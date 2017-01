Các Ngân Hàng Chase, Bank Of America: Lời To Trong Năm Qua

NEW YORK - 2 đại ngân hàng JP Morgan Chase và Bank of America báo cáo doanh lợi tăng mạnh trong năm qua, bằng sức nâng của hồi phục kinh tế trong nước và bùng nổ thị trường chứng khoán tiếp theo các hưá hẹn giảm thuế và tăng chi hạ tầng cơ sở của TT đắc cử.Với các biện pháp kích cầu và giảm thuế đưa tới lãi suất căn bản cao hơn của Quỹ dự trữ liên bang, kỹ nghệ ngân hàng trông đợi tiếp tục thu lợi.Phúc trình tài chính của JP Morgan Chase ghi: doanh lợi 2016 là 27.7 tỉ MK, tăng 1.2% và riêng quý 4 thu 6.73 tỉ – doanh lợi mỗi cổ phiếu đuợc tính là tăng 6.19 MK, vuợt kỳ vọng của phân tich gia.Bank of America loan báo doanh lợi 2016 là 16.2 tỉ MK, tăng 13% và riêng quý 4 tăng 46.8%.Quỹ dự trữ liên bang báo trước khả năng tăng lãi suất căn bản 3 lần trong năm 2017 vì các hưá hẹn hạn chế các giám sát tài chính của TT đắc cử. Với ngân hàng Wells Fargo đang ở vào lúc khó khăn, doanh lợi kém dự báo.