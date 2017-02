Có phải đã quá trễ để cứu Biển Đông? Có phải các chính phủ trong vùng đông Nam Á đang rủ nhau sang triều cống Bắc Kinh? Có phải Tổng Thống Trump không chỉ đang dựng tường biên giới Mỹ-Mexico, mà cũng đang dựng bức tường đại dương ngăn cách Hoa Kỳ với các quốc gia đang lo sợ Trung Quốc thôn tính?Hãy hình dung rằng, trong khi Trump dẹp bỏ thương ước xuyên Thái Bình Dương TPP, thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trong dịp Tết vừa qua đón du khách từ TQ tới, đông hơn 70%.Đồng tiền yuan không mạnh bằng đồng đôla Mỹ. hiển nhiên. Nhưng khi vắng bớt đồng Mỹ Kim, lại tràn ngập thêm đồng Yuan...Và chúng ta biết tham nhũng ở VN nhiều tới cỡ nào: hãy hình dung tiền phương Bắc tung ra mua chuộc các ủy viên chính trị CSVN... Đó là chưa kể tới những mưu mô của những quỷ kế Điêu Thuyền với Tây Thi, khi rượu Mao Đài mời “anh giai răng đen mã tấu Ba Đình” với bóng sắc lẳng lơ... thế nào lại chẳng xảy ra những màn bán nước, buôn dân.Trước tiên, có bán đảo chưa? Hay là chưa, có trễ chăng?Có vẻ trễ rồi. Chuyên gia Úc châu nói là trễ rồi.Trong khi Bắc Kinh nói sẽ đưa tàu hàng không mẫu hạm thứ nhì vào trấn Biển Đông.Và Tổng Thống Philippines chính thức mời Hải quân TQ vào Biển Đông để trị an...Ngài Angus Houston, cựu Tư Lệnh Quân Lực Úc Châu, nói rằng ông nhìn hình vệ tinh, nhìn các cơ sở quân sự TQ xây kiên cố ở các đảo Biển Đông... và biết rằng quân lực TQ sẽ đóng quân thường trú ở Biển Đông, “quá trễ để cản TQ ở Biển Đông.”Có thể hy vọng vào Ngoại Trưởng Hoa Kỳ chăng? Có thể.Rex Tillerson được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, bỏ phiếu với tỷ lệ 56-43 để sẽ nắm chức vụ quyền lực nhất ngành ngoại giao Hoa Kỳ.Rex Tillerson từng tuyên bố rằng TQ cần phải ngưng xây các đảỏ nhân tạo ở Biển Đông... Đó là lời ông nói khi điều trần ở Thượng Viện.Cũng nên nhớ là, sau khi Tillerson nói cứng rắn về Biển đông, Đại sứ TQ tại Hoa kỳ là Cui Tiankai, thúc giục “một số người” (ám chỉ Tillerson) hãy cẩn thận và hãy hành động có trách nhiệm hơn khi nói về tranh chấp vùng biển của nước khác...Trump có thể cứng rắn hơn chăng?Nhưng cứng rắn sao được, trong khi Philippines mở cửa đón Hải quân TQ vào trấn giữ giùm Biển Đông...Bản tin RFI kể chuyện Philippines nhờ Trung Quốc chống hải tặc...Tổng thống Philippines Duterte tối hôm 31/01/2017, cho biết là đã nhờ Trung Quốc tham gia tuần tra trên biển phía nam Philipppines để chống nạn cướp biển mà thủ phạm là các nhóm vũ trang Hồi Giáo.Phát biểu trước các sĩ quan vừa được thăng chức tướng, ông Duterte hy vọng Trung Quốc sẽ cử tàu đến vùng biển nói trên, như đã từng làm vào năm 2009 ở Vịnh Aden, để bảo vệ tàu Trung Quốc chống lại hải tặc Somalia."Tôi đã yêu cầu Trung Quốc là nếu có thể, thì gởi tàu đến tuần tra ở vùng biển quốc tế, không nhất thiết phải vào vùng biển các quốc gia trong khu vực". Tuy nhiên ông Duterte đã nói ngay rằng ông không cần Trung Quốc gởi tàu Hải Quân mà chỉ cần tàu Hải Cảnh mà thôi, như trong trường hợp ở Vịnh Aden.RFI nhắc rằng Manila thường xuyên tố cáo các lực lượng Hồi Giáo cực đoan là tác giả các vụ tấn công thương thuyền, bắt cóc người ở vùng biển Sulu phía nam Philippines, giáp