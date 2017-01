Chiến Tranh 2015: Bốc Hơi 13,600 Tỉ Đô

GENEVA -- Thiệt hại kinh tế vì bạo lực và chiến tranh đối với kinh tế thế giới là 13.6 ngàn tỷ USD trong năm 2015, theo một bản phúc trình từ viện nghiên cứu kinh tế và hòa bình Institute for Economics and Peace (IEP).Con số thiệt hại này tương đương 13.3% tổng sản lượng GDP thế giới.Bản phúc trình tính các con số theo đơn vị mãi lực -- purchasing power parity (PPP).Phần lớn cho bạo lực toàn cầu là tiền quân phí: chi xài quân lực lên tới 6.16 ngàn tỷ USD, tức 45% thiệt hại kinh tế vì bạo lực và chiến tranh trong năm 2015.Chi phí an ninh nội điị -- bao gồm chi phí cảnh sát, tòa án, nhà tù -- vượt hơn 3.5 ngàn tỷ USD. tương đương 26% tổng chi phí bạo lưc toàn cầu.Thiệt hại kinh tế vì tự sát trong năm 2015 là 1.79 ngàn tỷ USD (tức 13% tổng chi vì bạo lực toàn cầu).Iraq, Afghanistan, và Venezuela nằm trong các quốc gia thiệt haị vì bạo lực cao hơn 40% GDP, theo nghiên cứu này.Kinh tế Syria thiệt hại nhiều nhất, tới 54.1% tổng GDP.Năm 2015, chi phí gìn giữ hòa bình của LHQ là 8.72 tỷ USD, tức 1.1% thiệt hại kinh tế 742 tỷ USD vì các cuộc chiến vũ trang.