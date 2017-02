Chống Khủng Bố Kiểu Trump

Chánh quyền của TT Trump với bộ tham mưu quốc phòng, nội an, tình báo gồm những tướng tài, sĩ quan giỏi kết hợp lại như nội các chiến tranh và trung tâm hành quân của Mỹ. Quan niệm chống khủng bố của quí vị này cho thấy là làm cho quân khủng bố sợ, tấn công trước, tấn công trong và ngoài nước Mỹ, tiên hạ thủ vi cường.Ngày 27/1/2017, TT Trump ký và ban hành một sắc lệnh hành pháp (executive order) về hạn chế di trú và nhập cư, có hiệu lực cưỡng hành lập tức như thời chiến. Một là tạm hoãn việc nhập cư vào nước Mỹ, tất cả người tỵ nạn (all refugees settlement) trong vòng 120 ngày. Hai là hoãn vô thời hạn chương trình nhập cư của những người tỵ nạn từ Syria. Ba là cấm nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 90 ngày những công dân của 7 nước từ khu vực Trung Đông bao gồm Iraq, Iran, Syria, Yemen, Sudan, Libya và Somalia. Bốn là chỉ cho phép nước Mỹ nhận tối đa 50.000 người tỵ nạn trong năm 2017, giảm gần phân nửa so với con số 85.000 người tỵ nạn được nhận vào năm 2016 dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Năm là khi lệnh cấm này bắt đầu được thực thi, cho dù những công dân của 7 quốc gia nêu trên đã có visa du học, nghiên cứu, hay thậm chí là thường trú nhân và có thẻ xanh (green card holders/permanent residents) của Mỹ cũng không được phép nhập cảnh. Nhưng sau đó Tòa Bạch Ốc có tuyên bố là lệnh cấm này không áp dụng cho những người có thẻ xanh. Tuy nhiên, những người có thẻ xanh có thể bị kiểm tra chặt chẽ hơn tại các phi trường khi nhập cư vào Mỹ.TT Trump viết twitter của Ông hôm 29 tháng 1: “Đất nước chúng ta cần các biên giới vững mạnh và việc thẩm tra kỹ càng, ngay lúc này. Nhìn xem những gì đang xảy ra khắp châu Âu, và trên toàn thế giới một mớ hỗn độn khủng khiếp. Các tín đồ Công giáo ở Trung Đông đã bị xử tử với số lượng lớn. Chúng ta không thể cho phép nỗi kinh hoàng này tiếp diễn.” Ông Trump cho rằng mệnh lệnh hành pháp trên nhằm bảo vệ người dân Mỹ khỏi mối đe dọa của các phần tử thánh chiến Hồi giáo.Tân Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly giải trình, "Đây không phải là lệnh cấm du hành; Đây là lệnh tạm dừng để cho phép chúng tôi rà soát lại hệ thống kiểm tra visa và tị nạn hiện hành". "Chúng tôi không thể đánh bạc với mạng sống của người Mỹ. Tôi sẽ không đánh bạc với mạng sống của người Mỹ."Sean Spicer, Thư ký Báo chí Tòa Bạch Ốc, nói: "Sắc lệnh này được ban hành với sự chuẩn bị và sự phối hợp tốt giữa Tòa Bạch Ốc và Bộ Nội an. Và việc thực thi sẽ tiếp tục và diễn ra theo kế hoạch".Còn quân khủng bố, mục đích tối hậu của chúng là làm cho dân chúng khiếp sợ để củng cố tuyên truyền cuồng tín, chánh trị chuyên chính của họ. Chống khủng bố hữu hiệu là làm cho quân khủng bố sợ. Nhân dân và chánh quyền nên bình tĩnh không sợ quân khủng bố, mà đoàn kết lại, vào tận sào huyệt chúng, dập tơi tả chúng, lôi chúng ra ánh sáng, sống hay chết để làm cho chúng sợ, như TT Bush tuyên bố sau cuộc khủng bố 911. Quân khủng bố phá hoại, tàn sát bằng một vài người, ta phản công, tấn công lại chúng bằng cả biển người, bằng chiến tranh nhân dân bao vây, trấn áp họ và tình báo nhân dân làm kính chiếu yêu đào tận gốc, móc tận rễ chúng.Bọn khủng bố không từ ai, già trẻ bé lớn, nam nữ đều giết, không phân biệt màu da, dân tộc nào, văn minh Tây Phương hay Đông phương, theo đạo này hay đạo khác hay không theo đạo nào. Cứu cánh, mục đích của chúng là gieo kinh khủng, kinh hoàng, tạo một cơn ác mộng cho dân chúng để đạt mục tiêu chánh trị cuồng tín, cực đoan của họ. Thế cho nên càng tỏ ra kinh hoàng, lo sợ khủng bố, tìm cách đàm phán, thoả hiệp với chúng là càng lọt kế của quân khủng bố.Tống Thổng mãn nhiệm, chánh trị gia thân chánh hay đối lập, có quyền có ý kiến. Dân chúng Mỹ hay các nước chống hay binh có quyền biểu tình chống hay binh, nhưng trách nhiệm bảo quốc an dân cũng vẫn thuộc về tổng thống và nội các đang cầm quyền. Nhân dân và chánh quyền các nước đồng minh, đối tác hay đối địch cũng có quyền có ý kiến, nhưng trách nhiệm bảo quốc an dân cũng vẫn thuộc về tổng thống và nội các đang cầm