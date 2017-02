Khi Hoa Không Nở

Bạo lưc là chuyện hàng ngày nhìn thấy... có thể nào xã hội này ngưng mọi bạo lực hay chăng...Bạo lực có ngay từ nhà trẻ, lớp mầm non. Báo Hà Nội Mới kể về chuyện bạo hành trẻ tại nhóm lớp Mầm non Sen Vàng: Chấm dứt hợp đồng đối với hai giáo viên.Bản tin này nói rằng sau khi xác nhận việc hai cô giáo tại nhóm lớp Mầm non (MN) Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hành vi bạo hành trẻ, ngày 6-2, Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng đã yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động để cơ quan công an điều tra sự việc.Báo Hà Nội Mới ghi lời bà Trần Lưu Hoa, Trưởng phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết: Ngày 6-2, Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng, UBND phường Minh Khai đã làm việc với nhóm lớp Sen Vàng và các cá nhân liên quan. Phòng GD-ĐT quận đã có văn bản báo cáo Sở GD-ĐT Hà Nội về việc hai cô giáo thuộc nhóm lớp MN Sen Vàng dùng que, dép đánh vào đầu và véo tai trẻ. Tại buổi làm việc, chủ nhóm lớp MN Sen Vàng cho biết đã có quyết định chấm dứt hợp đồng với hai cô giáo nêu trên, cam kết thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan quản lý, đồng thời chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi vi phạm của giáo viên và nhóm lớp MN Sen Vàng.Có nên truy tố hình sự hay không? Bởi vì nghe nói, bạo lực trẻ em ở các nước Mỹ, Pháp, Anh... không phải là chuyện nhỏ, vì có thể gây chấn thương tâm lý suốt đời, có khi em bé nạn nhân hễ mở mắt ra là thấy kinh hoàng vì ký ức. Hay là kiện ra bắt bồi thường bạc tỷ? Luật pháp làm sao? Không lẽ cứ để bạo hành trẻ em hoài?Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Nhóm lãnh đạo Ngân hàng MHB gây thiệt hại gần 300 tỉ...Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Huỳnh Nam Dũng - nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị MHB và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 300 tỉ đồng.Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHBS).Theo đó, đề nghị truy tố các ông: Huỳnh Nam Dũng - nguyên chủ tịch HĐQT MHB; Nguyễn Phước Hòa - nguyên tổng giám đốc; Bùi Thanh Hưng - nguyên phó tổng giám đốc; Nguyễn Văn Thanh - nguyên kế toán trưởng MHB; Lữ Thị Thanh Bình - nguyên tổng giám đốc MHBS và Đặng Văn Hòa - nguyên phó tổng giám đốc MHBS cùng 11 bị can khác.Theo kết luận điều tra, MHB thành lập năm 1998, có vốn điều lệ hơn 3.300 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm hơn 91%.Năm 2006, MHB thành lập MHBS do ông Huỳnh Nam Dũng và bà Lữ Thị Thanh Bình là lãnh đạo chủ chốt điều hành. Công ty này có vốn điều lệ 170 tỉ đồng (trong đó vốn của MHB chiếm 60%), thực hiện môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán...Một bản tin của VTC kể chuyện tai nạn xe hơi: Chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường đến khu vực chân cầu vượt Lăng Cha Cả (Quận Tân Bình, TPSG) thì bất ngờ tông liên tiếp vào 3 xe máy khiến 3 người bị thương.Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h ngày 6/2, tại chân cầu vượt thép Lăng Cha Cả.Theo các nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, chiếc ô tô 7 chỗ biển số: 61A – 220.72 chạy trên đường Cộng Hòa hướng từ ngã tư An Sương về ngã tư Phú Nhuận, khi đến chân cầu vượt thép Lăng Cha Cả (quận Tân Bình), chiếc ô tô đã tông vào 3 xe máy chạy cùng chiều phía trước, chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm thẳng vào thành cầu vượt bằng thép.Trong khi đó, câu chuyện hoa không chịu nở ở Đà Lạt cho thấy trời quả không chiều người.Bản tin VOV/Thanh Niên kể: Đà Lạt dừng hội vì anh đào không nở...Chiều 6/2, BTC lễ hội hoa anh đào Tuyền Lâm - Đà Lạt lần thứ nhất năm 2017 chính thức thông báo chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng là dừng tổ chức lễ hội này.Theo kế hoạch được tỉnh phê duyệt trước đó, lễ hội hoa anh đào nói trên sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/2/2017 tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm và một số khu vực khác trên địa bàn TP.Đà Lạt.Ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng BTC, cho biết mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội gồm: hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, truyền thông, an ninh trật tự, PCCC, cứu hộ, y tế và các chương trình diễn ra trong lễ hội đã được hoàn tất chỉ chờ đến ngày là triển khai.Đến thời điểm này mai anh đào tại Đà Lạt vẫn không nở hoa.“Tuy nhiên, kể từ ngày họp tham khảo ý kiến của các chuyên gia (26/12/2016) đến nay, do diễn biến bất thường của thời tiết, trời không nắng, mưa nhiều và kéo dài, không khí lạnh thất thường nên hầu hết các quần thể mai anh đào ở Đà Lạt đều không trổ hoa hoặc trổ hoa với tỷ lệ rất thấp, kèm theo phát triển mầm, bung lá. BTC cùng các chuyên gia nhiều lần kiểm tra, đánh giá số lượng hoa nở không đảm bảo yêu cầu để tổ chức lễ hội và hoa cũng sẽ không nở, nên BTC đề nghị UBND tỉnh dừng tổ chức sự kiện này, đồng thời không dời thời gian tổ chức sang ngày nào khác và UBND tỉnh đã đồng ý”, ông Thành nói.Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho hay dù chưa có thống kê chính thức nhưng sau khi công bố thời gian tổ chức lễ hội hoa anh đào, các công ty lữ hành, du khách khắp nơi đã đăng ký tham dự rất đông.“Ngay sau cuộc họp báo này, chúng tôi sẽ có công văn gửi tất cả công ty lữ hành thông báo cho họ biết việc dừng tổ chức ngày hội để họ chủ động công việc, mong muốn các công ty chia sẻ với BTC về vấn đề này. Đồng thời, Sở cũng đề nghị các cơ sở lưu trú trên địa bàn, nếu các công ty lữ hành hay du khách đã đặt cọc tiền khách sạn, nhà nghỉ vào dịp này, nhưng vì lý do dừng tổ chức ngày hội, họ không đến ở thì nên hoàn trả lại tiền cho khách, nếu cơ sở nào không hoàn trả thì Sở sẽ làm việc, vận động họ trả lại”, bà Nguyên cho biết.Có cách nào ép hoa phải nở chăng? Kiểu như thay trời làm mưa? Kiểu như sỏi đá cũng thành cơm?Hay phải chăng, hoa anh đào không nở chỉ vì hoa không chịu nổi chế độ xã hội chủ nghĩa?