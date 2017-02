Trump: Bảo Quốc An Dân Trên, Trước Hết

Nhiều dấu chỉ cho thấy chánh quyền của TT Trump dù bị phê bình, chỉ trích, biểu tình, thưa kiện nhưng vẫn cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để bảo quốc an dân. Coi đó là nhiệm vụ trên và trước hết của chánh quyền đối với đất nước và nhân dân. Bảo quốc an dân là vấn đề không tranh cãi, không thương lượng, bất khả tương nhượng.Chánh quyền Trump dù mới lên cứ cương quyết thực hiện hai nhiệm vụ hàng đầu ấy. Trong một hành động được coi là mạnh mẽ nhất kể từ khi nhậm chức, ông Trump hôm 27 tháng 1 ký và ban hành sắc lịnh hành pháp tạm ngưng cho nhập cảnh người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, và cấm vĩnh viễn người tị nạn từ Syria, và thực thi lệnh cấm kéo dài 90 ngày đối với các công dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen.Tân Tổng thống Hoa Kỳ viết trên Twitter hôm 29 tháng 1: “Đất nước chúng ta cần các biên giới vững mạnh và việc thẩm tra kỹ càng, ngay lúc này. Nhìn xem những gì đang xảy ra khắp châu Âu, và trên toàn thế giới một mớ hỗn độn khủng khiếp. Các tín đồ Công giáo ở Trung Đông đã bị xử tử với số lượng lớn. Chúng ta không thể cho phép nỗi kinh hoàng này tiếp diễn. Ông Trump cho rằng mệnh lệnh hành pháp trên nhằm bảo vệ người dân Mỹ khỏi mối đe dọa của các phần tử thánh chiến Hồi giáo.Tình hình cho thấy những ai vì lý do này hay lý do khác, chung hay riêng, chống cứ chống. Chánh quyền Trump cứ thi hành sắc lịnh có tính cưỡng hành, có hiệu lực tức thì theo thủ tục khẩn cấp. Cựu TT Obama thích ủng hộ những người biểu tình chống sắc lịnh thì cứ ủng hộ. Một số dân chúng Mỹ vì quyền lợi phe nhóm, vì lập trường chánh trị đối lập, trong đó có những công dân Mỹ, những thường trú nhân hợp pháp, và những người nhập cư lậu mà báo chí Mỹ gọi là di dân không giấy tờ, biểu tình thì cứ biểu tình. Một thẩm phán ở New York đã phán quyết ngưng thi hành và 16 bộ tư pháp của các tiểu bang tuyên bố chống. Một số chánh quyền địa phương tự trị thành phố và quận hạt lập ra an toàn khu chứa di dân lậu, cứ lập, chánh quyền liên bang chỉ cúp tiền tài trợ cho địa phương thôi.Bà xử lý thường vụ Bộ Tư Pháp do TT Obama cử nhiệm ăn cây nào rào cây nấy chống sắc lịnh như TT Obama, thì TT Trump thải hồi, cử người khác xử lý thường vụ chờ Thượng Viện biểu quyết phê chuẩn Bộ Trưởng Tư Pháp kiêm Tổng Chưởng lý mà TT Trump đã chọn và chỉ định. Thượng nghị sĩ Cộng Hoà, Chủ Tịch Uỷ ban Quân vụ chỉ trích sắc lịnh và cảnh báo sắc lịnh sẽ tạo lý cớ để quân khủng bố Nhà Nước Hồi giáo tấn công Mỹ.Một số nước thân Mỹ có, chống Mỹ có, dân chúng biểu tình chống sắc lịnh. Hơn 1 triệu rưỡi người Anh ký kiến nghị yêu cầu chánh quyền Anh xét lại chuyến viếng thăm nước Anh chánh thức của TT Trump.TT Trump còn chuẩn bị phòng thủ từ xa và cao. TT Trump hôm 31/01/2017, đã đề cử thẩm phán Neil Gorsuch vào Tối Cao Pháp viện Mỹ. Ô. Neil Gorsuch ở tuổi 49, xuất thân từ Đại Học Harvard và hiện sống ở Colorado - là thẩm phán trẻ nhất nhưng lập trường bảo thủ được đề cử vào định chế tư pháp tối cao của nước Mỹ từ trước đến nay.TT Trump và nội các của Ông cứ làm tới, thi hành đúng sắc lịnh. Coi việc bảo quốc an dân là trách nhiệm tối thượng của chánh quyền.Tống Thổng mãn nhiệm, chánh tri gia thân hay đối lập, có quyền có ý kiến. Dân chúng chống hay binh có quyền biểu tình chống hay binh, nhưng trách nhiệm bảo quốc