Bắc Hàn Đòi Xóa Sổ Nam Hàn

SEOUL, Nam Hàn – Bắc Hàn muốn xóa sổ Nam Hàn…Đó là nhận định của Thae Yong-ho, cựu Phó Đại Sứ Bắc Hàn tại Anh và là nhà ngoại giao cao cấp nhất từ Bắc Hàn cùng gia đình năm 2016 đào tỵ sang Nam Hàn.Bản tin KBS cho biết Cựu Phó đại sứ Bắc Hàn tại Anh Thae Yong-ho hôm thứ Ba (3/1/2017) đã có bài phỏng vấn kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ với Đài phát thanh và truyền hình Nam Hàn KBS. Ông Thae Yong-ho cho biết nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un liên tục có các động thái thị sát đơn vị quân đội, uy hiếp Nam Hàn với âm mưu "xóa sổ" miền Nam.Cựu Phó đại sứ miền Bắc cho biết ông Kim Jong-un hiện rất bất an về sự cách biệt ngày càng lớn về kinh tế và quân sự giữa hai miền Nam-Bắc. Đối với ông Kim Jong-un, Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ chịu tồn tại chung với Nam Hàn, một đất nước tự do, dân chủ, nơi người dân đầy đủ cả về vật chất và tinh thần. Ông Thae Yong-ho kêu gọi Nam Hàn làm mọi cách để ngăn chặn thảm họa hạt nhân miền Bắc.Theo Cựu Phó đại sứ Thae, nhà lãnh đạo miền Bắc đang duy trì thể chế bằng cách gây tâm lý sợ hãi cho người dân, khẳng định sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Mỹ và Nam Hàn tấn công. Theo ông này, cách lãnh đạo của ông Kim Jong-un sẽ khiến thể chế miền Bắc sớm "đi tới kết cục", và ngày càng có nhiều quan chức miền Bắc cảm thấy bất an về tương lai thế hệ con cháu mình.Cựu Phó đại sứ miền Bắc nhấn mạnh Nam Hàn không thể chờ đợi tới ngày thống nhất, mà phải chủ động "tạo ra" thống nhất. Ông Thae tuyên bố sẽ hoạt động một cách tích cực tại Nam Hàn để có thể góp phần khiến thể chế của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sụp đổ trong vòng năm năm tới.Ông Thae Yong-ho khẳng định sẽ tận dụng tối đa những kinh nghiệm ngoại giao của mình để cộng đồng quốc tế biết rõ hơn nữa về tình hình tại miền Bắc, rút ngắn chặng đường thống nhất hai miền.