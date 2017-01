Obama Bỏ Trống Biển Đông

Ngày 20-1-2017, lúc 12 giờ trưa ở Washington DC, TT Obama mới mãn nhiệm bàn giao chánh quyền cho TT đắc cử Trump. Trong những ngày cuối nhiệm kỳ TT Obama đang ráo riết bảo vệ những chủ trương then chốt đánh dấu nhiệm kỳ của ông để kéo dài di sản của mình. Hôm 04/01/2017, ông Obama đến Quốc Hội họp kín với các nghị sĩ, dân biểu đảng Dân Chủ. Mục tiêu là bàn chiến lược ngăn chặn phía Cộng Hòa, không để họ hủy bỏ chế độ bảo hiểm y tế - thường gọi là Obamacare, đã được thông qua. Các phụ tá của Ông nói ông Obama có thể sẽ đặc xá cho các tội phạm ma túy đang chịu án nặng trong nhà tù, và có thể ông sẽ ký thêm một số sắc lệnh đối với các chính sách mà ông ủng hộ nhưng ông Trump lại phản đối.Còn TT đắc cử Trump lo thành lập nội các cử, chưa có quyền hành pháp, quân sự.Trong thời gian này truyền thông quốc tế báo động. Lần đầu tiên từ sau Thế Chiến 2, Mỹ không có một hàng không mẫu hạm nào trên hai vùng biển nóng: Á châu Thái bình dương và Biển Á rập ở Trung Đông để bảo vệ những binh đoàn Mỹ đi xa đánh trận, hay trú đóng giúp các đồng minh và phát huy lý tưởng tự do dân chủ truyền thống của Mỹ, và nhứt là bảo vệ quyền lợi Mỹ bàng bạc khắp địa cầu.Còn TC theo binh thư cổ đại tin “nhứt nhựt vô vương đảo quyền thiên hạ”. Nên TC dùng hai chiến thuật. Một là “tá tha nhân chi thủ” mượn tay người làm việc mình, chỉ đạo cho đồng chí CS Việt Nam, CS Bắc Hàn chống Mỹ và đồng minh của Mỹ trong vùng. Hai là bung lực lượng ra tung hoành dương oai diệu võ trên diện Á châu Thái binh dương, và điểm nóng Biển Đông.Tiêu biểu như TC chỉ đạo cho CSVN trục xuất, áp giải bốn công dân Đài Loan bị tình nghi gian lận viễn thông qua Trung Quốc, thay vì trả về Đài Loan. Chánh quyền Đài Loan ngày 03/01/2017 đã cực lực phản đối nhà cầm quyền CSVN vì đại diện Đài Loan tại VNCS đã nhiều lần yêu cầu Hà Nội trục xuất các nghi can Đài Loan về Đài Loan, nhưng Đảng Nhà Nước CSVN vẫn làm ngơ và «cưỡng ép» những người này sang Trung Quốc.TC xúi bảo CS Bắc Hàn đe dọa Mỹ. Trong thông điệp mừng Tết Dương lịch đầu năm 2017, Kim Jong-un khoe, Bắc Triều Tiên từ nay là «cường quốc quân sự ở đông phương và ngay kẻ thù mạnh nhất cũng không thể địch lại». Bắc Triều Tiên «đã hoàn tất giai đoạn sau cùng hỏa tiễn liên lục địa có thể bay đến Mỹ».TT Donald Trump không thèm trả lời cho Chí Phèo CS Bắc Hàn, mà trấn an dân chúng Mỹ. Ông lên tiếng «chuyện này không bao giờ xẩy ra». Nhưng Ông nói đánh đầu TC, quan thầy của CS Bắc Hàn. TT Trump nhắm vào huyệt Bộ Chánh Trị Đảng CSTQ: «Trung Quốc đã thu về hàng khối lợi nhuận tiền bạc và tài sản qua buôn bán với Mỹ, hoàn toàn theo một chiều. Thế mà Bắc Kinh không làm gì để giúp Mỹ trên hồ sơ Bắc Triều Tiên. Thật là đáng quý».Còn ở Á châu Thái bình dương, điểm nóng nhứt là Biển Đông thì TC khoa trương, biểu dương phương tiện chiến tranh và vũ khí mới để hù doạ các nước láng giềng. Tháng trước, TC từng tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Hôm 25 tháng 12, TC tuyên bố sẽ tập trận thường niên ở tây Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan leo thang sau cuộc điện đàm gây tranh cãi của lãnh đạo Đài Loan với Tổng thống đắc cử Donald Trump.Và bây giờ TC điều hàng không mẫu hạm Liêu Ninh ra tập trận, khoe máy bay tàng hình. TC cho chiến đấu cơ J-15 tân tiến nhứt của TC sử dụng Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh làm phi đạo hạ cánh và cất cánh trong ngày 2/01/2017. Theo các chuyên gia phân tích, nhóm tác chiến của tàu sân bay Trung Quốc còn lâu mới đạt được trình độ điêu luyện của hạm đội hàng không mẫu hạm Mỹ.Nhưng nhận định của RFI Pháp là “Yếu tố quan trọng nhất được các chuyên gia quân sự ghi nhận là chiếc Liêu Ninh đã thành công trong việc tiến ra đại dương: Ngày 25/12/2016 vừa qua, lần đầu tiên con tàu đã vượt qua chuỗi đảo thứ nhất, băng qua eo biển Miyako cắt ngang Nhật Bản để ra Tây Thái Bình Dương, từ đó đi xuống phía nam, rẽ qua eo biển Ba Sĩ (Bashi) sát Đài Loan để vào Biển Đông.