an dân cũng vẫn thuộc về tổng thống và nội các đang cầm quyền. Nhân dân và chánh quyền các nước đồng minh, đối tác hay đối địch cũng có quyền có ý kiến, nhưng trách nhiệm bảo quốc an dân Mỹ cũng vẫn thuộc về tổng thống và nội các đang cầm quyền. Ai có trách nhiệm nhứt, nhưng người ấy có quyền nhứt trong khi đối phó.Không có ai, cựu tổng thống, cựu nhân viên chánh phủ Mỹ nào biết rõ tình hình địch, âm mưu, kế hoạch của địch mưu toan sát hại sinh mạng tài sản nhân dân Mỹ, đất nước và chánh quyền Mỹ hơn những người đang cầm quyền.Bất cứ giá nào TT Trump người chủ trương làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, cũng phải vận dụng sức mạnh của Mỹ ngăn chận một cuộc tấn công như của kẻ thù quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan đã tấn công nước Mỹ cuộc khủng bố 911. Một cuộc tấn công của quân khủng bố Al Qaeda, Bin Laden coi thường nước Mỹ, đánh vào nội địa vào thủ đô nước Mỹ lần đầu tiên. Bây giờ 15 năm sau, thời của Trump, quân khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo còn tàn ác hơn, chặt đầu, mổ bụng người Mỹ, người Pháp, người Tây Phương. Để cho chúng vào nước Mỹ, chúng còn tàn ác hơn.Chưa bao giờ những cuộc bắn giết vì thù hận xuất phát từ tuyên truyền ý thức hệ Hồi Giáo cuồng tín xảy ra rất nhiều, ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức như những năm gần đây. Một cuộc tấn công táo bạo và lớn lao như 911 chưa xảy ra, nhưng nguy cơ bị tấn công luôn đe doạ nước Mỹ. Những vụ khủng bố liên tục xảy ra trên đất nước Mỹ trước sự bất lực của cả an ninh và tình báo Mỹ.Quan niệm của Ông và một số lớn viên chức quân sự, an ninh, tình báo trong nội các của Ông gồm nhiều vị tướng tài, giỏi thao lược cùng quan niệm với Ông, là phải ban hành lệnh cấm nhập cảnh một cách dứt khoát được cho là biện pháp hữu hiệu trong việc ngăn chặn nguy cơ đó với nước Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Khi ban hành, TT Trump và nội các ắt có tiên liệu sẽ khó tránh những phản ứng chống đối một thời gian vì những biện pháp cứng và mới của Mỹ. Nhưng sau đó nước Mỹ sẽ an toàn, dân Mỹ an cư lạc nghiệp hơn. Kẻ thù từ ngoài không vào được. Kẻ thù bên trong nếu phản ứng nổi, trở thành con “sói đơn độc” sẽ lộ diện và bị triệt tiêu. Và những con sói cô đơn, hay bầy sói của các tổ khủng bố ngầm chờ thời thiếu tiếp tế và tác động tinh thần sẽ tan rã hay bị bắt.TT Trump và trung tâm hành quân trong nội các của Ông biết chế độ dân chủ có nhiểu kẽ hở. Dân quyền rất rộng. Lực lượng an ninh, tình báo chống khủng bố bị nhiều rào cản pháp lý không thể bịt kín, khiến lực lượng khủng bố có nhiều chỗ ẩn náu, thoải mái tồn tại và mặc sức hoành hành. Và việc ban hành lệnh cấm nhập cảnh của Trump được xem là nhằm bịt những lỗ hổng này. Sự quyết liệt của lệnh cấm sẽ gây xáo trộn nhưng trật tự sẽ được vãn hồi, song nguy cơ bất ổn cho an ninh đất nước không kéo dài nữa. Tổng thống Trump cũng yêu cầu quân đội Mỹ trong 30 ngày phải hoàn tất kế hoạch tiêu diệt IS.Bảo quốc, an dân là điều kiện đoàn kết quốc gia. Người dân “bất hoạn bần mà hoạn bất an” (không sợ nghèo mà sợ không yên). Có yên dân mới làm ăn, giúp cho nước mạnh được. Bên cạnh chiến lược an ninh bao vây, triệt tiêu khủng bố tạo an ninh, sách lược kinh tế của chánh quyền Trump kéo việc làm Mỹ về nước, giảm thuế khoá cho các cơ sở, bàn lại một số hiệp ước tạo cạnh tranh công bằng cho doanh nhân Mỹ trên thế giới, là những lý do có thể vững tin nước Mỹ sẽ vĩ đại trở lại./.(VA)