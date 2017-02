Chúc Tết Năm 2017

Vậy là năm mới, cái gì cũng mới. Chúc Tết cũng mới.Nghe các quan nói năm nay đã giảm 70% hiện tượng quan chức địa phương về Hà Nội xếp hàng chúc tết quan chức trung ương. Mừng quá, đỡ kẹt xe?Tuy nhiên, còn 30% quan chức chúc Tết quan chức trung ương hẳn là năm nay sẽ phát tài, phát lộc?Bản tin VietnamNet cho biết: Chúc Tết lãnh đạo giảm 70% so với năm ngoái.Bản tin này nói, ước tính năm nay số người từ địa phương đến Hà Nội chúc Tết lãnh đạo giảm 70%.Tại họp báo Chính phủ, báo Tuổi trẻ đặt câu hỏi: Thông tin từ Chính phủ cho biết, việc chúc Tết lãnh đạo giảm 70% so với năm ngoái, căn cứ nào đưa ra con số này?Bản tin VietnamNet ghi lời Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay: Con số 70% là con số ước lượng trong năm 2017, 30% thực hiện trong năm 2018 - đây là việc làm của Chính phủ hành động. Thủ tướng đã ký chỉ thị các cơ quan không tiếp khách đến chúc Tết.Ông Bộ Trưởng nói:“Khi chúng tôi đi trên đường có anh tài xế taxi nói, năm nay nhân dân đón Tết vui vẻ nhưng taxi thất thu vì số người từ địa phương lên Hà Nội chúc Tết giảm hẳn."Con số giảm 70% chỉ là ước lượng, có thể hơn nhưng tôi khẳng định không có địa phương nào lên chúc Tết lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ" - Bộ trưởng khẳng định.”Than ôi, có tin được không?Thời buổi này, chúc Tết sớm một tháng, hay trễ mươi ngày, cũng có hề gì...Đó là chưa kể, chúc Tết qua tài khoản, qua PayPal...Dù vậy, cũng ghi nhận rằng, nói được như thế cũng là đỡ.Vậy, ông Thủ Tướng nghĩ gì?Bản tin Zing kể rằng nghe thông tin các tỉnh về Hà Nội chúc Tết đã giảm 70%, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng con số thể hiện sự thay đổi rất lớn về tư duy.Bản tin này nói:“Sáng 3/2, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, sau khi nghe các ý kiến, Thủ tướng kết luận cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, bảo đảm Tết an bình cho người dân, đặc biệt tập trung lo cho người nghèo, gia đình chính sách, vùng thiên tai và lo cho công nhân.“Thông tin báo cáo của các cơ quan chức năng với Thủ tướng kịp thời, nghiêm túc”, Thủ tướng nói và bày tỏ vui mừng khi nghe thông tin các tỉnh về Hà Nội chúc Tết đã giảm, mà theo đánh giá là giảm 70%...”Trong khi đó, bản tin BBC ghi nhận khía cạnh khác: Lãnh đạo VN chúc Tết thôi nhắc CNXH...Bản tin BBC ghi rằng lời chúc Tết đăng trên báo chí Việt Nam của lãnh đạo Đảng Cộng sản, Nhà nước và Chính phủ đều nhấn mạnh đến tinh thần dân tộc, chủ đề tổ quốc chứ dường như không nhắc tới ý thức hệ xã hội chủ nghĩa nữa.Đến chúc Tết lãnh đạo Hà Nội và xuất hiện trong bức hình chụp cùng Bí thư thủ đô Hoàng Trung Hải, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "đề nghị Hà Nội xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh".Ngoài ra, vào sáng mùng 1 Tết, Giáo sư Trọng "đã đến dâng hương trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ và Vua Lê Thái Tổ", rồi đi dạo và đi xe bus ở trên phố, sự kiện được báo chí Việt Nam đồng loạt mô tả.BBC ghi nhận rằng các lời trích cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến tính dân tộc hơn là ý thức hệ cộng sản hoặc chủ nghĩa xã hội.Thôi thì, nói chuyện quan hoài, phát mệt...Nhà văn Hà Sĩ Phu có một câu đối cũ năm 1993, cũng chuyện đón Tết Con Gà, xin trích lại để thấy đất nước chưa nhúc nhích bao nhiêu:Thân tàn lại diễn trò con khỉ!Dậu nát còn che đám cỏ gà!Trong khi đó, một trang Phật giáo trong nước có câu đối, không thấy ghi tác giả:Năm Thân đi, vẫy chào lũ lụt tai ương, mừng muôn dân hạnh phúcNăm Dậu về, đón rước thái bình phước lộc, cầu vận nước thăng hoa.Xin chúc tất cả bình an.