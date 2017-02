Đụng Xe Tưng Bừng

Vậy là qua mấy ngày xuân... Mừng vì qua xuân, dân mình bớt nhậu, bớt gây gỗ, bớt xài tiền, bớt đụng xe.Nơi đây, kể mấy chuyện đụng xe rừng rợn.Khởi đầu là báo Pháp Luật Plus kể chuyện ở Hà Giang: Hạt Trưởng Kiểm lâm huyện Bắc Quang say xỉn tông liên hoàn nhiều ô tô?PL+ kể rằng một chiếc xe Corolla Altis đang lưu thông tại khu vực dân cư thì tông liên hoàn hai chiếc xe ô tô khác đang đỗ ở vỉa hè.Chuyện xảy ra vào 14h chiều (1/2), tại địa phận tổ 9, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang). Chiếc xe gây tai nạn được cho là do Hạt Trưởng hạt Kiểm lâm huyện Bắc Quang - ông Lèng Ngọc Đửng điều khiển.Theo những người có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, chiếc xe hiệu Corolla Altis mang BKS: 23A – 00350 đang điều khiển trên đường thì bỗng dưng mất lái tông liên hoàn vào hai ô tô đang đỗ bên đường. Trong đó có một xe hiệu Mazda BKS: 23A-04155 và một xe hiệu Vios.Vì hai chiếc xe đỗ ven đường không có người lái nên không gây thương vong.Theo một số người dân sống tại hiện trường vụ việc cho biết, người điều khiển phương tiện gây tai nạn có hiện tượng say xỉn khi bước xuống xe.Trong khi đó, bản tin Zing kể chuyện: 30 người chết vì tai nạn giao thông ngày nghỉ Tết cuối cùng...Riêng Mùng 5 Tết, cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông khiến 77 người thương vong.Tính ra, trong 6 ngày Tết, 141 người chết vì tai nạn giao thông: So với 6 ngày Tết Bính Thân 2016, năm nay, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người tử vong và bị thương.Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 1/2 (nhằm mùng 5 Tết), cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông khiến 30 người tử vong, 47 người bị thương.Cụ thể, đường bộ xảy ra 39 vụ, đường sắt xảy ra 2 vụ. Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản xử lý gần 4.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, 38 trường hợp đường thủy.Lực lượng chức năng đã tước giấy phép gần 120 trường hợp và tạm giữ gần 1.000 phương tiện giao thông.So với mùng 5 Tết Bính Thân 2016, ngày này năm nay tai nạn giao thông tăng một vụ, tăng 10 người chết và 10 người bị thương.Trong khi đó, báo Người Lao Động kể chuyện: Tàu hỏa tông ô tô bay xuống ruộng, 4 người nguy kịch.Di chuyển qua đường sắt thiếu quan sát, chiếc ô tô con bị tàu hỏa tông bay xuống ruộng khiến 4 người trên xe bị thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.Tại nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày 1-2 trên đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt thuộc địa phận xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.Vào thời gian trên, xe ô tô 4 chỗ do tài xế Vũ Hồng Phương (35 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) điều khiển chở theo 3 người từ đường nhỏ ra ra quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quỳnh Lâm. Lúc băng qua đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt Bắc-Nam, do tài xế ô tô thiếu quan sát, chiếc ô tô đã bị tàu khách NA16 lưu thông theo hướng TP Vinh-Hà Nội tông phải.Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô bị hất văng khoảng 10 m, bay xuống ruộng lúa bên đường. Xe ô tô bị dập nát, cả 4 người đi trên xe ô tô đều bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.Đó là chuyện xe lửa ở Nghệ An. Trong khi đó, báo Gia Đình Net/VietnamNet kể chuyện xe lửa Đồng Nai: Tàu hỏa tông ô tô 16 chỗ chở gia đình chơi Tết, 2 người chết.Khi đang băng qua đường ray, chiếc ô tô 16 chỗ chở gia đình đi chơi Tết bị tàu hỏa húc văng hàng chục mét khiến 2 người tử vong.Sự việc xảy ra vào lúc 10h20 ngày 1/2 (tức ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán), tại đoạn đường ray gần cầu Ghềnh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.Thời điểm trên, tàu hỏa số hiệu B41326 lưu thông hướng từ Bình Định vào TP.SG.Khi tới đoạn đường ray gần cầu Ghềnh đã tông thẳng vào xe khách 16 chỗ mang BKS 60M – 3378 chở nhiều người đang băng qua đường ray.Cú đâm mạnh khiến ôtô văng khoảng 20 m, phần đầu và hông bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.Phải chi dân mình bớt nhậu, phaả chi dân mình lái xe kỹ hơn, phải chi dân mình biết tôn trọng mạng sống của nhau hơn...Vui xuân là một chuyện, không có nghĩa là cứ quậy bạt mạng...Phải chi vui xuân bằng trà, bằng thơ, bằng câu đối...