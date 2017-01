Thủ Tướng Mã Lai: Coi Chừng ISIS Lợi Dụng Dân Rohingya

KUALA LUMPUR - Lên tiếng tại hội nghị cấp ngoại trưởng của tổ chức Hồi Giáo quốc tế (OIC) họp tại thủ đô Malaysia, Thủ Tướng nước chủ nhà khuyến cáo Myanmar không hành động diệt chủng với dân thiểu số Rohingya, và báo động: khủng hoảng có thể bị ISIS lợi dụng.Thủ Tướng Najib Razak mô tả chiến dịch đàn áp tại Myanmar là diệt chủng và hô hào các nước Hồi Giáo tiếp tay ngăn chận thảm kịch nhân đạo – nhà lãnh đạo hành pháp Malaysia cũng loan báo 10 triệu ringgit (bằng 2.25 triệu MK) cứu trợ giúp dân thiểu số Rohingya.Ông Najib báo động các cộng đồng Hồi giáo Đông Nam Á: đây không là việc nội bộ của Myanmar mà có thể bùng nổ thành khủng hoảng gây bất ổn trong vùng, các tổ chức khủng bố như ISIS sẵn sàng lợi dụng.OIC hành động như tiếng nói tập thể của 57 nươc theo đạo Hồi.Lực luợng an ninh của Myanmar với đa số dân theo đạo Phật bị tố cáo xâm phạm nhân quyền có hệ thống qua các hành động giết người, cuỡng hiếp, đốt nhà – sau vụ bạo động Tháng 10 gây thiệt mạng 9 cảnh sát, quân đội Myanmar mở chiến dịch gọi là “dẹp loạn” tại tỉnh bang Rakhine, nơi sống tập trung đa số dân thiểu số Rohingya sát biên giới Bangladesh. Hàng trăm người bị giết, tuy không thể kiểm chứng vì truyền thông không đuợc phép lui tới Rakhine – 66,000 người tị nạn đã vuợt biên qua Bangladesh từ khoảng 3 tháng qua.Vấn đề Rohingya đang tạo áp lực với lãnh tụ Aung San Suu Kyi bị tố cáo không can thiệp, buộc bà thành lập 1 đoàn điều tra.Thủ Tướng Najib hưá bảo vệ các quyền của 56,000 dân thiểu số Rohingya ở Malaysia. Trong tháng qua, ông dự biểu tình tại Kuala Lumpur hô hào cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chận diệt chủng ở Myanmar, là nơi coi dân Rohingya như di dân nhập lậu, là vô tổ quốc, không đuợc cung cấp các dịch vụ giáo dục và y tế.