giới với phía đông Malaysia. Đây là vùng có nhóm Abu Sayyaf hoành hành.Số vụ tấn công và bắt cóc thủy thủ đã tăng vọt trong năm 2016 và Văn Phòng Hàng Hải Quốc Tế đã khuyên các tàu buôn tránh vùng biển này mà đi vòng qua ngả phía tây Borneo (Indonesia).Theo nhận định giới quan sát, việc ông Duterte kêu gọi đến Trung Quốc trợ giúp, thay vì đồng minh Mỹ, đã lại càng xác nhận sự thay đổi hẳn hướng ngoại giao của Manila.Than ôi, cờ TQ phất cao ở vùng biển này hợp pháp... sao lại thế nhỉ?Trong khi đó, RFA cho biết hàng không mẫu hạm Trung Quốc sẽ neo đậu gần Biển Đông.Bản tin nói rằng hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc và cũng là chiếc do nước này tự đóng đầu tiên sẽ được neo đậu ở một vị trí gần Biển Đông.Mạng báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng dẫn nguồn từ một tài khoản mạng xã hội thuộc Nhân dân Nhật báo ấn phẩm ở nước ngoài cho biết như vừa nêu.Theo đó chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc dự kiến mang tên Sơn Đông sẽ được neo đậu tại một tỉnh ở miền nam Hoa Lục. Mục đích được nói nhằm giải quyết tình trạng mà Bắc Kinh cho là phức tạp ở Biển Đông, và Trung Quốc gọi là Nam Hải.Cũng theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng thì chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc đã định hình sau hai năm chín tháng gấp rút xây dựng.RFA cũng ghi rằng theo một số nguồn tin báo chí Hoa Lục lại loan tin có thể chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc sẽ được hoàn tất trong nửa đầu năm nay và chính thức được đưa vào biên chế của hải quân Hoa lục vào năm 2019.Trong khi đó, bản tin VOA cho biết Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lên đường công du châu Á hôm 1/2/2017, để trấn an các quốc gia ở châu lục này, sau khi có nhiều quan ngại rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tập trung “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”, như khẩu hiệu tranh cử của ông, mà bỏ rơi châu Á.Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Mattis trên cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc, và ông cũng là thành viên nội các đầu tiên của ông Trump đi công du ngoài Hoa Kỳ.Một quan chức trong chính quyền của ông Trump được Reuters dẫn lời nói rằng chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản lần này nhằm mục đích trấn an những ai “quan ngại về chuyện ông Trump sẽ rút lui khỏi vai trò lãnh đạo mang tính truyền thống ở khu vực”.VOA ghi lời Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định rằng chuyến đi cho thấy Mỹ “vẫn xem trọng”, “không bỏ rơi các đồng minh ở châu Á”, trong khi châu lục này đối mặt với “các thách thức”.Theo ông Trường, chuyến công du của ông Mattis cũng “làm cho người ta yên tâm” rằng “ở vùng này không phải ai cũng có thể múa gậy vườn hoang được”.VOA nhận định: Dù Việt Nam không có trong lịch trình của ông Mattis, theo các nhà quan sát, chuyến đi này cũng sẽ khiến Hà Nội an tâm hơn về vai trò của Mỹ ở khu vực châu Á.VOA ghi nhận:“Sau khi ông Trump đắc cử hồi tháng 11 năm ngoái, giới quan sát cho rằng Việt Nam vẫn tiếp tục theo dõi các động thái của Hoa Kỳ nhằm tìm hiểu chính sách sắp tới của chính quyền Trump đối với Hà Nội.”Đầy lo lắng vậy... Biển Đông, có trễ chưa?