“Chuyến hải hành suông sẻ này cho thấy là về mặt động cơ, chiếc Liêu Ninh đã khắc phục được các điểm yếu kém của loại tàu sân bay Nga cùng loại như chiếc Đô Đốc Kouznetsov, mà vận tốc không thể vượt quá 18 hải lý/giờ, để hệ thống máy tàu không bị quá tải.“Về mặt năng lực tác chiến, theo các chuyên gia, với các «bài tập cuối khóa» lần này, Trung Quốc đã thành công trong việc biến một tàu sân bay huấn luyện thành một phương tiện tấn công, cho dù hỏa lực cũng như kỹ thuật còn nhiều hạn chế. Trước đó, khi còn ở Bột Hải, chiếc tàu cũng lần đầu tiên tập trận bắn đạn thật, kèm theo các bài khóa như không đối không, không đối hạm, hạm đối hạm.”Có một điều lạ nhứt, từ Thế Chiến 2 tới giờ chưa thấy Mỹ để biển trống. RFI tiếp “không một chiếc hàng không mẫu hạm Mỹ được triển khai làm nhiệm vụ”. Khi TC “mang hàng không mẩu hạm ra thị uy với các láng giềng, thì các hàng không mẫu hạm Mỹ đều vắng bóng trên đại dương.”Điều đáng ghi nhận trong thời điểm hiện nay, là “vào lúc Trung Quốc phô trương sức mạnh mới của chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh ngay tại vùng biển nóng là Biển Đông, với ý nghĩa hù dọa rõ rệt đối với các láng giềng, Hoa Kỳ lại ở trong tình trạng bất động.”Nhận định về vụ này, RFI của Pháp cũng nói “Hãng truyền thông Mỹ Fox News ngày 30/12/2016 đã nêu bật một sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng: Đó là vào lúc Bắc Kinh «khoe» tàu sân bay, thì cường quốc Hải Quân số một hành tinh là Mỹ, lại không có bất kỳ một hàng không mẫu hạm nào đang hoạt động, điều được hãng Fox News ghi nhận là chưa từng thấy từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay.“Theo nguồn tin trên, chiếc USS Dwight D. Eisenhower chịu trách nhiệm vùng Trung Đông chẳng hạn, đã quay trở lại cảng Norfolk (bang Virginia) ngày 30/12, nhưng không có chiếc hàng không mẫu hạm Mỹ nào khác thay thế. Còn tại châu Á, phải chờ đến cuối tháng Giêng này thì chiếc USS Carl Vinson mới trở lại nhận nhiệm vụ ở vùng biển Tây Thái Bình Dương.RFI nhận định, “Đối với các chuyên gia phân tích, trong bối cảnh hàng không mẫu hạm luôn được xem là biểu tượng của sức mạnh Mỹ, với khả năng chuyển lực lượng hùng hậu đến mọi chiến trường một cách nhanh chóng, việc không một chiếc tàu sân bay Mỹ nào đảm trách một chiến dịch nào đó trên đại dương đã làm dấy lên những suy nghĩ không hay về sự «suy yếu» của tiềm lực quân sự Hoa Kỳ.”Ai cũng biết hàng không mẫu hạm là một chiến đoàn đủ ba thứ quân hải, lục [thuỷ quân lục chiến], không quân. Đó là một binh đoàn lưu động vừa phòng thủ, vừa tấn công, có thể trả đũa vối bất cứ loại tấn công nào của địch. Đó là phương tiện bảo vệ thế hải thượng của Mỹ, biểu tượng uy lực của Mỹ trên năm châu bốn biển. Thiếu vắng phương tiện chiến tranh đa năng, đa diện này trên thế giới, là Mỹ thất thế, mất uy.Việc TT Obama còn nắm chánh quyền, còn là tư lịnh tối cao quân lực Mỹ tới 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 năm 2017 mà để trống biển không có một chiếc hàng không mẫu hạm nào của Mỹ, cho thấy nước Mỹ cần một tổng thống làm cho Mỹ chủ động, an toàn, vĩ đại hơn./.(VA)