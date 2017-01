Hòa hợp hòa giải? Thực tế nhà nước Ba Đình chỉ ưa nói mà không ưa làm. Đó là chưa kể, nhà nước luôn luôn chìa tay ra, nhưng là bàn tay sắt, đê bóp, để siết...Tuy nhiên, lần này có vẻ thực? Nhà nước muốn hòa hợp hòa giải thực?Hòa giải với Việt kiều? Thì kể như hòa rồi, tiền gửi về cả chục tỷ đôla mỗi năm, về thăm quê cũng hàng trăm ngàn Việt kiều mỗi năm, chưa kể về kinh doanh đủ thứ...Hòa giải với ca sĩ? Dễ mà, ca sĩ về nước nhiều rồi...Hòa giải với nhạc sĩ? Cùng đã mời nhiều nhạc sĩ về VN, kể cả các đỉnh cao ngọn núi, những cổ thụ lớn nhất của làng âm nhạc hải ngoại...Lần này, nhà nước Ba Đình ngó cao hơn... nhắm vào trí thức hải ngoại... trong đó, đại diện là các nhà văn.Trang nhà của nhà văn Phạm Viết Đào kể lời một quan chức lớn (ông Chủ Tịch Hội Nhà Văn VN Hữu Thỉnh) rằng:“SỰ KIỆN: DỊP GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3/2017, HỘI NHÀ VĂN VN MỜI TẤT CẢ CÁC NHÀ VĂN HẢI NGOẠI VỀ DỰ “HỘI NGHỊ HÒA HỢP DÂN TỘC” …Phạm Viết ĐàoCTHNVVN Hữu Thỉnh:“Dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3/2017, Hội Nhà văn VN sẽ tổ chức cuộc gặp mặt mời tất cả các nhà văn VN đang sống ở nước ngoài về dự; Thực chất đây là một cuộc hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học, bất kể trước 1975 họ đã cầm bút phục vụ chế độ cũ (Việt Nam Cộng hòa) như thế nào…Năm nay chúng ta đổi mới như vậy, 40 năm kết thúc chiến tranh rồi, dòng sông Thạch Hãn còn chảy, còn rớm máu nhưng với sức mạnh đại nghĩa của dân tộc, chúng ta mời các nhà văn có lương tâm, có trách nhiệm với đất nước, yêu quê hương hày hướng về làm giàu cho đất nước Việt Nam…Đây là một sự kiện chưa từng có, TBT có hỏi tôi rằng: Có phải đây là lần đầu tiên tổ chức hội nghị này không? Tôi trả lời: Đây là lần đầu tiên chúng ta sẽ tổ chức vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch) 2017…Có nghĩa là chúng ta, Hội Nhà văn VN không chỉ tập hợp tinh hoa văn học trong nước mà còn tập hợp tinh hoa của người Việt ở nước ngoài…làm cho văn hóa Việt Nam tỏa sáng…Đây cũng là chương trình hành động của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2017…”Ngày nào nhỉ? Giỗ Tổ Hung Vương năm 2017 theo dương lịch sẽ là ngày 6 tháng 4/2017.Nghĩa là, sắp tới rồi.Ai sẽ là nhà văn hải ngoại?Câu hỏi là, tại sao không hòa hợp hòa giải với các nhà văn trong nước? Thí dụ, những ngưoòi cầm bút trong Văn Việt (vanviet.info)...Họ là những người cầm bút độc lập, ước muốn sáng tác độc lập, đang sống trên lãnh thổ Việt Nam, và hỵ vọng được tự do sáng tác.Nghĩa là, họ không chấp nhận kiểm duyệt.Trong lá thư “CHÀO 2017” nhóm Văn Việt có viết:“Kính thưa quí bạn đọc và cộng tác viên Văn Việt,Lại một năm trôi qua trên đất nước ngày càng bùng vỡ, ngày càng khủng hoảng từ văn hoá, xã hội đến kinh tế, chính trị, bóng đen xâm lược ngày càng đè nặng phía chân trời. Những cây bút nặng lòng vì đất nước không thể không tự vấn về trách nhiệm của bản thân trước nguy cơ hiển hiện đối với sự sống còn của dân tộc.Với năng lực và phạm vi rất hạn chế của mình, Văn Việt thú nhận đã không đóng góp được bao lăm vào việc giải quyết những vấn đề lớn lao trên. Song nhìn lại cam kết tạo dựng một diễn đàn tự do cho mọi cây bút có trách nhiệm với quốc gia, với sự phát triển một nền văn chương nhân bản viết bằng tiếng Việt, thì trong năm 2016, ở cái tuổi lên ba, Văn Việt đã khẳng định chỗ đứng vững vàng trong đời sống văn hoá tinh thần của người Việt trong nước cũng như ngoài nước. Vâng, trong đời sống tinh thần ấy, việc tối thiểu mỗi người cầm bút tiếng Việt có thể làm và phải làm là thể hiện sở trường “ngôn hành” của mình: công khai bày tỏ tâm tư về tất cả những gì liên quan đến thân phận của từng con người và cả dân tộc, không chấp nhận bất cứ sự kiểm duyệt, “định hướng” nào...”(ngưng trích)Phải chi Hội Nhà Văn VN hòa hợp dân tộc với nhóm Văn Việt... Họ là những người cầm bút ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở các tỉnh VN... và mong muốn có chỗ đứng, để tự do ra báo, in sách.... nhưng lại đang bị cấm.Đó là việc cần kíp, cần hơn là chìa tay ra hải ngoại.