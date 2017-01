Những Chuyện Rất Lạ

Mỗi lần đọc báo, là thêm nhiều lần suy nghĩ... Thế gian đầy nỗi quan ngại. Mới biết, cuộc đời là vô thường, chuyển biến không ngừng.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện Hà Nội: Cô gái bị hành hung vì thử đồ nhưng không mua ở chợ Xanh?Bản tin ĐSPL kể rằng sau khi thử giày do không ưng nên cô gái không mua, nạn nhân đã bị chủ cửa hàng ở chợ Xanh (cầu giấy, Hà Nội) bắt mua và hành hung...Trên mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện về một cô gái bị một chủ cửa hàng ở chợ Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội) hành hung vì không mua hàng...Theo câu chuyện được chia sẻ, nạn nhân qua thử giày tại một cửa hàng ở chợ Xanh. Sau khi thử, vì không ưng nên nạn nhân không mua. Ngay lập tức, chủ cửa hàng đã chửi bới và xông vào hành hung nạn nhân.Người đăng tải đoạn status cho biết cô chia sẻ lại thông tin này từ một người bạn cùng trường. Tuy nhiên, chính bản thân cô cũng đã gặp cảnh tượng tương tự khi có lần đi chợ Xanh mua đồ.Bản tin kể, không ít bình luận cho thấy họ cũng chính là nạn nhân của việc đi chợ Xanh mua đồ và không ít lần "hú vía".Tuy nhiên, cũng không ít bình luận khác lại cho rằng trước khi mua hàng nên nói rõ với chủ cửa hàng thử nếu không ưng thì trả lại...Bản tin ghi thêm: "Hiện câu chuyện đang được lan truyền nhưng vẫn chưa xác định được thời điểm cũng như tính xác thực."Nếu bạn sang Bangkok, hay Singapore, sẽ thấy tình hình khác liền. Lẽ ra, chủ tiệm nếu bất bình, nên ghi một bảng ghi chú, nói rõ, "nếu thử giày, là phải mua"... thì mọi chuyện tử tế hơn.Tuy nhiên, công an lẽ ra phải đi tuần, nếu thấy có chuyện hành hung thiếu nữ, là phải can thiệp. Vì phải giả sử rằng, lỡ tay,c ó thể đánh chết người... Than ôi, đôi gìay, phải cho người at thử và có quyên trả lại chứ. Vì nếu không vừa, mà buộc phải mua, không lẽ cứ mang đôi giày bó chânc ả đời sao. Cũng như thể chế xã hội chủ nghĩa đấy, cũng như giày thôi, thấy không vừa, là phải quăng bỏ chớ.Tới câu chuyện khác... bản tin VTC/Infonet ghi nhận: Người Hà Nội ngỡ ngàng, tiếc nuối nhìn Văn Miếu 'mới tinh'...Nhiều người không khỏi nuối tiếc khi nhìn Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) được sơn lại thành màu trắng làm mất đi những bức tường gạch cũ kỹ mang dáng dấp cổ kính, rêu phong.Bản tin nói, những ngày này, người dân đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám tỏ ra bất ngờ khi thấy nơi đây đã được sơn lại thành màu trắng.Hầu hết mọi người đều tiếc nuối cho những bức tường gạch cổ kính đã có từ rất lâu.Được xây dựng từ năm 1070 dưới triều Vua Lý Thánh Tông, Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử và các bậc Tiên Hiền, Tiên Nho...Quốc Tử Giám được xây sau đó (1076) dưới thời Vua Lý Nhân Tông và là trường đại học đầu tiên đào tạo ra nhân tài cho đất nước.Trải qua 1000 năm lịch sử, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn giữ được vẻ cổ kính với đặc điểm kiến trúc của nhiều triều đại và nhiều hiện vật.Những bức tường gạch cổ kính bên những cây cổ thụ đã từng chứng kiến việc tế lễ, học hành, thi cử của Đại Việt đã trở thành biểu tượng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Việc sơn mới lại đã khiến những bức tường cổ kính đó "biến mất".Thay vào đó là những cánh cửa, bức tường có dáng cũ nhưng được "khoác áo" hoàn toàn mới.Thôi thì, sơn lại, quét vôi mới... cũng là một cách đổi mới ngành du lịch. Cõi này, lúc nào cũng chuyển biến cả, lúc nào cũng có chuyện bất như ý...Đành chịu.Trong khi cô gái tìm đôi giày mới, thử đi giày, rồi trả lại, thế là bị chủ tiệm hành hung... Văn Miếu lại mặc áo mới, không lẽ trả áo mới, nhỡ có ai bị hành hung là rách chuyện... Tội nghiệp, cõi này nên tha nhau đi.