Từ Những Nụ Cười

Đi lễ trong giờ làm việc... là chuyện nhiều thập niên, bây giờ mới siết lại. Tuy là đúng, nhưng cũng cho thấy là quan chức có khác. Vì ra chợ mà xem, có bà bán rau nào trong buổi chợ dám bỏ sạp để đi lễ không? Bởi vì, hễ đi là cả nhà đói. Do vậy, phạt cán bộ phải siết ngay túi tiền.Chuyện te bậy ở Sài Gòn... có mô hình là phạt tiền... Phải chăng cũng là công thức mới sẽ áp dụng khắp thành phố? Nhưng phải có đu nhà vệ sinh chớ...Chuyện quà Tết... các quan chức nói năm nay, mùa Tết, không ai cúng quà quan chức, và cũng không thấy quan chức nào cầm quà cấp dưới trao cho. Tuyệt vời, phải chăng? Hay chỉ là hình thức? Bởi vì, có ai dám cấm vợ con quan chức nhận quà nơi nhà riêng?Báo Người Lao Động kê chuyện Hà Nội: “Xử lý nghiêm cán bộ ngành bảo hiểm đi lễ trong giờ làm việc”...Bản tin ghi rằng lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 8-2 yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm vụ cán bộ bảo hiểm xã hội Hà Nội đi lễ trong giờ làm việc....Cũng trong chiều 8-2, BHXH TP Hà Nội xác nhận 5 cán bộ thuộc BHXH TP này đi lễ chùa ở tỉnh Hưng Yên như phản ánh của báo chí. Trong sáng ngày 8-2, BHXH TP Hà Nội đã họp với các đơn vị liên quan để xác minh làm rõ thông tin. Ngay sau khi có sự việc trên, BHXH TP Hà Nội đã ban hành thêm văn bản cấm cán bộ trong cơ quan đi lễ chùa trong giờ hành chính và sử dụng xe công.Phải phạt làm sao chớ, phải gắt hơn mới được.Trong khi đó, tai nạn là chuyện thường ngày. Báo Dân Việt kể chuyện ở Sài Gòn: Xe khách bất ngờ phát hỏa, hành khách chạy thục mạng...Nhiều người nhảy khỏi xe khách 16 chỗ, tháo chạy thục mạng khi phương tiện này đang lưu thông trên cao tốc TP.SG – Trung Lương bỗng phát hỏa rồi bùng cháy dữ dội vào sáng 8.2Trước đó, vào trưa 4.2, xe khách 29 chỗ chở nhiều người lưu thông trên cao tốc TP.SG – Trung Lương hướng từ miền Tây về TP.HCM, khi đến khu vực km17 (đoạn thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bất ngờ phát hỏa rồi bùng cháy dữ dội. Nhiều hành khách trên xe nhanh chóng thoát xuống đất an toàn trước khi ngọn lửa bùng cháy lớn. May mắn, không có thiệt hại về người nhưng ô tô cùng hành lý khách để trên xe bị cháy rụi...Có cách nào an toàn đường phố hơn?Bản tin 24H ke chuyện một quận ở Sài Gòn: Thưởng 1,5 triệu đồng cho người phát hiện tè bậy, xả rác...Quận Tân Phú (TP SG) sẽ thưởng cho người dân từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng khi phát hiện người đổ trộm rác, tè bậy.Bản tin kể rằng vào ngày 7-2, trao đổi phóng viên Báo Người Lao Động, bà Hứa Thị Hồng Đang, Chủ tịch UBND quận Tân Phú (TP SG), cho biết vừa qua phường Sơn Kỳ đã phát động chương trình thưởng cho người dân khi phát hiện có người xả rác trộm, tiểu bậy.Bà Đang đánh giá: “Qua thời gian ngắn chúng tôi nhận thấy mô hình này khá hay và sắp tới sẽ nhân rộng trên toàn quận”.Một bản tin VietnamPlus kể rằng cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ Việt Nam...Theo THX, cảnh sát tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc ngày 8-2 cho biết cảnh sát nước này đã giải cứu 32 phụ nữ bị buôn bán từ Việt Nam, đồng thời triệt phá một đường dây buôn người.Lực lượng cảnh sát ngành đường sắt của tỉnh trên cho biết tổng cộng 75 nghi can đã bị bắt gọn.Than ôi... phải gắt gao hơn chứ.Trong khi đó, báo Dân Trí kể chuyện cười bất tận: Cả nước không phát hiện trường hợp nào nhận quà Tết trái quy định.Bản tin này ghi rằng theo báo cáo việc nắm bắt tình hình tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán 2017 vừa được Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt ký duyệt chiều 8/2, cả nước chưa phát hiện trường hợp sử dụng tiền, tài sản công, tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết vừa qua.Dĩ nhiên, không ai biết vợ con cán bộ nhận quà gì, từ ai, trị giá bao nhiêu...Cũng là một nụ cười...