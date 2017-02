Mỹ Cho CSVN Ra Rìa

Sự kiện và thời sự. Á châu Thái bình dương là diện và Biển Đông là điểm nóng của tình hình Á châu Thái bình dương. Tân chánh quyền Mỹ, chánh phủ và nội các TT Trump gần như nội các chiến tranh có tăng quân lực và thế lực, chớ không giảm cho vùng có thể là chiến trường này. Bộ Trưởng Quốc Phòng của chánh quyền Trump là Cựu Đại Tướng Thuỷ quân Lục chiến Mỹ là vị bộ trưởng công du ngoại quốc đầu tiên và dành chuyến công du đầu tiên ấy cho Nhựt và Nam Hàn ở trong vùng này. Việc làm cụ thể là đẩy mạnh việc đặt dàn hoả tiễn lá chắn THAAD ở Nam Hàn dù TC quyết liệt phản đối vì sợ Mỹ áp tuyến lửa vào sát TQ. Tướng Mattis còn tuyên bố sẽ “vùi dập” CS Bắc Hàn tả tơi nếu CS Bắc Hàn dùng bất cứ võ khí nguyên tử nào.Trước đó khi vừa mới đắc cử, chính TT Trump phá lệ, trực tiếp điện đàm với Tổng Thống Đài Loan Bà Thái Anh văn. Và trả lời phản đối của TC, Ông tuyên bố Mỹ không nhất thiết phải tôn trọng nguyên tắc “một TQ” đã chi phối ngoại giao TC và Mỹ cả 40 năm qua.Còn Nhựt đồng minh thân cận nhứt của Mỹ ở Á châu Thái bình dương, tiếp hơi TT Trump siết chặt thêm tương quan đối tác của Nhựt với Đài Loan. Nhật Bản đổi tên «Hiệp Hội Giao Lưu Nhật Bản” tại Đài Bắc thành «Hiệp Hội Giao Lưu Nhật Bản-Đài Loan» ngày 03/01/2017. Một hành động trên danh nghĩa lẫn thực chất rất có ý nghĩa về ngoại giao vì danh xưng Đài Loan để ngang cùng nước Nhựt, như một nước Đài Loan, như nguyện vọng của nhân dân và chánh quyền Đài Loan thời TT Thái anh Văn.Nhưng không có một dấu chỉ nào chứng tỏ tân chánh quyền Trump nghiêng về phía CSVN hay CSVN xích lại gần tân chánh quyền Mỹ. Trái lại có dấu chỉ tỏ rõ CSVN nghiêng về phía TC, có quá rõ và và chắc, quá nhiều nữa là đằng khác. Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tuân hành chiếu chỉ triệu hồi của Chủ Tịch TC Tập cận Bình, mau mau sang Tàu chầu Thiên Triều. Trong 4 ngày từ 12 đến 15/01/2017 vừa đi vừa về, Thái Thú Trọng diện kiến 10 chức sắc TC và ký một hơi 16 văn kiện gồm 15 thoả ước và 1 thông cáo chung. Nội dung của 15 thoả ước và 1 thông cáo báo chí mà Tổng Trọng ký với TC nói qua nhiều thân cận tuy hai mà một với nhau. Nào là cả 2 bên Đảng Nhà Nước CS gắn bó với nhau chặt chẽ, sâu đậm nhất trên nhiều hợp tác quân sự. Riêng về vụ Biển Đông, VN mất nhiều đảo và biển nhứt vào tay TC, thì Tổng Trọng cam kết làm theo chiếu chỉ của Chủ Tịch TC. Rằng “Hai nước nên mở rộng các trao đổi quân sự và tăng cường hợp tác quốc phòng, đồng thời phải phối hợp với nhau trên các vấn đề quốc tế để bảo vệ những lợi ích của nhau” và “thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” với Việt Nam.Chẳng những thế, Tổng Trọng còn cam kết thêm cho TC “thiếm xực” [ăn thêm], là CSVN sẽ đàm phán phân định khu vực vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và «tích cực thúc đẩy» hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này. Ngoài ra Ô. Trọng còn cam kết sẽ cùng tuần tra chung trên biển nói chung, coi như giao bí mật phòng thủ trên đảo, ngoài biển, trên bờ biển của VN luôn cho TC.Còn phía Mỹ có nhiều dấu chỉ cho thấy tân Tổng Thống Trump đã cho chế độ CSVN ra rìa, vì một số lý do chánh yếu kinh tế, chánh trị, quân