Nga Chê Tình Báo Mỹ Dỏm, Chối Không Phá Bầu Cử Mỹ

MOSCOW - Phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố: Nga đã mệt mỏi với các tố giác về tin tặc tấn công mục tiêu Hoa Kỳ trong chu kỳ tuyển cử 2016 màTT đắc cử gọi là “cuộc săn bắn phù thủy chính trị để đổ lỗi về sự thất bại của ứng viên Clinton”...Tham vụ báo chí Dmitry Peskov khẳng định: các chi tiết mô tả trong phúc trình do cộng đồng tình báo Hoa Kỳ phổ biến là vô căn cứ.Đây là phản ứng đầu tiên của Moscow sau khi TT đắc cử đuợc thuyết trình, hôm Thứ Sáu, theo đó chính TT Putin ra lệnh tấn công gây khó khăn cựu ngoại trưởng tranh cử TT.Phúc trình tình báo ghi: Điện Kremlin thích ông Trump đắc cử, và kết luận kết quả kiểm phiếu không bị ảnh hưởng.Ông Reince Priebus, là chánh văn phòng tương lai của tân TT Trump, tuyên bố hôm chủ nhật: TT Trump chấp nhận phúc trình do các viên chức cao cấp tình báo trình bày – ông Priebus không nói rõ TT đắc cử tin hay không xác quyết về lệnh trực tiếp của nguyên thủ Nga. Ông Trump mô tả buổi tiếp 3 giám đốc an ninh tình báo hôm Thứ Sáu là có ý nghĩa xây dựng – ông khẳng định: trong 3 tháng sau ngày nhậm chức sẽ yêu cầu lập kế hoạch ngăn chận tấn công mạng từ bên ngoài.Ông Trump không chỉ danh Nga, chỉ nói “1 trong 5, 6 quốc gia và tổ chức ngoại quốc liên tục tìm cách xâm nhập hạ tầng cơ sở của chính quyền, doanh nghiệp và tổ chức tại Hoa Kỳ, gồm ủy ban quốc gia của đang DC (DNC)”.