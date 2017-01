Hà Nội và Trách Nhiệm

Hà Nội có phải là nơi trách nhiệm là chuyện không mấy ai gìn giữ? Tại sao? Có phải vì vô trách nhiệm là bệnh hay lây? Mà lại lây từ các quan lớn ở Ba Đình?Bản tin VietnamNet hôm 5/1/2017 kể chuyện Hà Nội: Xe tải đâm chết người rồi bỏ chạy...Bản tin cho biết là sau khi va chạm với xe máy chở 3 người, khiến 1 phụ nữ bị văng ra đường tử vong, lái xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường.Sự việc xảy ra vào khoảng 13h chiều nay, trên đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì hướng vào trung tâm Hà Nội.Đến ngã 3 gần ngõ 213 Ngọc Hồi, xe máy va chạm với một xe tải chạy cùng chiều.Vụ va chạm khiến một phụ nữ chết ngay tại chỗ, hai người trên xe bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.Xe tải gây tai nạn bỏ chạy khỏi hiện trường.Do vậy, công an đang điều tra, truy tìm chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.Chuyện xây nhà cao tầng làm nạn kẹt xe tăng vọt... cũng hình như không ai chịu trách nhiệm. Bởi vì, sau khi ông Thủ Tướng than phiền, rồi tới Chủ tịch TP Hà Nội than phiền về quy hoạch “băm nát” Hà Nội... ông Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội liền chối ngay.Rằng kẹt xe trong nội đô Hà Nội là do ngoaị ô Hà Nội không đủ đường xá hạ tầng?Bản tin ghi lời ông Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Lê Vinh: 'Nhà cao tầng Hà Nội không sai quy hoạch'...Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng, có nhiều nguyên nhân gây ra ách tắc giao thông và các nhà cao tầng trong nội đô "thực hiện đúng theo quy hoạch".Về câu hỏi “Quy hoạch xây dựng nhà cao tầng trong nội đô Hà Nội được thực hiện như thế nào, thưa ông?” ông Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội trả lời:“Trong quy hoạch có khống chế chiều cao, các nhà cao tầng thực hiện đúng theo quy hoạch, không có gì sai.Về ý kiến ách tắc giao thông do nhà cao tầng, theo tôi đây là vấn đề tổng hợp chứ không phải một lý do xây nhiều nhà cao tầng. Ví dụ sự phát triển dân số cơ học rất lớn, nhu cầu đi lại cao, phương tiện giao thông nhiều.Vấn đề là việc phát triển thành phố để di dân ra phía ngoài chưa thực hiện được, vì cơ sở hạ tầng bên ngoài chưa có. Hiện nhu cầu về phát triển hạ tầng đòi hỏi tiền rất lớn. Còn vấn đề nhà cao tầng, đến giờ phút này tất cả cơ bản làm theo các quy hoạch được phê duyệt.”Cũng nên nhắc rằng ngày 4/1/2017, phát biểu tại buổi tổng kết của Sở Quy hoạch Kiến trúc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, thành phố “phải trả giá vì đã làm quy hoạch băm nát Hà Nội”. Theo ông Chung, năm qua có những khu đất 5-7 ha cũng bị băm ra cho 2-3 chủ đầu tư. “Tôi không hiểu đằng sau có gì, người ta xin nhau hay không, nhưng tóm lại làm quy hoạch theo kiểu đấy thì không bao giờ tốt được”, ông Chung nêu.Chưa hết... còn chuyện một bà Hiệu trưởng chạy tội không nổi, thế là... thanh minh thanh nga.Báo Tuổi Trẻ hôm 4/1/2017 kể rằng một xe taxi chạy vào trường tiểu học đã đụng gãy chân một học sinh, bà Hiệu trưởng ngay trong ngày chối, tới hôm sau mới nhớ ra chuyện bà có đi xe taxi vào trường...Bản tin có nhan đề “Vụ HS gãy chân: hiệu trưởng "mới nhớ ra" có đi taxi vào trường”...Bản tin viết:“Câu chuyện học sinh bị gãy chân tại trường tiểu học Nam Trung Yên (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), hiệu trưởng phát phiếu khảo sát chứng minh vô can, vừa có thêm tình tiết mới là cô hiệu trưởng "mới nhớ ra" là có đi taxi vào trường.Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 2-1, ông Ngọc Anh, trưởng phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy cho biết sau khi nhà trường có báo cáo kèm theo kết quả khảo sát với 100% cán bộ, giáo viên và học sinh, lãnh đạo phòng GD-ĐT đã có các buổi làm việc với BGH nhà trường.Ban đầu cô Tạ Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng nhà trường, vẫn khẳng định sự việc như trong báo cáo. Nhưng ở buổi làm việc mới nhất cô Ngọc đã trình bày nội dung có tình tiết khác với trước.Theo điều cô Ngọc mới nhớ ra thì khoảng 9g30 sáng 1-12, cô Ngọc đi khám bệnh ở bệnh viện Việt Đức, sau khi khám xong thì thuê xe taxi để về trường cùng một cô giáo khác. Cô Ngọc cho phép lái xe taxi đi vào cổng trường vào lối cổng sau và rời xe lên thẳng phòng làm việc.Sau đó cô Ngọc được báo có học sinh bị ngã. Lúc đó lái xe taxi đã đi rồi.Lời trần tình này khác hẳn với điều cô hiệu trưởng đã khẳng định trước đó với cơ quan cấp trên và với báo chí.Và với điều cô hiệu trưởng “mới nhớ ra” càng khó giải thích về kết quả khảo sát 100% cán bộ, giáo viên và học sinh khẳng định vào thời điểm xảy ra việc học sinh bị ngã không có ô tô nào ra vào trường, học sinh ngã có thể “do chạy nhanh quá”.Tuy vậy, tại buổi làm việc với phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy, cô Ngọc vẫn khẳng định khi còn ngồi trên xe vào cổng trường, không hề có va chạm gì cả”, một lãnh đạo phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy cho biết...”(ngưng trích)Không ai trách nhiệm cả?Hà Nội lắm điều lạ vậy.