sự, ngoại giao. Ngay khi tranh cử, TT Trump chống TPP, một hiệp ước có lợi nhiều cho CSVN, Nhà Nước đã ký gia nhập và Đảng CS đã chuẩn nhận xong rồi. Tuyên thệ xong, TT Trump ký sắc lịnh đầu tiên rút Mỹ khỏi TPP. Và chính TT Trump kêu gọi đại công ty Apple của Mỹ đã đầu tư 19 tỷ ở VN trở về Mỹ, đưa việc làm về Mỹ Ông sẽ giảm thuế cho. TT Trump có trả lời điện thoại chúc mừng của Thủ Tướng CSVN Nguyễn xuân Phúc nhưng chỉ nói chung chung một ít lời đầu môi chót lưỡi thôi.Còn Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Rex Tillerson, một nhà đàm phán giỏi của đại Cty Exxon Mobil của Mỹ được TT Trump mời còn chống TC bạo hơn nữa, chống thẳng vào yếu huyệt của TC. Ra trước Uỷ Ban Thượng viện điều trần phê chuẩn, Ông tuyên bố Mỹ phải có biện pháp để buộc Bắc Kinh dừng xây các đảo nhân tạo ở vùng biển này và phải ngăn cản Trung Quốc tiếp cận các đảo đó. Phát ngôn viên Toà Bạch Ốc Sean Spicer tức là của TT Trump bồi thêm một cú còn mạnh hơn nữa, rằng chính quyền Trump sẽ “bảo vệ các lợi ích quốc tế” ở vùng Biển Đông đang xảy ra tranh chấp giữa Trung Quốc với các nuớc láng giềng.Steve Bannon hiện thời là Cố vấn Toà Bach Ốc, lúc Ông lãnh đạo điều hành hãng tin Breibart News ủng hộ Ô Trump, lúc bấy giờ nói: "Chúng ta sẽ tham chiến ở Biển Đông trong 5 tới 10 năm nữa, phải không nào? Không còn nghi ngờ gì về điều đó. Trung Quốc đang củng cố và về cơ bản là đang xây những hàng không mẫu hạm cố định và đặt hoả tiển lên đó. Họ xông vào khu vực ngay trước mặt nước Mỹ - và quý vị thừa hiểu vấn đề thể diện nó quan trọng như thế nào – rồi họ tuyên bố vùng biển này là lãnh hải lịch sử của họ".Mới đây tin RFI, “Mặc dù vẫn chỉ trích kịch liệt Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis hôm 04/02/2017, tuyên bố là hiện giờ chưa cần có những chiến dịch quân sự lớn của Mỹ để đáp lại hành động áp đặt chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng biển này. Theo lời bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, nên tập trung trước hết vào ngoại giao để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.” Theo văn từ chưa cần không có nghĩa là không cần, mà lúc nào đó sẽ cần thì làm.Thế mà VNCS là nước mất biển đảo nhiều nhứt vào tay TC. VN có một lịch sử thù địch lâu dài với TQ, VN hiện có một quân đội lớn mạnh đáng kể trong vùng, mà bây giờ phía Mỹ từ Cố vấn An ninh chí Bộ Trưởng Quốc Phòng, Ngoại giao Mỹ đương nhiệm không ai nói gì tới tên VNCS. Khác với thời TT Obama vuốt ve CSVN, phát triển hợp tác toàn diện.Phần lớn là do phía tân chánh quyền Mỹ, TT Trump quan niệm mỗi nước phải tự đấu tranh sinh tồn trước khi nước khác cứu mình. VNCS mất biển đảo mà không đấu tranh, kể cả kiện TC cũng không làm, mà kéo CSVN và liên minh chống TC là có hại chớ không lợi. CSVN tỏ ra khôn vặt chờ nước khác làm cho CS hưởng. Kéo CSVN vào liên minh, là kéo con ngựa thành Troie vào trong liên minh, giao trứng cho ác. Hơn nữa tinh lý hiến pháp, luật pháp, truyền thông ngoại giao Mỹ, mặc thị không chấp nhận viện trợ quân sự cho một chế độ CS nào.Để kết luận xin mượn lời của “Luật sư Vũ Đức Khanh, một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông tại Canada nhận định với VOA rằng, “trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang rất “cô đơn”./.( VA)