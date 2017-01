Từ Phố Tới Chợ

Thế gian đầy nỗi lo... từ phố ra chợ.Ngày xuân, bác sĩ mệt nhọc... Báo Dân Việt kể chuyện: Bác sĩ trải lòng về những ngày trực Tết ở bệnh viện...Bản tin ghi lời Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương về chuyện trực Tết ở bệnh viện.Dịp Tết là dịp nhiều ngành nghề được nghỉ ngơi. Nhưng với những người ngành Y thì Tết lại là những ngày lao động vất vả hơn cả.Dịp Tết lại ưu tiên những người quê xa được về quê nên việc xếp lịch trực càng căng thẳng. Đầu tiên là việc phân lịch trực Tết. Ở những bệnh viện có ít nhân viên, trong những ngày Tết, chỉ 2-3 ngày phải trực 1 ngày.Có vấn đề tuổi đẹp? Đúng vậy... bản tin naà nói rằng vào đêm giao thừa, ngày mùng một là những thời khắc thiêng liêng nên thường các bệnh viện cũng gắng sắp xếp người có “tuổi đẹp”, tính cách xởi lởi, chuyên môn tốt để trực. Bởi vậy có những người nhiều năm liền bị xếp lịch trực giao thừa hay mùng 1. Có bác sĩ đã được đặt biệt danh “Ông ba mươi” bởi 4 năm liền được xếp lịch trực 30 Tết.Nguồi dân nghỉ Tết nhưng lưu lượng bệnh nhân vào các khoa Cấp cứu, Hồi sức, Chấn thương không hề giảm, thậm chí còn gia tăng. Phần nhiều liên quan đến uống rượu. Nhiều người uống say đánh nhau gây thương tích, uống say gây tai nạn giao thông, ngộ độc rượu giả hay những người có sẵn bệnh gan, uống rượu quá đà bị suy gan cấp.Trong khi đó, báo Nhân Dân kể chuyện: Gần 17 nghìn ca khám và cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán.Bản tin ghi lời Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, tính đến ngày mùng Hai Tết, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 16.700 trường hợp, trong đó có 73 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông.Bản tin ghi rằng tổng số người bệnh còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh đến bảy giờ sáng ngày 29-01-2017 (Mùng Hai Tết) là 79.190 người bệnh. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực bốn cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 71.308 trường hợp, trong đó: có 16.382 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, 4.858 trường hợp phải chuyển viện. Thực hiện 6331 ca phẫu thuật, trong đó164 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân). Đỡ đẻ/mổ đẻ thành công đón 8.052 cháu bé chào đời và điều trị khỏi cho xuất viện 53.210 người bệnh.Các bệnh viện thực hiện tốt thường trực cấp cứu ngoại viện, có 1.817 lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của bệnh viện. Tổng số lượng máu còn dự trữ tại các bệnh viện là 6.556 lít.Bản báo cáo cũng cho biết, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 16.700 trường hợp, trong đó có 8.936 trường hợp va chạm nhẹ đến kiểm tra được xử trí và cho về trong ngày, có 5.055 trường hợp (30%) phải nhập viện điều trị nội trú, có 1.251 trường hợp chuyển tuyến trên điều trị (7%). Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 73 trường hợp.Trong khi đó, VnExpress kể chuyện: Sờ đầu rùa, rải tiền lẻ cầu may ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Nhiều người chọn ngày mùng 3 Tết để đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), nơi được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam để cầu may về đường học hành, thi cử.Các phụ huynh đưa con em đến một trong những trường học lâu đời nhất tại Việt Nam để mong học hành tiến bộ trong năm mới.Hàng dài người xếp hàng xin chữ nhằm cầu một năm học hành, thi cử được thuận buồm xuôi gió.Bản tin VnExpress ghi lời em Hoàng Linh Chi ở Hoàng Mai (Hà Nội): "Năm nay em thi hết lớp 12 nên xin chữ Đăng Quang với mong muốn sẽ thi đỗ đại học."Trong nhà bái đường, nhiều người cầu may mắn bằng cách sờ đầu rùa.Trong khi đó, bản tin VTC kể chuyện: Mùng 3 Tết: Mua nải chuối mất cả trăm nghìn, giá rau tăng gấp 3.Ban3 tin này cho biết hiện tại các tiểu thương bán đồng giá các loại rau: rau muống, rau cải, cải cúc với giá từ 25.000 – 30.000 đồng/kg, tăng gấp 6 lần so với trước Tết.Tại các chợ Nam Đồng, Khương Thượng (quận Đống Đa), Châu Long, Thành Công (Ba Đình), chợ Hôm – Đức Viên (Hoàn Kiếm), một số loại thực phẩm thiết yếu như rau xanh, thịt cá đã được bán trở lại từ mùng 2 Tết....Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể chuyện Sài Gòn: Mùng 3 tết, rau ê hề siêu thị, giá rau xanh ở chợ cao.Mùng 3 Tết (30-1), nhiều hệ thống siêu thị đồng loạt mở cửa trở lại. Mặt hàng được bà nội trợ “săn” nhiều nhất trong năm mới là rau xanh, củ, quả nên khu vực hàng tươi sống của các siêu thị khá đông đúc.Tại siêu thị Big C Gò Vấp, quầy rau xanh đầy ắp rau tươi không khác ngày thường, các bà nội trợ kỹ lưỡng chọn rau, không có cảnh “tranh mua” như trước Tết....Năm mới, chỉ cầu nguyện xin cho đất nước hòa bình, Biển Đông an lành, người người an vui, trẻ em học giỏi...