quyền. TT Trump và nội các của Ông cứ làm tới, thi hành đúng sắc lịnh. Coi việc bảo quốc an dân là trách nhiệm tối thượng của chánh quyền.Kinh nghiệm sống còn của Con Người chánh trực trước bọn cuồng sát, cuồng tín khủng bố ấy, là phải chống khủng bố một cách cương quyết, đoàn kết, dũng cảm, tin tưởng vào chánh quyền, quân đội và các lực lượng an ninh. Người dân phải ý thức, phải hy sinh một phần tự do cá nhân, nhượng một chút dân quyền để chánh quyền rộng tay và mạnh tay với quân khủng bố thường “chém vè”, lẫn lộn, trà trộn trong dân và lấy dân làm bình phong che chở cho chúng và làm mục tiêu khủng bố cho chúng.So tương quan lực lượng, quân khủng bố không có nghĩa lý gì cả đối với lực lượng an ninh, tình báo của một quốc gia, thậm chí đối với một địa phương. Không có vụ khủng bố nào trên thế giới không bị lực lượng an ninh bắt bớ hay tiêu diệt, sớm muộn, trước hay sau. Nhứt là bây giờ các nước trên thế giới liên kết nhau, chia xẻ tin tức tình báo, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc chiến chống khủng bố.Truyền thông đại chúng truyền thống báo chí, phát thanh, phát hình, các trang mạng xã hội Facebook, Twitter càng thông tin, nghị luận rầm rộ theo kiểu làm báo lấy máu làm tin hàng đầu, thì tác dụng của quân khủng bố càng đạt hiệu năng cao trong hành động tàn bạo của chúng. Trái lại nếu truyền thông trầm tĩnh, dân chúng bình tĩnh, làm tai mắt cho lực lượng an ninh như tình báo nhân dân, là vũ khí chống khủng bố kiến hiệu nhứt.Nhớ xưa trong Chiến Tranh Việt Nam, những tỉnh quận, những vùng nhiều tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo ở Miền Tây Nam Việt rất an ninh. Không phải vì nhiều địa phương quân, nghĩa quân, nhân dân tự vệ nhiều đâu, đơn vị chánh quy cũng không mấy khi về, mà tình hình an ninh vùng Hoà Hảo vẫn tốt nhứt Vùng 4 Chiến Thuật. Hầu hết các giới chức Mỹ Việt đều khen rất an ninh. Đó là nhờ tình báo nhân dân, từ 1 em học trò đang bắn cu li chơi bên đường cho đến một cô bán hàng xén trong xóm, đến ông nông dân làm cỏ lúa ngoài ruộng là tai mắt cho ban trị sự Phật Giáo Hoà Hảo, cho Hội đồng xã, An ninh xã ấp. Một người lạ, một kẻ khả nghi vào xóm ấp, khó mà qua mắt hệ thống tình báo nhân dân này. Nhờ vậy không có Việt Cộng nằm vùng, bVC khó xâm nhập, khó lọt qua quá lăng kính chiếu yêu của tình báo nhân dân của PGHH. Và khi một VC uống thuốc liều hay đi lạc vào xóm ấp, dân chúng la làng lên, xóm ấp đánh mõ hồi một lên, tín đồ PGHH cổ vắt khăn choàng tắm, người cầm tầm vông vạt nhọn, người cầm mát vót, cùng với nhân dân tự vệ mang súng oảnh tầm sào cổ hủ chạy tới nơi báo động. VC thấy cũng “tè” trong quần rồi, sợ kinh khủng chớ đừng nói khủng bố ai. Đó là cách làm sạch, tiệt trùng CS trong xóm làng, giống như sắc lịnh ngăn chận quân khủng bố xâm nhập vào nước Mỹ, tiệt trùng khủng bố xâm nhập, ẩn náu trong xã hội Mỹ.Truyền thông đại chúng Mỹ mạnh nhứt và tự do nhứt, sau cuộc khủng bố 911, trong Chiến Tranh Iraq vì tinh thần trách nhiệm với sinh mạng của quân đội Mỹ, những người đi xa đánh trận, cũng tự nguyện tự chế không đi bất cứ tin gì trước cuộc hành quân, có thể nguy hại cho chiến sĩ. Chớ nếu quân khủng bố liều mạng tấn công cảm tử chết một số người, truyền thông đại chúng làm ầm ĩ lên, khiến công luận náo động, chấn động, là vô tình phát tán nỗi kinh hoàng trong xã hội. Đành rằng một người chết cũng là một nỗi đau buồn lớn. Các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter của cá nhân, thường thiếu kiểm chứng chuyên nghiệp như báo chí, đã khuếch tán cuộc khủng bố này, làm nó lan rộng tầm mức chưa từng thấy. Càng nhiều dân chúng bị chấn động, bị khiếp sợ, quân khủng bố càng thành công.Trên diễn đàn của báo Pháp Le Figaro, nhớ có bài «Quyền thông tin và nghĩa vụ im lặng», nêu ra trách nhiệm cá nhân của các nhà báo trong việc thông tin. Tác giả bài xã luận nhắc lại lời của Pierre Péan, một nhà báo điều tra nổi tiếng: «Nguyên tắc chính của tôi không chỉ đơn thuần là báo chí: tôi muốn mỗi buổi sáng khi nhìn vào gương soi không cảm thấy xấu hổ. Tôi biết rằng tôi có quyền, thậm chí có nghĩa vụ không nói ra tất cả. Làm báo, không chỉ đơn giản là tìm kiếm thông tin, mà còn là chọn lựa thông tin»./.(VA)