Thổ Nhĩ Kỳ Thăm Dò TT Trump Về Vùng An Toàn Tại Syria

ANKARA - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi tân TT Hoa Kỳ tiếp theo tin TT Trump chú ý tới sáng kiến thành lập vùng an toàn tại Syria để tiếp nhận dân di tản mà Ankara đã vận động trong nhiều tháng qua.Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin hôm Thứ Năm: Ngũ Giác Đài đuợc giao kỳ hạn 90 ngày để thảo kế hoạch thiết lập vùng an toàn tại Syria hay sát bên Syria để nhận thường dân tị nạn tạm trú.Bộ ngọai giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay sẽ thẩm định sau khi biết đề nghị của Washington – phát ngôn viên Huseyin Muftuoglu tuyên bố với phóng viên tại thủ đô “Từ đầu chúng tôi đã nói Jarabulus là điển hình”, ám chỉ thị trấn biên giới do nhóm nổi dậy thân Ankara giành chiếm hồi Tháng 8.Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch bình định biên giới gọi là “Euphrates Shield” từ ngày 24-8, đẩy các nhóm ISIS và dân quân Kurd ra xa biên giới. Ankara nhiều lần hô hào thiết lập vùng an toàn trên lãnh thổ Syria, hậu thuẫn bởi vùng cấm bay, với niềm tin rằng mô hình này sẽ làm giảm gánh nặng dân tị nạn tại lãnh thổ của mình - hiện có khoảng 2.7 triệu dân Syria tạm trú tại Thổ Nhĩ Kỳ.