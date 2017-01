Cơm chay từ thiện no lòng kẻ không nhà



Thanh Thư

Những ngày cuối năm, tiết Đông tháng giá, những người homeless, không nơi nương thân, không mái ấm che mưa, đành phải chịu những cơn rét ướt buốt da. Bao tử rỗng của họ lại càng đói và khát hơn. Tuy nhiên tình người nồng ấm của những người có lòng đã giang tay chia sẻ những gì họ có, khiến câu tục ngữ “miếng khi đói bằng gói khi no” ý nghĩa hơn bao giờ. Theo thống kê của tiểu bang Califonia con số người vô gia cư những năm gần đây gia tăng khủng khiếp. Califonia có tới 115,738 người(1/2015). Los Angeles và New York là hai thành phố có lượng người homeless cao nhất trong Hoa Kỳ. Ở Quận Cam con số người không nhà cũng gia tăng khó ngờ.



Giữa trung tâm Little Saigon, ngay trên con đường Bolsa đô hội, trong một ngày mua sắm nhộn nhịp, ai đi ngang khu tượng Đức Thánh Trần gần Phúc Lộc Thọ, đều có thể thấy một tấm biển ghi hàng chữ để trước cửa hiệu “Quán Chay Từ Thiện- FREE MEAL for the homeless. Every day 8:00Am-7:00Pm”. Chữ FREE MEAL được in đậm và to khiến mọi người dễ thấy. Tiếng Anh được dùng vì mục đích từ thiện cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc.



Tôi đi ngang quán này và thấy các cụ già đang giúp một sư cô mang những xách, gói thức ăn đến trưng bày trên một chiếc bàn. Tôi liền đến hỏi thăm sư cô về buổi phát cơm chay. Sư cô áo vàng khá lớn tuổi, dịu dàng cho tôi biết:

- Pháp danh của cô là Hoa Liên tu ở chùa Minh Đăng Quang. Cô bắt đầu phát cơm chay từ thiện từ năm 2011. Hồi trước cô phát tại chỗ Y Tế, ABC, hôm nay cô phát ở đây mỗi tháng một lần vào ngày thứ Bảy thứ nhì mỗi tháng. Việc thiện tạo nhiều phước báu trong việc giúp người thiếu thốn.





Tôi hỏi thêm:

- Quán đã cho người homeless ăn free mỗi ngày rồi, vậy cô phát thêm phải không? Theo cô, người homeless Việt ở đây khoảng bao nhiêu người hở cô?

- Cô hợp tác với chủ quán cùng làm từ thiện. Quán này bán cơm chay. Khi người homeless vào xin thì họ cho. Theo cô phỏng chừng thì người Việt homeless ở đây, có khoảng vài chục người, còn người Mỹ thì nhiều. Chỗ nào có phát cơm thì họ đến. Năm ngoái cô có phát ở khu chợ ABC, đông homeless đến lắm. Ai có lòng hảo tâm thì giúp, người 5, 10 đồng hay phật tử cúng dường cho cô để cô làm từ thiện ở đây và bên Việt Nam nữa. Cô xây Nhà Tình Thương bên VN cho trẻ mồ côi, giúp học sinh nghèo khắp nơi.

Những người vô gia cư lác đác ghé qua, nam có, nữ có. Một bà làm việc thiện phát cơm cho một ông cụ ngồi xe lăn xong, còn đứng xúc cơm cho ông ăn nữa. Những tấm lòng thương người khốn khó càng đẹp hơn với những cử chỉ ân cần săn sóc. Một vài bà mẹ Việt Nam đến trao cho sư cô những bịch nylon chứa khăn len, nón vớ và quần áo cũ.



Tôi vào tiệm cơm chay thấy vài người đang giúp việc. Hỏi ra mới biết họ đến tiệm cơm chay làm công quả, giúp tiệm những lúc rỗi rảnh. Có người đến mỗi ngày ngồi trước cửa quán, giúp quán bán cây cảnh và các chậu bông để trước hàng hiên của quán. Khách vào quán, có người ngồi ăn tại chỗ, có người mua “to go” rồi đi, đa số là người cao niên. Nhân viên của “Quán Chay Từ Thiện” phần lớn là thiện nguyện viên, người làm vài giờ, người mới làm vài ngày có cả nam và nữ trung niên.



Tôi may mắn được tiếp xúc với cô Lan Anh Christine Nguyễn, cô cho tôi biết rất rõ ràng và chi tiết về hoạt động từ thiện này như sau:

- Đa số những người làm ở đây đều tự nguyện, trong đó có em. Thật ra em là cán sự tâm lý của Quận Cam. Em cũng làm phụ tá xã hội cho Janet Nguyễn(Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California). Em phụ trách giúp đỡ những người vô gia cư. Ngày xưa số lượng người vô gia cư không lớn lắm. Ngày nay vì kinh tế, công ăn việc làm, nhà cửa mất mát, tình trạng tài chánh khó khăn, khiến số người homeless tăng lên rất nhiều. Không riêng gì California mà các tiểu bang khác cũng vậy. Người không nhà kéo nhau về đây rất đông Los Angeles(44,359) và Quận Cam. (15,300 người, so với 12,700 cách đây hai năm). Lý do có lẽ vì thời tiết Cali ít lạnh hơn, Cali có nhiều sắc dân, nhiều chương trình trợ cấp cho người nghèo. Ở quận Cam người Việt Nam mình có quan niệm “Lá lành đùm lá rách” hay làm từ thiện như cho thức ăn, tiền bạc, quần áo nên người homeless họ đồn và bảo nhau kéo về.



