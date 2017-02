Còn Nhiều Hủ Tục

Một vài ghi nhận: dân mình xài Tết tưng bừng, như thế là kích thích kinh tế... nhưng lại nhậu quá, đụng xe nhiều, chết chóc nữa.Du khách Trung Quốc nhìn dân mình không có ký lô nào, dám hăm dọa đánh cả tiếp viên hàng không Việt Nam.Lại xảy ra chuyện cô vợ trẻ giận chồng, nhảy sông chết...Thế rồi mấy cậu sắc tôc Thái ở Nghệ An bắt cóc thiếu nữ về làm vợ... Kỳ lạ, sao hủ tục này còn được dung dưỡng nơi cõi này nhỉ...Trong khi đó, loa phường lại quấy rầy dân miết thôi...Bản tin TTXVN ghi nhận: Người Việt chi tiêu dùng hơn 330.000 tỷ đồng trong tháng có Tết.Bản tin này ghi rằng theo Báo cáo tình hình Kinh tế-Xã hội tháng Một từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước tính 330.300 tỷ đồng, tăng 5,6% so với tháng 12/2016 và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2016 (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,7%).Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 252.700 tỷ đồng, tăng 6,5% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ. Theo đó, một số ngành hàng phục vụ Tết Nguyên đán có mức tăng cao là nhóm lương thực, thực phẩm tăng 9,5% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ, nhóm may mặc tăng tương ứng 8,2% và 11,5%, nhóm giao thông lại tăng tương ứng 7,8% và 11,2%...Về dịch vụ, doanh thu nhóm ngành lưu trú, ăn uống ước tính đạt 37.300 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng. Một số địa phương có doanh thu tăng cao là Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 12%, Thanh Hóa tăng 8,6%, Kiên Giang tăng 7,4%, Hà Nội tăng 5,7%, Đà Nẵng tăng 5,2%, trong khi doanh thu của Quảng Bình giảm 12,4% và thành phố Sài Gòn cùng Nam Định cùng có mức giảm 5,3%.TTXVN cũng nói rằng trong dịp nghỉ lễ, doanh thu nhóm du lịch lữ hành đạt mức cao 3.400 tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước và tăng 30,7% so với cùng kỳ, ngoài ra doanh thu dịch vụ khác đạt 36.900 tỷ đồng, tăng tương ứng 2,7% và 9,3%.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Phạt khách Trung Quốc dọa đánh tiếp viên Vietnam Airlines.Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết cơ quan này vừa ra quyết định phạt hành chính 7,5 triệu đồng một hành khách quốc tịch Trung Quốc vì có hành vi gây rối, làm mất an ninh trật tự trên máy bay.Sự việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu VN 513 của VNA từ Bắc Kinh (Trung Quốc) về Hà Nội ngày 1-2.Theo đó, hành khách này mua vé máy bay hạng phổ thông linh hoạt (hạng Y) của Vietnam Airlines (VNA) nhưng đã tự ý ngồi ghế hạng thương gia (hạng C) rồi chửi bới, định hành hung tiếp viên khi được yêu cầu ngồi đúng chỗ.Theo biên bản của tổ bay, ông Liu Jun (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là hành khách mua vé hạng Y, ngồi ghế số 26C. Khi chuyến bay đang đi được một nửa hành trình từ Bắc Kinh đến Hà Nội thì ông Liu Jun lên khoang hạng thương gia yêu cầu tiếp viên bố trí chỗ ngồi tại khoang này.Tiếp viên không đồng ý, mời ông Liu Jun về chỗ ngồi của mình nhưng ông này không đồng ý mà còn to tiếng, chửi bới, có ý định hành hung tiếp viên....Báo Người Lao Động kê3 chuyện: Thi thể cô gái 28 tuổi nhảy cầu tự tử vì giận chồng ở huyện Đại Lộc(Quảng Nam) đã trôi xuống thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam.Chiều tối 6-2, Công an xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, xác nhận vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông Vu Gia qua địa phận xã.Thi thể này sau đó được xác định chính là chị Huỳnh Thị Nhật L. (SN 1989, quê tỉnh Bình Dương) - người nhảy cầu Hà Tân (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) tự tử vào tối 5-2. Như vậy, thi thể chị L. đã trôi cách nơi chị nhảy cầu hơn 20 km.Lý do, theo Báo Người Lao Động, tối 5-2, vợ chồng chị L. cùng một số người bạn tổ chức tiệc liên hoan tại một quán nhậu ở xã Đại Lãnh trước khi vào miền Nam làm việc. Tại đây, giữa chị L. và chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khoảng 21 giờ cùng ngày, chị L. bất ngờ chạy đến cầu Hà Tân gieo mình xuống sông tự tử.Trong khi đó, bản tin SOHA kể chuyện 4 cậu bắt cóc thiếu nữ, khi công an thẩm vấn mới thú nhận: “Uống rượu xong, hứng lên đi bắt gái đẹp về làm vợ thôi”!Đó là câu nói của Sầm Văn Đức, người chủ mưu bắt cô gái dân tộc xinh xắn Lô Thị Thủy về làm vợ nhưng bất thành.Clip cô gái Thái ở Quỳ Hợp (Nghệ An) đang đứng đón xe buýt vào miền Nam làm việc thì bị nhóm thanh niên bắt ép về làm vợ có lẽ là một trong những cảnh tượng gây sửng sốt trong dịp đầu năm mới.4 thanh niên cùng hợp sức người lái xe, người ôm, người giữ tay chân ép cô lên chiếc xe máy chờ sẵn. Khi ép được cô lên xe, nhóm thanh niên cố công "khống chế".Cô gái liên tục kêu gào trong sợ hãi. Chân yếu tay mền nhưng một mình cô kháng cự lại đám trai làng để chạy thoát.Cảnh tượng xảy ra giữa đường, nhiều người qua lại, nhiều nhà dân xung quanh. Không một ai can ngăn.Trong khi đó, bản tin VnExpress kể chuyện loa phường: Mỗi phường chi hàng trăm triệu duy trì loa phường.Đ6ay là chuyện của Hà Nội: Dẫn báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết kinh phí cho việc duy trì hệ thống loa phường hiện nay "rất tốn", trong khi chất lượng thông tin thấp.Bản tin cũng viết: Khảo sát độc giả VnExpress với gần 13.000 lượt tham gia cho thấy, hơn 50% số người cho rằng loa phường không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại, gần 40% nhận thấy hình thức này chỉ nên duy trì ở vùng sâu, vùng xa và 10% thừa nhận tính hữu ích loại hình truyền thanh này.Quá nhiểu hủ tục cần bỏ... từ chuyện gây gỗ giữa vợ chồng, cho tới chuyện bắt cóc vợ, cho tới loa phường...Tận cùng, sau loa phương, xin xóa bỏ luôn xã hội chủ nghĩa đôc đảng... làm sao cho nhiều đảng nhanh đi chớ.