Bàn Tay Sắt Cường Quyền

Công an đánh người trở nên thường hơn... thậm chí khi đánh chết người, lại nói là nạn nhân chết vì chạy quá sức. Đó là một mảng trong toàn cảnh của cường hào, ác bá hiện nay, khi người dân nhìn đâu cũng thấy cường quyền hung hăng.Báo Người Lao Động hôm 12/1/2017 có bản tin kể: Cách chức trưởng công an xã đánh dân chấn thương sọ não...Tại sao đánh người tới chấn thượng sọ não?Bản tin NLĐ kể rằng chỉ vì nghi ngờ trộm xe máy, trưởng công an xã đã đánh một người dân gãy tay và chấn thương sọ não kín, sau đó phủ nhận. Sau khi công an huyện kết luận, trưởng công an xã mới bị kỷ luật hình thức cách chức.Sáng 12-1, UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định kỷ luật hình thức cách chức Trưởng công an xã Hiao đối với ông Nguyễn Văn Thìn.Lý do cách chức Trưởng Công an xã với ông Thìn là “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; dùng súng đe dọa, dùng tay và gậy cao su đánh người gây thương tích; không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng; gây mất niềm tin của nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và lực lượng Công an cấp xã”.Cùng với đó, UBND huyện Phú Thiện cũng ra quyết định cho thôi việc công chức cấp xã đối với ông Thìn. Bởi, ông Thìn đã bị kỷ luật với hình thức cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác nên bị buộc thôi việc.Trước đó, anh Ksor Khoa (SN 1991, trú tại tổ 3, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Thìn có hành vi đánh anh Khoa bị gãy tay, chấn thương sọ não kín…vì nghi ngờ anh Khoa trộm cắp xe máy. Ban đầu ông Thìn không thừa nhận hành vi của mình và nói rằng không biết ai đã đánh anh Khoa. Tuy nhiên, sau đó Công an huyện Phú Thiện đã vào cuộc điều tra thì xác định đơn tố cáo của anh Khoa là đúng sự thật.Đó là chuyện ở tỉnh Gia Lai.Bản tin RFA mới mấy hôm trước nêu câu hỏi: Vì sao liên tục có nghi án công an đánh chết dân?Bản tin RFA cho biết chỉ trong 3 ngày đầu tiên của năm 2017 đã xảy ra hai sự việc liên quan đến hành xử của những người mặc sắc phục công an gây phẫn nộ trong dư luận cả nước, đặc biệt là cộng đồng mạng.Trước tiên là chuyện ở tỉnh Bình Định.Một đoạn video nhanh chóng được lan truyền khắp cộng đồng mạng vào rạng sáng ngày 2 tháng 1 cho thấy hình ảnh hai người mặc sắc phục công an bị người dân địa phương bắt giữ và hành hung 2 thành viên trong tổ tuần tra, bắt hai người này quỳ gối xin lỗi trước thi thể một thanh niên đã tử vong.Sự việc này được cho là liên quan đến công an tỉnh Bình Định trong lúc thực hiện công tác tuần tra, truy bắt một nhóm người chơi bầu cua ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Người tử vong là Phạm Đặng Toàn, 24 tuổi.Theo lời của ông Phạm Đặng Tiến, anh trai nạn nhân thuật lại là nhóm người này không phải tụ tập để đánh bạc lớn, chỉ là hình thức trò chơi “bầu cua cá cọp”.Rồi tới chuyện ở Cần Thơ...Bản tin RFA ghi rằng một diễn tiến khác xảy ra ngay ngày đầu năm mới được cộng đồng mạng truyền nhau nhanh chóng, vào lúc 0 giờ 24 phút ngày 1/1/2017, tại cổng B trường đại học Cần Thơ đường 3/2; phường Xuân Khánh; Quận Ninh Kiều; thành phố Cần Thơ, một thanh niên bị cho là ngừng xe trên đường gây lấn chiếm lòng lề đường bị 2 cảnh sát cơ động đánh gây tổn thương nặng.Đặc biệt, một ông Tướng Công An nêu giải thích lạ:“Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, giám đốc Công an tỉnh Bình Định được trích dẫn bởi những truyền thông chính thống nói rằng, Trung tâm Pháp y tỉnh đã khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của anh Toàn. Và theo kết quả mới nhất được loan đi ngày 4 tháng 1 kết luận rằng, nạn nhân Phạm Đặng Toàn chết do chạy quá sức.”Chết vì chạy quá sức?Đó là chuyện đòn roi... Còn chuyên sưu cao thuế nặng nữa.Một bản tin mấy tháng trước của SOHA/Tri Thức Trẻ ghi lời ông Lê Văn Cuông (nguyên Phó đoàn ĐBQH khóa 11 tỉnh Thanh Hóa - là ĐBQH các khóa 11,12) đã bày tỏ bất bình trước tình trạng lạm thu các khoản đóng góp ở một số địa phương của huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa:“Mùa "sưu thuế hãi hùng" ở Hậu Lộc: Cựu ĐBQH nói đó là "cường hào ác bá" tái xuất...”Hóa ra, ché độ ưu việt là thế. Ông Cuông nói:"Trước đây, khi còn là đại biểu Quốc hội, tôi cũng đã phát biểu và cảnh tận thu đang ở diễn ra ở một số địa phương của Hậu Lộc hiện nay, dường như cho thấy đang có sự xuất hiện trở lại của một bộ phận cường hào, ác bá thời phong kiến ở nông thôn trong thời kỳ văn minh này.Họ đè đầu, cưỡi cổ người dân, tận thu bằng mọi giá, từ những đứa trẻ mới sinh ra chưa biết gì, đến các cụ già nằm liệt và khi không thu được đủ thì lại có động thái là o ép, ức hiếp người dân.Cuộc sống của người dân ở nông thôn bây giờ rất vất vả, nguồn thu rất khó khăn, có nơi chỉ trông chờ vào mấy mảnh ruộng nhỏ, không có nghề gì làm thêm...Thế mà chính quyền thôn lại tự ý đặt ra biết bao khoản thu bất hợp lý, trái pháp luật, có nơi lên đến trên dưới 20 khoản thu, trong đó, nhiều khoản mà tôi đọc thấy rất kỳ lạ. Điều đó là không thể nào chấp nhận được.”Quả nhiên là bi thảm.