó Tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ còn cùng Thủ Tướng xử lý thường vụ tổng thống Nam Hàn đặt dàn hoả tiễn lá chắn THAAD ở Nam Hàn, áp sát tuyến lửa của Mỹ vào CS Bắc Hàn và TC. Ô. Mattis cũng không quên cảnh báo CS Bắc Hàn đồ đệ của TC, Mỹ sẽ “vùi dập” CS Bắc Hàn nếu dùng bất cứ vũ khí nguyên tử nào.Nhưng TC cũng không phải tay vừa. Trong thời gian TT Trump chờ TT Obama bàn giao chánh quyền, TC đã tăng cường và củng cố trận đồ, diệu võ dương oai ở Biển Đông. TC tung hàng không mẫu hạm Liêu Ninh duy nhứt ra tập trận, đi ngang eo biển Nhựt và Đài Loan, rồi cho đậu ở gần Biển Đông. Hải quân TC loan báo đưa vào hoạt động khu trục hạm Xining (Tây Ninh), được xem là tối tân nhất với khả năng diệt «hàng không mẫu hạm». Ngoài ra, Trung Quốc còn điều những hoả tiễn chống hạm (DF-21 và DF-22) có thể buộc tàu chiến Mỹ không dám tiến gần.Nhưng theo thẩm định của giáo sư James Char, đại học Nam Dương (Nanyang) ở Singapore, nhận định trên RFI của Pháp, “với một hàng không Liêu Ninh duy nhất và lỗi thời mua lại của Ukraina, Trung Quốc dư sức hù dọa các quốc gia Đông Nam Á nhưng chắc chắn không thể đọ sức với hải quân Mỹ.”Với nỗ lực chạy đua vũ trang để trỗi dậy làm đại cường, TC đã tiến những bước rất dài trong hai thập niên qua nhưng vẫn không thấm vào đâu với tiến bộ quân sự của Mỹ. Phải mất thêm từ 20 đến 30 năm,Trung Quốc mới có hy vọng thu ngắn khoảng cách nhưng vấn đề là Hoa Kỳ không đứng yên. Cho dù Trung Quốc phô trương tên lửa liên lục địa DF-41 có tầm phóng 14.000 km, trang bị 12 đầu đạn nguyên tử, đủ sức làm cho nước ngoài «kính nể» như Hoàn cầu Thời báo nhận định, Bắc Kinh vẫn phải cân nhắc lợi hại trước siêu cường.Một nhược điểm mà Trung Quốc không thể che dấu là quân đội không có kinh nghiệm chiến trường và thiếu tinh tường kỹ thuật mới (chiến tranh với Việt Nam năm 1979 là trận cuối cùng).Do vậy TC làm hùm là hổ khi Mỹ bàn giao chánh quyền để làm công tác tâm lý chiến bằng “võ mồm” với các nước nhỏ trong vùng, chớ không chuẩn bị chiến tranh, đánh “võ đạn” với Mỹ.Ngay cái việc tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không trên vùng Biển Đông mà TC thường tuyên bố có quyền làm cũng không làm để nắn gân TT Trump, thăm dò ý của tân chánh quyền Mỹ đang bận lập nội các.Vì không quân, hải quân của Mỹ vẫn là vô địch trên thế giới. Chỉ cần 30 phút phi cơ chiến đấu siêu thanh, tàng hình trên hai Hạm đội 3 và 7, và hàng trăm chiến hạm của Mỹ sẽ biến các đảo và bãi đá mà TC đã quân sự hoá và tự hào là Vạn Lý Trường Thành trên biển sẽ thành cát bụi chìm xuống biển.Nhưng sau khi cùng những giới chức thẩm quyền Hàn Quốc và Nhựt bổn thẩm định tình hình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tuyên bố “vào thời điểm hiện tại, chúng tôi nhận thấy chưa cần có hành động quân sự quy mô lớn nào ở Biển Đông.” Nhà cầm quyền Bắc Kinh, liền lên tiếng hôm 06/02/2017, hoan nghênh phát biểu của bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis.Nhưng như đã biết Tòa Bạch Ốc từng tuyên bố quyết bảo vệ “những lãnh thổ quốc tế” ở Biển Đông. Ngoại Trưởng Tillerson chủ trương «phải chặn không cho Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp». Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ nói “vào thời điểm hiện tại” “chưa cần có hành động quân sự qui mô”, không có nghĩa là không hành động, mà sẽ hành động khi cần. Thí dụ như khi tàu TC bất trắc tấn công tàu Mỹ, tàu Nhựt, Úc đồng minh của Mỹ, Mỹ dứt khoát phải có hành động tự vệ chánh đáng. Chiến tranh nhiều khi xảy ra vì những biến cố bất trắc như vậy./.(VA)