-----------------------------------------------------------------------------

Tụi em cũng là thành viên của tổ chức Hand to Hand Relief Organization và làm việc với một cung cách thầm lặng chứ không ồn ào vì vấn đề rất tế nhị. Chúng em phải đi vào thế giới của những người kém may mắn, nên tránh xô bồ, được thế, người homeless cảm thấy thoải mái hơn. Sau giờ làm việc khoảng chiều tối, chúng em ra giúp họ vì đến đêm họ mới ra ăn. Ban ngày họ trốn hay núp dưới các bụi cây, ban đêm họ cảm thấy không ai nhòm ngó, họ mới ra xin thức ăn. Do đó, em và các anh chị em hy sinh làm việc ban đêm.

-------------------------------------------------------------------------------



Thường thường tụi em mở cửa tới 6,7 giờ chiều nhưng sẽ cố làm tới 10 giờ đêm nếu còn tình nguyện viên đến giúp và người vô gia cư còn ngồi ăn và cho họ ăn đến khi đóng cửa. Tương lai có lẽ tụi em sẽ mở cửa trễ đến 10 giờ.

Quán chay này trực thuộc tổ chức Hand To Hand Relief Organization hay Tay nối Tay(thành lập năm 2013). Đây là một tổ chức vô vị lợi với những cơ sở từ thiện chuyên giúp người khó nghèo, khuyết tật, vô gia cư ở California, Hoa Kỳ. Chủ trương của Tay Nối Tay là qui tụ người đồng chí hướng, để đến với người nghèo không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính.

Tụi em thường xuống The Courtyard nằm ở Santa Ana Civic Center là nơi qui tụ rất đông người homeless để giúp đỡ họ. Đây là chỗ tạm cư do chính phủ lập ra giúp người không nhà ở vì mùa đông họ ngủ ngoài đường rất giá rét. Tụi em cắt tóc free, cho cà phê, nước uống, thức ăn cho họ. Tụi em cố gắng làm được gì thì làm. Ngoài ra hôm Thanks Giving vừa rồi tụi em có xuống Santa Ana Riverbed là nơi người homeless làm lều, cư ngụ rất đông, để làm việc giúp họ.



Tôi tò mò hỏi cô Lan Anh:

- Tại sao lại có đông người homeless tại Civic Center và Riverbed vậy, xin cho biết lý do?

- Những người vô gia cư có nhiều thành phần như nghiện ngập, tội phạm, bệnh hoạn ,nhiễm HIV. Ví dụ một kẻ không nhà nằm lăn lóc trước sân nhà chị, chị sợ hôi hám và nguy hiểm, chị sẽ gọi cảnh sát. Họ sẽ bị đuổi. Bị xua đuổi từ nơi này qua nơi khác, họ sẽ mệt mỏi và họ sẽ chọn chỗ không ai đụng chạm đến, họ đến chỗ tạm trú ở Civic Center hay trốn ở Riverbed là nơi không ai để ý đến.- Riverbed ở đâu?.- Không ai có thể ngờ dọc theo con đưòng mòn bọc lòng con sông Santa Ana khoảng 30 dặm, kéo dài từ Huntington Beach cho tới ranh giới của Quận Cam và quận Riverside, lại có một trị trấn toàn lều có khoảng 440 gia cư sống ở đây(năm 2015). Có người sống mới vài tháng, có người đã ở tới 15 hay 20 năm. Hoàn cảnh của họ rất đáng thương. Có khi tụi em xuống dưới những hầm cống, họ núp ở đó. Họ bị bệnh lao, HIV, nghiện rượu, ma tuý, đâm ra không còn muốn chữa trị nữa. Tụi em đến tận nơi chở họ vô bệnh viện và mang họ đi khắp nơi để chữa trị.

Tụi em còn có một cái garage sửa xe với giá rẻ cho người nghèo. Đồng hương và những người ngọai quốc không phân biệt, ai cần sự giúp đỡ của hội thì mang xe đến, tụi em phục vụ với giá rẻ. Ngoài ra còn có những tiệm bán hàng rẻ (Outlet-Thrift store) để tạo công ăn việc làm cho những người mới qua tại vì bán ở cửa hàng từ thiện không cần nhiều khả năng hay nhiều kiến thức và tạo cái chỗ để cho người nghèo mua được đồ rẻ.



Tôi cám ơn cô Lan Anh và ra về với một cảm xúc bồi hồi. Đêm nay nằm trong chăn êm, nệm ấm, tôi sẽ nhớ đến những người homeless chui rúc trong bụi cây hay ống cống lạnh lẽo không nhà ngoài kia.



Các mạnh thường quân cần liên lạc, xin liên lạc ở các số phone bên dưới,

Địa chỉ các cửa tiệm từ thiện thuộc Hand to Hand Relief Organization(chi nhánh của World Rescue Mission)

Quán chay từ thiện, 9098 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683 Tel : (714) 548-2660, (714) 727-8018

Hand to Hand Outlet/Thrift Store, 14351 Euclid St, Garden

Grove, CA 92843 Tel (714) 727-8018, (714) 726-7839

Hand to Hand Outlet/Thrift Store ,11951 Beach Blvd, Stanton, CA Tel (714) 727-8018

Hand to Hand Auto Services, 7852 Bolsa Ave, Midway City, CA 92655 Tel : (714) 933- 3288

Thanh Thư

-